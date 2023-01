Los astros podrían haberte beneficiado estos próximos días, de acuerdo a tu signo del zodiaco. ¿Quieres saber cómo puede cambiar tu destino de un día a otro? Revisa qué es lo que te tiene preparado el futuro con este horóscopo del miércoles 4 de enero. Son miles los usuarios creyentes de la astrología que buscan predecir los cambios de la vida. Entérate lo que pasará en tu vida en esta nota que Depor tiene preparado para ti.

ARIES

Este miércoles, alguien te contará una noticia que te complacerá. Disfrutas hoy de calma interior y de una mirada amable a tu alrededor. Asimismo, una de las lecciones que te tocará aprender tiene que ver con que puedas escuchar y ver las distintas facetas de las personas que te acompañan.

TAURO

Es momento de que administres tu dinero con un criterio lógico y no para que lo derroches en cosas sin sentido. Organiza tus gastos para llegar bien a fin de mes. Por otro lado, hoy te darás cuenta de que a veces es el destino es que dispone sus cartas y no debes andar pensando en que no has acertado.

GÉMINIS

Es válido sacrificarse por un objetivo, pero muchas veces en el afán de cumplir con tu misión consume tus energías. Hoy busca un espacio para dialogar contigo mismo. Tu voz interior te ayudará a avanzar atravesando las brumas de la confusión.

CÁNCER

Es momento de programar el viaje pendiente que te apetece. La ocasión será ideal para hacer algún negocio o tratar de un tema de trabajo, pero a la vez te va a permitir conocer algo que te interesa mucho. Por otro lado, ten cuidado con los falsos profetas o con mostrarte crédulo frente a las promesas vagas.

LEO

Hay algunas emociones ocultas que te están impidiendo vincularte de una manera trasparente con tu círculo social. Trata que reine un clima amistoso y problemas sin sentido. Por otro lado, las precauciones no están nunca de más si realizas un acuerdo o una compra importante. Exige un mensaje por correo y mira bien la letra pequeña para no llevarte sorpresas desagradables.

VIRGO

Una persona con la que te une un vínculo especial sin darse cuenta se está interponiendo en tu camino al éxito. Asegúrate de que las influencias de terceros no afecten tu reputación. Para llegar a la cima aplica la inteligencia.

LIBRA

Ahora te conviene enfocarte en lo tuyo y para eso, necesitas un poco de soledad e independencia. Eso sí, trata de asomar un poco la cabeza y no solo sumergirte en tu universo diario. Recuerda que el mundo es grande y te ofrece un abanico de opciones muy variado. Amplía horizontes.

ESCORPIO

Debes medir la presión que haces en tu entorno con ciertos temas, porque quizás estés yendo demasiado lejos y eso puede producir el efecto contrario al que buscas en un familiar. Por otro lado, hoy usa tu astucia para elaborar una estrategia comercial que te ayude a salir a flote. Es la hora de elegir tus aliados comerciales.

SAGITARIO

Algunos sucesos del pasado que quedaron sin cerrar te están predisponiendo negativamente en el amor. Si estás casado y algo no te gustó dale a tu pareja la posibilidad de retractarse. Si estás soltero, olvida de una vez todas a tus ex y ábrete a nuevas opciones.

CAPRICORNIO

Te espera una jornada con mucha energía, ya que te volcarás en preparar algunas sorpresas para tus seres queridos y eso te hará estar muy feliz. Además, es importante que te mantengas activo para no caer en las trampas de la mente. Salir a caminar es una buena opción. Eso oxigenará tus pulmones y te ayudará a respirar mejor.

ACUARIO

En el amor, deja las reservas de lado e demuestra tu papel en la relación. Recuerda que el amor entre dos personas es una especie de danza en la que ambos son protagonistas y si quieres ocultar las cosas, podrías perder una oportunidad especial.

PISCIS

Muchas veces por tu instinto de ayudar a cualquier desconocido y en el afán de mejorar el planeta, te olvidas de tu círculo íntimo. Tus familiares también se merecen que les prestes atención, que escuches sus demandas y que te ocupes de ellos. Nunca olvides eso.