No dejes pasar esta oportunidad y toma nota de lo que te depara el destino para este sábado 19 de noviembre gracias al horóscopo de Depor. Si eres fiel creyente de la astrología y consideras que tu signo zodiacal es clave para tu futuro no te pierdas esta nota. No olvides compartir las predicciones de tu signo del zodiaco. Seas Aries, Géminis, Virgo o Capricornio, recuerda que la vida puede sorprenderte de muchas maneras, por lo que no hay mejor forma de estar preparado que con el tarot.

ARIES

Te espera un día excelente en los asuntos laborales y mundanos. Júpiter está protegiendo tus caminos y se te presentará algún golpe de suerte, ya sea en el trabajo, los asuntos financieros o la vida social.

TAURO

Hoy la suerte estará de tu lado, incluso aunque no te lo parezca. Tienes las de ganar y no lo contrario, puede ser un día bastante importante para ti. Sin embargo, en el amor podría ser victima de una decepción. Estás muy sensible y cualquier contratiempo te está afectando. Tienes que esforzarte en ser más positivo.

GÉMINIS

Lleva un orden en tu vida. Si todavía no has terminado de organizarte con tus cosas, hoy tienes que poner punto final a esta tarea. En tanto, en tu vida personal, deja atrás todo aquello que te hace sentir angustiado. Proponte hoy no permitir que esto te descontrole, aparta de tu cabeza lo que sabes que te hace daño. Lo lograrás.

CÁNCER

Este sábado es probable que tengas un bajón de ánimo o que tengas la necesidad de meterte en tu mundo interior. En realidad nada de esto es verdad, pero por las razones que sean hoy no te vas a sentir demasiado bien y buscarás la paz del hogar y tus seres queridos. Por otro lado, eres afortunada en el amor, tienes a alguien a tu lado que te quiere e intenta comprenderte. No te compliques tu vida ni la de quien está a tu lado.

LEO

Te sentirás hoy satisfecho. Tu semana ha sido muy productiva y quizá mejor de lo que esperabas. Hoy trata de relajarte y salir esa persona que tanto te gusta. Llámale hoy y se le abrirá el cielo al oír tu voz. Sabrás conducir la conversación por el camino que más te importa. Al menos saldrás de dudas sobre sus sentimientos. Será positivo para ti.

VIRGO

Estás en un momento bastante bueno, lo creas o no, y hoy te saldrá un plan inesperado que te puede proporcionar grandes satisfacciones. Se trata de algo que te puede cambiar las perspectivas de futuro para bien, quizá para iniciar un negocio muy rentable. También podría ser una persona que llega en el terreno amoroso. Acepta aquello que el destino te envía, será para bien.

LIBRA

Hoy la influencia de Marte será muy favorable para ti y te ayudará a canalizar bien tus energías y a que tengas la sensación de navegar con viento a favor. Por eso, vas a tener un día bastante bueno y fructífero, tanto en el trabajo y la vida social como luego después en tu vida íntima. Hoy podrías tener un importante éxito o recibir una muy buena noticia.

ESCORPIO

Si tienes planes para este fin de semana, quizá no puedas llevarlos a cabo. Es probable que la familia no te deje ni un minuto libre. No pongas de mal humor, porque todo tiempo que le dediques a tus seres queridos será compensado sobradamente. Luego las cosas te saldrán de las manos con mayor facilidad. Aunque no lo creas, hoy es un día idóneo para disfrutar de la familia, los astros protegen estas relaciones de parentesco.

SAGITARIO

Manten la calma. Nadie va a hacerte ningún daño ni tampoco te espera ninguna calamidad en tu trabajo. Lo que si vas a recibir es alguna ayuda o una protección inesperada. Aunque te amenacen peligros al final siempre sales a flote y con éxito.

CAPRICORNIO

El día está muy favorable para ti. No es que los problemas que te agobiaban se hayan desaparecido, sino que eres tú quien los ha relativizado. Esta actitud positiva, que debes mantener en todo momento, te va a reportar muchas cosas buenas. Es un día ideal para las sorpresas y los cambios positivos. Y tú estás en el centro de esa buena conjunción astral.

ACUARIO

Se te viene un buen día. Pasarás una jornada fantástica junto a los tuyos. Ahora es un buen momento para crear hábitos más sanos y empezar a cuidarte. Una persona con la que hoy contactarás, te puede dar una noticia que te dejará impactada. Pero no esperes que sea en plan titular, inocentemente te comentará algo que para ti es muy positivo.

PISCIS

Hoy debes estar muy al pendiente de tu dinero, ya que podrías sufrir un robo o una estafa. Te podrían proponer un negocio en el que te harás rico, aunque es todo mentira y solo quieren aporvecharse de ti. Y si te piden dinero prestado, ten mucho cuidado porque te arriesgas a no cobrarlo. Ahora debes ser muy prudente.