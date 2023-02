Uno nunca sabe lo que la vida nos tiene preparado, por lo que siempre es bueno estar pendiente del horóscopo del día. El martes 28 de febrero podría estar lleno de sorpresas para los amantes del tarot, y todo lo que necesitas saber para no pasarla mal es tu fecha de nacimiento. Revisa las mejores predicciones en cuanto a tu futuro en el amor, dinero y trabajo refiere en los siguientes párrafos. ¿Estás listo para conocer lo que pasará contigo a corto plazo? No te dejes sorprender y comparte esta información con tus seres queridos.

ARIES

Una semana muy especial es la que te espera en esta ocasión. Los astros se han alineado de una forma en la que la energía positiva recaerá sobre ti y en cada una de las cosas que hagas. Así que es un buen momento para firmar un contrato laboral, iniciar una relación amorosa o simplemente disfrutar de la vida porque todo te saldrá de buena manera.

TAURO

Saldrás a la calle con mucho ímpetu y eso te va hacer sentir que puedes hoy hacer algunas cosas que hace tiempo no te atrevías a hacer. Ese impulso es algo que te vendrá bien para hablar con jefes o superiores. Hazlo con seguridad y sin titubeos.

GÉMINIS

Tu tenacidad e inteligencia te llevarán a buen puerto en cada una de las cosas que te propongas. Eres de esas personas que nunca bajan los brazos, al contario, cuando quieres algo no descansas hasta conseguirlo. Ponte alerta ya que recibirás una gran noticia, así que prepárate para las buenas nuevas. En el trabajo y en el amor estás de muy buena racha.

CÁNCER

No cuesta demasiado quedar bien, y si hoy lo haces con un contacto reciente o alguien que te ha echado una mano hace relativamente poco, vas a conseguir que tu imagen quede en una posición ventajosa de cara al futuro. Es una gran oportunidad para salir adelante.

LEO

No dejes que la opinión de alguien más afecte tus decisiones. Te gusta ser alguien libre, independiente, sin que nadie te diga lo que debes o tienes que hacer, aunque también valoras el consejo de alguien o el que sientas un apoyo, pues tampoco eres de las personas a las que les guste sentirse sola. No te preocupes mucho, sigue manteniendo tu esencia que ya llegará alguien que te ame tal y cómo eres.

VIRGO

Es muy posible que hoy sientas cierto desasosiego en lo que respecta a tu entorno familiar y a tu hogar porque no te vas a sentir del todo a gusto. Es hora de que te enfrentes a ciertos temas y los resuelvas; cuanto antes, mucho mejor. Siempre teniendo en cuenta que debes expresarte de la mejor forma para que tu opinión y tu mensaje se entienda a través del respeto y con la mejor de las intenciones.

LIBRA

Desafortunadamente esta semana no será la propicia para cerrar algún negocio o planear un viaje. Tampoco deberías optar por comenzar una relación sentimental, lo mejor será esperar un poco para tomar decisiones importantes. Eso sí, aprovecha el tiempo para reorganizarte, para acomodar algunas situaciones que dejaste sueltas o que no has concluido.

ESCORPIO

No te va a dar miedo correr determinados riesgos en tus relaciones personales, incluso aunque algunas sean algo novedosas en cuanto al pasado. Sentirás que puedes explorar otras fórmulas. Se abren experiencias interesantes ante ti. Puede que lleguen personas interesantes a tu vida pero ten en cuenta muchas cosas para probar lo que tienes en mente.

SAGITARIO

Una persona del pasado quiere regresar a tu vida. Es alguien a quien le perdiste la huella por un tiempo, pero volverá y hará retumbar tu alma. Eso sí, debes tomar las cosas con calma, no te precipites porque primero tienes que analizar la situación antes de enfocarte a una decisión impulsada por la emoción. En el aspecto laboral debes mejorar tu desempeño, no te conformes con cumplir, da el extra para que seas tomado en cuenta en cosas más importantes.

CAPRICORNIO

Hay ciertas palabras que hoy pueden herirte bastante si dejas que lo hagan. Intenta mantener la cabeza fría antes de contestar o provocar una discusión que solo te perjudica a ti. Los demás no van a sufrir por ello, solo tú. Lo que mejor puedes hacer es trabajar tu inteligencia emocional para hacer frente a situaciones difíciles.

ACUARIO

Te gusta pasar tiempo de calidad con tus seres queridos, con la familia y eso lo agradecen todos y cada uno de los tuyos. También debes darte un poco de tiempo para ti, para tus cosas, cuidados, salud y bienestar. No todo es pensar o atender a los demás. Una sorpresa muy agradable te llegará el próximo fin de semana. Tu número de la suerte es el 29.

PISCIS

Sabemos que eres de los que les da mil vueltas a las cosas. Por lo que te vendrá bien hoy esforzarte en buscar el lado más pragmático de cualquier situación, porque en muchas ocasiones, te pierdes en profundas dudas antes de tomar una decisión. Elige el camino más práctico y racional para solucionar tus problemas.