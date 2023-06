¡Te compartimos las predicciones de este 7 de junio! Comienza tu día sabiendo tu tarot y como te irá este miércoles en el amor, dinero, trabajo y salud. Según tu signo del zodíaco, en cualquier momento tu vida podría sufrir un giro de 180 grados y puede ser con tu pareja, en lo laboral y hasta en tu estado de salud. Es por eso, que en Depor te compartimos las mejores predicciones del horóscopo para que puedas descubrir lo que el futuro te depara según tu signo zodiacal. ¡Conoce lo que el universo tiene para ti!

ARIES

Para hoy el universo tiene algo especial preparado para ti y lo descubrirás muy pronto. Deja de pensar tanto en las cosas y lánzate a la piscina. En el amor las cosas estarán tranquilas, te sentirás bien. Si estás pensando en mudarte o en hacer reformas serias, te irá bien. Quien no arriesga no gana, así que ya sabes Aries.

TAURO

Estas semanas te está costando mucho más llegar a todo. La clave está en organizarte el día y aprender a priorizar. Te recomiendo que busque algún momento del día para ti, para hacer alguna actividad que te guste y te haga sentirte más animada. No descartes tomar la iniciativa respecto a esa idea que tienes en mente y saca la espontaneidad que tanto te caracteriza.

GÉMINIS

Vas a cuidar tu imagen e incluso te plantearás algún cambio respecto a tu imagen. Hoy comienzas a dejar atrás todas las energías negativas de las últimas semanas. Te sentirás más animada y con mucha más energía, pero no descuides tu sueño. Tu hogar será un sitio donde descansar de la rutina y agradecerás la calma durante el fin de semana.

CÁNCER

Trata de evitar el estrés, estás algo baja de energías y eso te afecta tanto a nivel físico como emocional. No puedes decaer ahora, queda la última recta final antes de llegar a las vacaciones de verano y tú nunca has sido de abandonar a mitad de la carrera. Apóyate en tus familiares y amigos y pide ayuda si la necesitas. Es momento que empieces ahorrar y dejar de gastar en cosas que no valen la pena, porque en los próximos meses necesitarás dinero.

LEO

Se te va a presentar una buena ocasión en lo laboral, no la dejes escapar. Los cambios siempre te han dado algo de miedo, pero puede que este sea el cambio que necesitas en tu vida para volver a resurgir y reencontrarte con esa ilusión y motivación que lleva varias semanas apagada. Aprovecha los próximos meses para disfrutar de tu familia y amigos ya que estos últimos meses no tuviste tiempo para ellos.

VIRGO

Si algo no va todo lo bien que esperabas, sólo es cuestión de esforzarse. Los proyectos nuevos que idees para el trabajo van a funcionar muy bien. Siempre has sido una persona muy creativa y eso es un don que muy pocas personas tienen, exprímelo al máximo y no tengas miedo. Fíjate en los detalles, puede que el amor lo tengas mucho más cerca de lo que crees.

LIBRA

No pierdas el control en el trabajo y recuerda que al final el destino pone a todo el mundo en su lugar. Puede que tengas algún encuentro con alguien del pasado que vive fuera, su regreso hará que vuelvas a sentirte ilusionada. En el ámbito familiar las cosas no están muy allá, pero aprovecha este fin de semana para proponerles alguna salida y pasar tiempo con ellos.

ESCORPIO

Necesitas pisar el freno, estás pasando por un momento un poco crítico y estresante en tu vida. Siempre has querido demostrar que puedes tú solo/a con todo, pero hay veces en las que es necesario pedir ayuda. Este finde vas a darte cuenta de que tienes cosas mucho más importantes por las luchar y trabajar. Hay personas mucho más importantes en las que invertir tu tiempo y no vas a dejar que nadie te coma la cabeza.

SAGITARIO

Es hora de darle un vistazo a tus finanzas. Sé inteligente con tus gastos, pero permítete darte un capricho también de vez en cuando. Asegúrate de no dejarte llevar por tus impulsos y mantén el equilibrio entre lo que quieres y lo que necesitas. Pronto recibirás una nueva oferta de trabajo, y te darás cuenta de que al final recogerás todo lo que has sembrado durante estos últimos meses.

CAPRICORNIO

Se esperan cambios en tu vida sentimental, tanto si tienes pareja como si no. Tendrás un éxito en el trabajo, no lo comentes mucho para no perder la suerte. Aprovecha esta semana para recordarles a todos tus seres queridos que los quieres, nunca está de más recordárselo, y ahora más después de una temporada en la que no has podido dedicarles casi tiempo.

ACUARIO

Hoy es el momento perfecto para reflexionar, meditar y volver a conectar contigo mismo. Pero cuidado que nos conocemos Acuario, no te pierdas demasiado en tu mundo de fantasía y asegúrate de no olvidar que también existen responsabilidades a las que tienes que hacerte cargo. Mantén los pies en la tierra y se realista, la clave está en el equilibrio, no te vayas en una, piensa.

PISCIS

Prepárate para experimentar un nuevo romance, muy diferente a todos los anteriores. Vas a descubrir emociones y sensaciones nuevas que te harán conocer el amor desde una perspectiva madura. Puede que tus planes meticulosos se vean trastocados, pero recuerda que a veces es en el caos donde se encuentran las mejores historias. No quieras tener todo bajo control y aventúrate más en tu día a día.