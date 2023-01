No te quedes con las ganas de saber lo que pasará contigo en los próximos días. Echa un vistazo al horóscopo del miércoles 18 de enero y conoce cómo te irá en diferentes aspectos de la vida, tales como el amor, el dinero, la salud o el trabajo. Si eres de las personas que cree en la astrología y el poder que los signos del zodiaco tienen sobre ella, esta nota es ideal para ti. ¿Ya revisaste cómo te irá esta semana? Recueda, la vida está llena de sorpresas y emociones, así que aprovecha estar oportunidad que se te presenta.

ARIES

Ha llegado el momento, Aries, de mostrar en tu entorno tu capacidad de adaptación a los cambios y tu flexibilidad, porque aunque no lo creas tienes estas virtudes pero no sueles practicarlas. Estamos en días de renovación y a ti, en general te gustan poco las novedades, por eso esta situación tan imprevisible te está causando más inquietud.

TAURO

Si te sientes baja de energía, Tauro, es por la sobrecarga de trabajo que te has impuesto en los últimos días, tareas de orden y limpieza. También los asuntos familiares pueden haber influido en este cansancio y esta falta de vitalidad que estás experimentando ahora. Necesitas descansar y podrás hacerlo esta semana.

GÉMINIS

La influencia planetaria de esta semana, Géminis, por suerte te hace sentir llena de vitalidad y energía. Esto te aportará un poco de tranquilidad en la inquieta vida que has tenido en los últimos tiempos. Todas las preocupaciones por las que has atravesado, ahora empiezan a mejorar y entras en una etapa de relajación.

CÁNCER

Si sabes cómo actuar, Cáncer, todos los problemas que se te puedan presentar esta semana se resolverán favorablemente. Quizá vivas situaciones tensas, pero bastará con mantener tu carácter bajo control para evitar cualquier trastorno. Piensa que todo el mundo tiene que enfrentarse a los problemas del día a día, que la vida sin estos contratiempos no existe.

LEO

Si tienes alguna deuda económica pendiente, sáldala en cuanto puedas. No te cierres las puertas con quien te las abrió en el momento en que lo necesitabas. Debes poner mayor empeño en el trabajo, has descuidado algunas cosas y eso te trae problemas. Si no estás a gusto, dale la vuelta a la página y dirígete hacia otro lado.

VIRGO

Te gusta tenerlo todo al instante, Virgo, pero generalmente las cosas no pasan en el momento y lugar que desearías. Esto te preocupa especialmente en el tema laboral, y tienes sensación de frustración porque te ves incapaz de esperar tantos días para ver cómo se resuelve una situación que se había planteado.

LIBRA

Estás deseando replantearte seriamente las cosas, Libra, tus reacciones ante los acontecimientos más importantes de tu vida. Esta semana es idónea para hacerlo, busca tiempo y tranquilidad suficientes. Es un análisis muy saludable a nivel psicológico y emocional.

ESCORPIO

Ya va llegando la hora de decir adiós al pesimismo de los últimos días, Escorpio. Esta semana la Luna te influye positivamente para que puedas empezar un nuevo ciclo y manejar tu mente de forma más constructiva. Lánzate de lleno a este proceso de renovación y te darás cuenta de que las limitaciones que creías tener no existen.

SAGITARIO

La conjunción astral reinante beneficia a los nativos y nativas de Sagitario, aumentando su capacidad de adaptación. También te otorga mayor flexibilidad en las situaciones imprevistas. Sabrás reaccionar acertadamente y esto no tiene precio.

CAPRICORNIO

Si estás viviendo las consecuencias de una ruptura amorosa y te sientes dolida, Capricornio, en estos próximos días tu sufrimiento se aliviará. Esta semana se acercarán a tu vida personas optimistas y llenas de energía que te ayudarán a superar el bache sentimental. Lograrás recuperar una forma de ver la vida más positivamente.

ACUARIO

Entras en una semana con muy buena influencia astral que te facilitará las cosas en todos los terrenos, Acuario. Ahora, si te paras a reflexionar, verás de manera diáfana las soluciones a los problemas que te atañen, en concreto en los ámbitos laboral, económico y familiar. Sólo tendrás que cuidar de manera especial tu tendencia de las últimas semanas de darle placer al paladar.

PISCIS

Este miércoles tu sensibilidad y tu romanticismo se verán exaltados por la influencia de los astros en tu signo, Piscis. Sabrás ponerte en la piel de quienes te rodean y comprenderás todos sus problemas. Ahora perdonarás ciertas actitudes que te han molestado o herido porque entenderás los motivos que las causaron.