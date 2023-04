¿Quieres conocer lo que te depara el futuro? No te lo puedes perder. Sea a favor o en contra, los astros no dejan de sorprender con sus predicciones a millones de personas. No importa de qué signo del zodiaco seas, revisa cómo te irá en tu vida en temas como salud, amor, dinero y trabajo en los siguientes párrafos. El horóscopo correspondiente al miércoles 19 de abril ya está aquí. Consulta la información que hemos recolectado para ti.

ARIES

Te espera un día de sorpresas, aunque afortunadamente todas serán positivas. Hoy deberías esforzarte por reconocer las señales que te envía el universo para que tomes el camino adecuado. El destino va a intervenir para librarte de tus problemas o preocupaciones, sobre todo en la segunda mitad del día.

TAURO

Hoy te asechan dificultades o, incluso, traiciones, por lo que mejor te conviene moverte con prudencia en los asuntos de trabajo, finanzas o burocráticos. No bajes la guardia. En tanto, en el terreno sentimental, si has terminado una relación hace poco, es posible que todavía tengas sentimientos muy intensos hacia esta persona. Los superarás pronto y llegará a tu vida alguien interesante.

GÉMINIS

Este miércoles habrá y tu signos será uno de los más afectados, porque habrá inestabilidad, con una mayor tendencia a la indecisión o a los cambios súbitos e irracionales. Todo va a tender a complicarse en este día difícil, pero solo será pasajero.

CÁNCER

Hoy deberías tener cuidado y poner más cabeza en todo lo que hagas porque existe el riesgo de que te lleves una gran decepción. No es un buen día para acuerdos o firmas de negocios. Incluso, un sueño maravilloso se te podría venir abajo, así que debes estar atento.

LEO

La Luna Nueva de hoy quizás no tenga un efecto demasiado positivo para ti. Será difícil controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, te pondrás nervioso y colérico con relativa facilidad y muchas veces por cosas sin importancia. Sin embargo, nada grave va a pasar. Por otro lado, el aspecto sentimental, si tienes oportunidad de tener una conversación con alguien que estuvo en tu vida hace tiempo, no la desperdicies. Tienes que aclarar algunas cosas que cerrarán definitivamente ese círculo.

VIRGO

Si bien hoy la Luna Nueva afectará a varios signos, en tu caso, todo será positivo y te inspirará en tu trabajo como en asuntos mundano. Desplegarás una gran actividad que no solo va a ser fecunda, sino que también lo harás con un estado de ánimo bastante más positivo del que sueles tener habitualmente.

LIBRA

Tómate hoy un tiempo para reflexionar y no te preocupes por temas que te están quitando el sueño a diario. Pisa firme en el suelo, no es momento de dejarte llevar por la fantasía. En el amor, por otro lado, te conviene introducir un poco de alegría en la relación. Una sorpresa podría tener un efecto maravilloso.

ESCORPIO

Te espera un día complicado. Corres el riesgo de perder los papeles porque estás demasiado irascible. Recuerda que quienes te rodean no tienen responsabilidad alguna en las cosas negativas que te pasan. Si algo sale mal, los que están a tu alrededor no tienen la culpa. Cuando te sientas a punto de explotar, tómate un tiempo, unos minutos de reflexión, porque luego te vas a lamentar herir a quienes no lo merecen.

SAGITARIO

Tendrás un día bastante bueno o inspirado para el trabajo. Incluso, te espera alguna sorpresa relacionada con dinero. Sin embargo, este miércoles será algo más difícil para la vida íntima. Si estás haciendo locuras por una persona que no te corresponde, abandona desde hoy mismo la idea. No te esfuerces por nada.

CAPRICORNIO

Aunque busques paz y serenidad, este día no será nada favorable. Te verás desbordado por los acontecimientos, problemas o por una actividad que no te será posible frenar. Afortunadamente, al final todo esto te merecerá la pena porque va a ser un día exitoso y realizador.

ACUARIO

Hoy es un día bueno para ti y será portador de nuevas ilusiones y esperanzas. Un éxito inesperado en el trabajo o las finanzas te devolverá la tranquilidad y quizás sea producto más de una corazonada que de una reflexión elaborada.

PISCIS

La paciencia en el trabajo hoy será fundamental. Parece que estás perdiendo esta capacidad o que se te ha olvidado. No estés pensando todo el día que cualquier tiempo pasado fue mejor. Aprende todo lo que puedas de tu vida anterior y concéntrate en el presente.