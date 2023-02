¿Te animas a saber qué ocurrirá contigo a corto plazo? El horóscopo que te mostraremos a continuación solo es válido para este martes 7 de febrero, así que más te vale prestar mucha atención a los detalles. Si eres de las personas que creen en la astrología, esta nota es ideal para ti y tus seres queridos. No dejes pasar esta oportunidad y conoce cómo te irá en el amor, dinero y la salud con solo saber tu signo del zodiaco. Te lo advertimos, el tarot de la semana podría sorprender a más de uno.

ARIES

Durante esta semana vas a tener que armarte de paciencia. En los últimos tiempos, han reaparecido algunos viejos fantasmas y, lamentablemente, durante las próximas jornadas podría pasarte lo mismo. No deberías desesperarte y sí tener en cuenta que estos seguramente no serán los mismos.

Después de la necesidad de amor que te pudo perseguir, ahora pasas a la fase del deber. Podría decirse que vas a estar en la lógica del todo o nada. Deberías intentar mostrar un poco más de templanza. Lo mejor es que hicieras un poco de todo, porque sigue siendo la forma más sabia de actuar.

TAURO

Es posible que estés saliendo de un período de reflexión en el que has tenido la oportunidad de expresarte. Tauro, has compartido tus estados de ánimo con los demás y has tenido la oportunidad de sopesar los pros y los contras. Seguir reflexionando ya no te servirá de mucho, excepto para quedarte en lo que te hace dudar.

Ir picoteando de flor en flor parece la solución adecuada para pasar estos días de una manera alegre y despreocupada. Mientras estés en acción, todo irá bien. Pero que no se te ocurra quedarte parado. Hay muchas informaciones que circulan por el aire bajo la influencia del tránsito planetario de la semana.

GÉMINIS

Es posible que el verano pasado tuvieras algún que otro encuentro romántico. Y esta semana, por raro que parezca, sería particularmente propicia para que hicieras balance. Es más, Géminis, te preguntarás si en ese momento te atreviste a expresar todos tus sentimientos y de manera sincera.

Tú que eres a priori del tipo de persona reservada, puedes tener una segunda oportunidad. Ten por seguro que, si no has confesado todo, ahora es el mejor momento. Un dinero sorpresa te animará a renovar tu casa. Las obras de arte y los muebles de firma tendrán un lugar destacado en tu visión.

CÁNCER

Si sabes cómo actuar, todos los problemas que se te puedan presentar esta semana se resolverán favorablemente. Quizá vivas situaciones tensas, pero bastará con mantener tu carácter bajo control para evitar cualquier trastorno. Piensa que todo el mundo tiene que enfrentarse a los problemas del día a día, que la vida sin estos contratiempos no existe.

LEO

Si tienes alguna deuda económica pendiente, sáldala en cuanto puedas. No te cierres las puertas con quien te las abrió en el momento en que lo necesitabas. Debes poner mayor empeño en el trabajo, has descuidado algunas cosas y eso te trae problemas. Si no estás a gusto, dale la vuelta a la página y dirígete hacia otro lado.

VIRGO

A lo largo de esta semana te apetecerá conocer caras nuevas porque te atraerá todo lo que sea diferente y original. Además, estas nuevas personas y sus fascinantes personalidades te abrirán horizontes inéditos. Tendrías que promover encuentros con personas que tengan grandes habilidades para la comunicación o con quienes estén al frente de proyectos divertidos. Las puertas bien podrían abrirse para ti.

LIBRA

Estás deseando replantearte seriamente las cosas, Libra, tus reacciones ante los acontecimientos más importantes de tu vida. Esta semana es idónea para hacerlo, busca tiempo y tranquilidad suficientes. Es un análisis muy saludable a nivel psicológico y emocional.

ESCORPIO

Ya va llegando la hora de decir adiós al pesimismo de los últimos días, Escorpio. Esta semana la Luna te influye positivamente para que puedas empezar un nuevo ciclo y manejar tu mente de forma más constructiva. Lánzate de lleno a este proceso de renovación y te darás cuenta de que las limitaciones que creías tener no existen.

SAGITARIO

Fiel a tu línea de conducta, cada vez te resulta más difícil soportar la mediocridad que se percibe en todas partes. Además, la falta de implicación de tus colaboradores y el aspecto tímido de tus relaciones sentimentales se muestran cada vez más incompatibles con tu personalidad. La comunicación puede prescindir de las palabras y el silencio tiene un valor que nunca debe descuidarse.

CAPRICORNIO

Ten por seguro que en esta semana brillarás, porque todo el mundo se comportará como tú. No hay nadie más impresionante que tu persona. Esto te vendrá bien para dar un poco de emoción a tu vida, ya que últimamente para un poco aburrido/a. No te cierras ninguna puerta al momento de mantener una conversación con alguien.

ACUARIO

Entras en una semana con muy buena influencia astral que te facilitará las cosas en todos los terrenos, Acuario. Ahora, si te paras a reflexionar, verás de manera diáfana las soluciones a los problemas que te atañen, en concreto en los ámbitos laboral, económico y familiar. Sólo tendrás que cuidar de manera especial tu tendencia de las últimas semanas de darle placer al paladar.

PISCIS

Esta semana tu sensibilidad y tu romanticismo se verán exaltados por la influencia de los astros en tu signo, Piscis. Sabrás ponerte en la piel de quienes te rodean y comprenderás todos sus problemas. Ahora perdonarás ciertas actitudes que te han molestado o herido porque entenderás los motivos que las causaron.