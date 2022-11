No te pierdas de la oportunidad se saber tu suerte. Si es a favor o en contra, los astros nunca dejan de sorprendernos con lo que pueden preparar para ti. No importa el signo del zodiaco que seas, conoce cómo te irá en cuanto al amor, la salud, el dinero y el trabajo. Si quieres saber qué te depara el destino para el sábado 12 de noviembre, este horóscopo es para ti. ¿Te atreves a conocer qué pasara contigo en este día? Sigue leyendo.

ARIES

Luego de una semana cargada de tensiones, ahora se abre paso un fin de semana que se presentará para ti con unas perspectivas bastante mejores. Incluso, si hoy te toca trabajar, será mucho más favorable, porque estarás alegre y animado, y atrayéndote la suerte. Además, hoy es un día estupendo para compartir cosas con los demás, en especial con las personas que te son afines, amigos y familia.

TAURO

Empieza hacer desde hoy cambios, porque -sin querer- has caído en la rutina. Busca una manera más lúdica para todo y eso te hará estar de mejor humor. Tómate la vida como un juego y diviértete siempre que puedas. Hoy aprovecha el día saliendo a algún lugar en el que estés en contacto con la naturaleza. Si tienes pareja, aprovecha en dar un paseo por el campo. La intimidad que puedes encontrar en esta escapada les devolverá muchas cosas, entre ellas la pasión.

GÉMINIS

Tienes un día enfrente muy favorable para viajar y salir de tu ambiente habitual, porque es allí donde está la suerte o las grandes alegrías. En el terreno amoroso, si sales con alguien, puede que hoy te reclame más atención. Te espera una velada romántica y todos sus problemas se solicionarán.

CÁNCER

La Luna se hallará hoy en tu signo formando una combinación maravillosa que potenciará tu sensibilidad y al mismo tiempo te ayudará a que puedas sacarla al exterior de un modo más positivo. En el amor, tendrás la oportunidad de conocer más en profundidad a alguien que ya está presente en tu vida, pero todavía no está preparado para asumir un compromiso. Si tienes una cita es posible que te vaya muy bien. Presta atención a las señales que te envía.

LEO

No te dejes dominar por la melancolía. Esto está impidiendo tu progreso y te limita las oportunidades. Es verdad que conviene relajarse, más en fin de semana, pero si quieres crecer profesionalmente, como es tu caso, a veces esto significa sacrificar tiempo de ocio. Quizá hoy tengas que terminar un trabajo, ponte manos a la obra con el ánimo arriba.

VIRGO

Cuando tienes una misión en mente, es imposible que algún obstáculo se interponga y sabes que estás en el camino correcto. Tanto si es en el trabajo como en la vida íntima no hay nada que frene tu sentido del deber y esa es la vivencia que vas a experimentar en el día de hoy, que empezará mal, pero terminará muy bien.

LIBRA

Debes estar muy atento hoy o a lo largo del fin de semana a algún desengaño, ya que existe una manzana podrida entre las personas a las que más quieres. Evita una pelea con tu pareja, porque podría acabar en una ruptura. Mejor procura mantener la ilusión y disfrutar de la pasión que ahora sientes en esta etapa de enamoramiento.

ESCORPIO

Aunque este sábado sea un día de descanso, si tienes en mente un proyecto que te ilusiona, aprovecha para revisar tu agenda de contactos y pulir detalles. Tienes mucho futuro y éste es un buen momento para hacer un esfuerzo en el terreno profesional. En estos momentos todo te irá mucho mejor si procuras actuar con prudencia y evitas conflictos. Es un día de sorpresas, pero estas no serán demasiado agradables.

SAGITARIO

Hoy deberías escuchar un poco más a la persona con quien compartes tu vida. Algo que no has venido haciendo ultimante. Si quieres tener éxito en el amor, lo mejor que puedes es cambiar ciertas actitudes que no te benefician. Por otro lado, es un día ideal para tomar contacto con la naturaleza y absorber su energía.

CAPRICORNIO



Te espera un día díficil. Desde la mañana irán apareciendo de repente numerosos problemas tanto si estás en el trabajo como si te encuentra junto a tu familia y seres queridos. Por fortuna se trata de algo pasajero y del mismo modo que aparecen también desaparecerán, pero te podrían complicar o estropear el día.

ACUARIO

Hoy tendrás la ocasión de pasar un día excelente con la persona que está a tu lado porque el amor tiene en este momento muy buena proyección astral. Es un día ideal para buscar la paz del hogar y mejor aún si estás junto al amor de tu vida.

PISCIS

La magnífica influencia de Júpiter te está trayendo de nuevo la suerte y atraviesas un momento especialmente favorable en lo personal. Tanto hoy como en los próximos días te esperan grandes sorpresas. En tanto, el amor de tu vida aún no está cerca, pero confía en que cada día falta menos para encontrarle.