Seas del signo que seas, recuerda que los astros podrían darte una gran sorpresa en cuanto al amor, el dinero, la salud y hasta el trabajo refiere. Aprovecha esta oportunidad única que se te presente y toma nota de lo que te depara el futuro de acuerdo al horóscopo de Depor. Repasa todas las predicciones para este miércoles 29 de junio según tu signo del zodiaco y no olvides compartirlas con tus seres queridos. La astrología es una ciencia en la que muy pocos creen aún, pero con increíbles resultados.

ARIES

Necesitas tener más control sobre las cosas. Pon mucha atención y cuidado en lo que haces y decides para que no te arrepientas de los resultados. Eso sí, también debes aprender a tener calma, a ser más paciente para que todo marche bien. En el amor vienen días tormentosos, es ahí donde la paciencia también jugará un rol importante en tu vida. No te desesperes, dale tiempo al tiempo.

TAURO

La vida laboral va bien, mejor de lo que pensabas, pero te tenemos noticias, todo mejorará aún más con la llegada de septiembre en esta semana, así que llegó el momento de redoblar esfuerzos para que consigas eso que tanto has peleado. La energía positiva está de tu lado, así que también es una buena época para invertir en algo. Bien podrías multiplicar tus ahorros si lo haces de la manera adecuada.

GÉMINIS

Inicia una época cargada de trabajo, de grandes responsabilidades y retos, pero no te espantes porque cuentas con la capacidad para salir adelante de eso y más, así que sólo cumple con lo que a ti te corresponda para triunfar. Una de las mejores cualidades que tienes es ser una persona muy inteligente, paciente y agradecida así que ponlas a funcionar para brillar.

CÁNCER

No pierdas el tiempo, lánzate a lo grande y pelea por eso que tanto quieres. Eres una persona que siempre está rodeada de buenas vibras y eso te ayuda en todo, a que te vaya bien y que todo lo que haces tenga los resultados esperados. Eso sí, no te confíes de nadie. Tienes que hacer las cosas por ti mismo para que salgan como las planeas. Una de las mejores noticias es que los astros están de tu lado y eso te beneficiará en todo momento.

LEO

Si por ahí tienes una deuda que aún no saldas, trata de hacerlo a la brevedad posible. Recuerda que si diste tu palabra la tienes que cumplir para no cerrarte las puertas porque de lo contrario las personas que creen en ti, ya no lo harán y eso será perjudicial para ti. En los próximos días, el amor te tiene reservada una sorpresa muy especial. Puede ser un festejo, un reencuentro o la llegada de alguien a tu vida.

VIRGO

La magia que envuelve a tu ser te hace diferente a los demás, aprovéchala al máximo para brillar y salir adelante. Sin embargo, tampoco puedes o debes abusar de ella porque entonces todo lo bueno puede convertirse en malo si tomas una actitud engreída, así que pon mucha atención en cómo te comportas. Un viaje inesperado está por aparecer en tu firmamento, puede ser de negocios, de placer o simplemente para cumplir con un compromiso.

LIBRA

En el amor no han salido las cosas como las pensabas y eso te tiene un poco de capa caída. Todos quisiéramos estar siempre de la mejor manera, derramando miel y felicidad, pero eso es imposible y tal vez estás pasando por un momento complicado. Busca una solución y no te detengas, si esa pareja no funcionó ya vendrán tiempos mejores. En cuestiones de salud no hay mayor novedad, solo no hay que bajar la guardia.

ESCORPIO

Eres de carácter fuerte, recio y a veces áspero, así eres y así serás, aunque hay momentos en los que exageras y bien podrías cambiar por ser una persona amable, abierta y con ganas de disfrutar la vida ¿qué prefieres? El trabajo te preocupa mucho, tienes algunos pendientes y las cosas no han estado de lo mejor en cuanto a la economía. Esta semana todo eso mostrará una mejoría muy importante.

SAGITARIO

Añoras el amor de una persona que hace mucho tiempo no ves, con la que pasaste momentos increíbles, que dejaron una huella en tu corazón. Si puedes, búscala porque es muy probable que esa persona también esté pensando en ti y sintiendo lo mismo. Tienes que mejorar tu desempeño en el trabajo, no te conformes con lo que tienes, busca más y ve por más.

CAPRICORNIO

Tienes que bajarle a la presunción, es malo sentirse más que los demás. Recuerda que la vida es una rueda de la fortuna en la que en algún momento te encuentras arriba y en otro abajo y ahí es donde vas a necesitar de esas personas a las que haces menos. También debes cuidar tu salud. Por ahí traes un problema que no te quieres tratar, pero aún estás a tiempo antes de que sea más complicado.

ACUARIO

Confía en tu intuición, en esas voces que escuchas y te dicen que te vayas para delante o que tengas cuidado. Siempre es importante pensar las cosas, pero también en otras arriesgar un poco. Esta semana recibirás una buena noticia de un familiar, tal vez de uno que tienes a la distancia y que podría ser muy pronto vuelvas a ver. Tu número de la suerte es el 29 y tu color el naranja para estos días.

PISCIS

Esta semana te tocará un papel conciliador. Tal vez en el trabajo o en el seno familiar serás el elegido para una misión en la que tendrás que hacer que dos partes lleguen a un arreglo, se vuelvan hablar o consoliden un proyecto. Tienes que dejar de ser una persona impulsiva, que se deja llevar por lo primero que siente o piensa. Date el tiempo para pensar las cosas y elegir lo mejor para ti y los tuyos.