Como cada día, los signos del zodíaco tienen algo que decirte y te ayudaron a llevar de la mejor manera aspectos fundamentales como el amor, salud, dinero y trabajo. Entérate lo que tiene preparado para ti el horóscopo para el martes 26 de septiembre. Para muchas personas, el horóscopo es una base en su día a día. Recuerda que las predicciones no son 100% acertadas, pero estamos seguros que generarán que te aclararán el panorama. ¡Esperamos haberte brindado información útil!





ARIES (21 DE MARZO - 19 DE ABRIL)

Te sentirás celoso de alguien del pasado de tu pareja. Escuha a tu intuición, tus sospechas pueden ser verdad. Te conviene tomar riesgos de vez en cuando que demuestren tu valía. Ten más confianza en ti mismo y empieza a hablarte bien, verás las cosas de otro modo. Picar entre horas hace que te notes más pesado de lo normal.

TAURO (20 DE ABRIL - 20 DE MAYO)

Esta semana elige muy bien a las personas con las que quieras compartir tu tiempo. Las energías negativas acaban restando energía. No malgastes tu tiempo si no te ves preparado para enfrentamientos. Es difícil afrontar la carga de trabajo y muchas veces el estrés puede contigo.

GÉMINIS (21 DE MAYO - 20 DE JUNIO)

No están siendo unas semanas fáciles a nivel hormonal. No te sientes escuchado y sabes que si la situación sigue así tus nervios estallarán de un momento a otro. Hazte oír y expresa tus sentimientos, no dejes que la gente tenga que adivinar lo que pasa por tu cabeza. La comunicación es muy importante. Tu turno laboral puede cambiar drásticamente y desearás cambiar de trabajo.

CÁNCER (21 DE JUNIO - 22 DE JULIO)

Aprovecharás las jugadas del destino y afrontar con valentía y empuje cualquier reto que surja para seguir apostando por lo quieres. Es el momento de armonizar las relaciones familiares y puede que le des una segunda oportunidad a alguien que te ha fallado. Venus muy bien aspectado potencia tu poder de seducción, y tus sentimientos serán el motor de tu vida.

LEO (23 DE JULIO - 22 DE AGOSTO)

Hoy es un día muy favorable con el ámbito de los amigos, que además de darte alegrías y ternura, pueden abrirte la puerta a nuevas oportunidades. Vas a tener que tomar decisiones sobre temas de dinero y trabajo. Ten en cuenta tus intereses.

VIRGO (23 DE AGOSTO - 22 DE SEPTIEMBRE)

Aunque pienses que la suerte te ha dado la espalda, algo con lo que no contabas te va a ilusionar y te ayudará a recuperar tu optimismo y la intensidad que pones en todo. Si sientes que tu vida necesita un cambio, hoy es el día. Venus muy bien aspectado favorece tu vida afectiva, animándote a compartir lo que sientes y a hablar de tus sentimientos.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE - 22 DE OCTUBRE)

Eres detallista y exiges lo mismo por parte de los demás. Una velada romántica inesperada cambiará todos tus planes y volverá el brillo a tus ojos. Presta atención a lo que dicen tus jefes e intenta mejorar tu trabajo en la medida de lo posible. Deja de lado los ultraprocesasdos y notarás cómo mejora tu cansancio y apatía.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE - 21 DE NOVIEMBRE)

Tu pareja y tú tenéis una gran complicidad y todo indica que os espera un gran futuro por delante. La situación en el trabajo podría tensarse e incluso llegar a salpicarte en algún momento. No dudes en defender tu postura. Un resfriado mal cuidado puede hacer que tengas que adaptar tus planes esta semana. Cuídate en cuanto notes síntomas.

SAGITARIO (22 DE NOVIEMBRE - 21 DE DICIEMBRE)

Muy pronto conocerás a alguien nuevo con quien vivir encuentros apasionados pero seguramente no llegará a nada más. Se quedará en una aventura pasional. La motivación llega cuando menos te lo esperas y ese está siendo tu caso esta semana. Estarás imparable. Has decubierto los beneficios de desconectar de vez en cuando y ya no pasas por alto el tiempo para ti.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE - 19 DE ENERO)

Es posible que sientas que te falten las fuerzas, pero la ausencia de Luna te transmite una renovadora energía y te va a ayudar a recuperarte de alguna dolencia o problema de salud. Es un buen momento para revisar tus hábitos y hacerlos saludables. A pesar de los obstáculos, Saturno te empuja a emplearte a fondo y a no desfallecer hasta conseguir lo que deseas.

ACUARIO (20 DE ENERO - 18 DE FEBRERO)

No es momento para que te dejes vencer, tómate un tiempo y replantea la situación. Saldrás favorecido. Dedica una parte del día a la meditación y a permanecer en silencio, así puedes aclarar tus ideas, será beneficioso para tu salud. Buen período para experimentar nuevas situaciones en la pareja. Disfrutarán de la intimidad en forma presencial o virtual.

PISCIS (19 DE FEBRERO - 20 DE MARZO)

La soltería hará que te plantees el rumbo de tu vida y que quieras aprovechar para cambiar de aires un tiempo. Tu trabajo pasará por una serie de cambios próximamente. Intenta demostrar más que nunca tu valía. Tu salud será inmejorable y te encontrarás genial estos días. Aquel negocio que tenías entre manos y por el que no acabas de decantarte puede ser tu gran oportunidad.





