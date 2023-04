Sorpréndete con los astros esta semana y conoce qué te depara la vida en los siguientes párrafos. El horóscopo del 5 de abril finalmente vio la luz, por lo que más te vale estar preparado para lo que se viene. ¿Eres creyente del tarot? Sea cual sea tu signo del zodiaco, te invitamos a saber cómo te irá este miércoles en algunos aspectos tales como el amor, el dinero, la salud o el trabajo. No te dejes sorprender por nadie a lo largo del día y comparte estas predicciones con tus seres queridos.

ARIES

La nostalgia no es un sentimiento muy constructivo. Aries, si estás demasiado centrado en el pasado, déjanos decirte que te estás arriesgando a un choque frontal inesperado. Lo único que deberás aprender del pasado son las lecciones para vivir mejor en el presente y futuro. Mira a tu alrededor y quiere a todos los que están aquí y ahora. Esta semana te apetecerá conocer caras nuevas y te llenará de ver cosas diferentes. Estas nuevas personalidad te abrirán nuevos horizontes.

TAURO

Si esta semana te parece que estás particularmente emotivo y sensible, no deberías estar preocupado, pero tendrás que tener cuidado de no ofender a los demás sin ningún motivo. Tauro, si te sientes al borde de las lágrimas o que va a explotar de ira, deberás decirte a ti mismo que nada puede hacer que te rompas por dentro. Deberás estar callado para evitar decir cosas que luego te arrepentirás. Este no es el momento adecuado para actuar.

GÉMINIS

Este miércoles podría tener un efecto extraordinario para ti. Géminis, con una gran sonrisa en tu cara y un corazón festivo, vas a estar preparado para afrontar cualquier situación que se te presente. Lo que habitualmente te pone triste o malhumorado no te afectará. Tendrás mucha sabiduría y dedicarás tiempo a enriquecer tus conocimientos. A veces, sientes la necesidad irresistible de compartir tus descubrimientos y tus entusiasmos.

CÁNCER

Esta semana tendrás una energía nueva y revitalizante, la cual te brindará una confianza excepcional en tus relaciones sentimentales. Cáncer, todo te resultará fácil y te parecerá posible, porque darás prueba de un gran control de ti mismo y sabrás aprovechar todas las oportunidades que se te presenten. Cuanto más intentas razonar y racionalizar los problemas que tienes, será más difícil que encuentres soluciones concretar. Deberás dejar de lado tu faceta cartesiana y tener en cuenta tus emociones.

LEO

En este día quizá te animes a dar el gran paso. Si hay cierta persona que te gusta desde hace mucho tiempo y que has notado que no es insensible a tu presencia, no existen motivos por el que tengas que echarte atrás. Podría ser que termines preguntándote si no eres demasiado tímido. Así que, Leo, deberás invitarla a salir y pasar con ella una estupenda velada romántica. Ahora es el momento de recordarles a los que te importan cuánto significan para ti.

VIRGO

Este miércoles podrías preguntarte si las cosas no se están moviendo lo suficientemente rápido. Es muy probable que la fase de espera por la que estás atravesando te está agobiando mucho. No hay nada que puedas hacer para acelerar el proceso, por lo que tendrás que intentar controlar mejorar tus emociones. Virgo, podrían surgir algunos elementos inesperados y, por este motivo, se te solicitará tu capacidad para reaccionar e improvisar.

LIBRA

Esta será una semana muy hermosa, en la que estarás lleno de una energía extraordinaria. Sin ninguna duda, te permitirá ser más eficiente en todo lo que hagas y poner tus papeles en orden. Libras, estás hecho para llevar cualquier misión a buen término y, por una vez, podrás incluso terminar tu trabajo. Si vives en pareja, estos días se van a situar bajo el signo del amor y la comprensión. Deberías prepararte para un cambio. Probablemente has llegado a un punto de no retorno.

ESCORPIO

Si este miércoles se tuviera que contratar a alguien por su creatividad, es contigo con quien se debería contar. Este es el momento donde deberás explotar tu talento, incluso si dudas un poco de ti mismo. De todas maneras, ya te has dado cuenta de que, cuando tienes dudas, es cuando mejor creas. La motivación y creatividad se unirán y nada podrá detenerte.

SAGITARIO

Deberías aprender a enfrentarte a la realidad y a dejar de confundir las cosas realmente importantes. Este día tu mente podría estar un poco confundida, así que deberás tener cuidado de no mezclar las cosas. Sagitario, tendrás que tener mucho cuidado y no proyectar tus deseos sobre lo que te sucede a ti y a las personas de tu entorno. De lo contrario, es probable que te lleves algunas decepciones un poco desagradables.

CAPRICORNIO

No le extrañaría a nadie que esta semana decidas apuntarte a alguna formación inesperada y probablemente muy alejada de tu actividad habitual. En definitiva, Capricornio, tiene muchas ganas de embarcarte en algo diferente y desconocido. También sentirás que caminas sobre brasas. La verdad es que no es algo especialmente agradable, pero la única solución será que te sostengas con buen pie y mantener un control absoluto de tus sentimientos.

ACUARIO

Esta semana tendrás que tomarte el tiempo libre necesario para sonreír y conversar con tantas personas como te sea posible. Todas ellas se sentirán atraídas por tu actitud amistosa y disfrutarás pasando el tiempo con ellas. Tienes instinto, pero a menudo no confías ciegamente en él. Quizá en este preciso momento podría tener que tomar una decisión muy improvisada.

PISCIS

Estás a punto de abrir una nueva etapa en ese recorrido de afirmación personas que has emprendido desde hace algún tiempo. En esta semana, no podrás afectar a tus relaciones familiares y, en especial a las que mantienes con quienes representar la figura de los padres o de las personas mayores. Piscis, tendrás la oportunidad de tomarte algunas libertades, pero no esperes estar muy cómodo en los momentos de confrontación. Deja volar tu imaginación y expresa tus ideas más locas.