Si eres parte del grupo de amantes de la astrología, está nota sobre el tarot es perfecta para ti. Presta atención a los detalles. Cientos de personas en el mundo están a la espera de ver el horóscopo diario de hoy, esto con la finalidad de saber qué es lo que el futuro les tiene preparado según su fecha de nacimiento. Seas cual sea tu signo del zodiaco, aprovecha esta oportunidad y repasa las mejores predicciones de amor, dinero, trabajo y salud del sábado 22 de octubre.

ARIES

Después de una semana algo más tensa de lo habitual, tendrán un fin de semana donde te podrás desconectar y reencontrarte poco a poco con lo mejor de ti mismo, en un día en el que podrás hacer aquello que más te apetecen y sentir que vuelves a tener el control. En lo sentimental, si estás teniendo una situación confusa con la pareja, intenta hablarlo esta noche, pero no fuerces la situación, deja que todo fluya y no rompas la armonía.

TAURO

Quítate esos pensamientos negativos de la cabeza. Todo llega a su debido momento. Evita hacer gastos importantes porque quizá se acerque un bache económico. Por otro lado, dentro de muy poco, tal vez hoy mismo, se iniciará para ti una nueva y maravillosa etapa, mejor de lo que has soñado.

GÉMINIS

Comienza el fin de semana y si no te administras bien, corres el riesgo de acabar con los bolsillos a cero. El mercado no está a favor en este momento, ten paciencia. Espera un poco y sacarás el rendimiento esperado. Por otro lado, en el ámbito sentimental, si todavía eres libre, no busques que esa persona cumpla todos los requisitos, sé más realista.

CÁNCER

Lo que más falta te está haciendo es disponer de un tiempo a solas para pensar en ti misma, porque no siempre la llegada del fin de semana es una buena noticia para ti. En los días laborables tu cabeza está ocupada con miles de asuntos de trabajo o domésticos, pero ahora te sientes solo, junto a tus pensamientos y fantasías, a veces dominado por una tristeza que tratas de que otros no vean. Pero un día verás al fin la luz.

LEO

Hoy puede llegarte por sorpresa una cierta cantidad de dinero. Es tu día de suerte y puedes probar con tus números favoritos en los juegos de azar. Confía en tu intuición, pero tampoco arriesgues demasiado. Cuídate, mímate y date algún capricho.

VIRGO

Te espera hoy uno de los mejores días, pues la Luna transita por este signo. Va a ser de los pocos días que dejarás de centrar tu atención en los detalles y las cosas pequeñas para echar a volar tu mente y darte permiso para disfrutar de las cosas bellas que te rodean y de las personas que te quieren y comparten su vida contigo.

LIBRA

Tu vida amorosa está ocupándote todo el tiempo y preocupándote en exceso. Si hoy surge alguna discusión procura no dejarte llevar por la ira, porque los distintos puntos de vista a veces son enriquecedores y nada aburridos. Si resuelves estos pequeños conflictos, podría tener una relación de largo recorrido. Por otro lado, trata de descansar y encontraras la paz en tu hogar tras la dura semana.

ESCORPIO

Este sábado será muy afortunado y feliz para ti, solo que tienes dos opciones y no vas a saber bien por cuál es la que más te conviene. Quizás tengas que ocuparte de asuntos laborales pendientes, aunque sea desde tu propia casa. Pero a pesar de todo este va a ser un día prometedor en la vida sentimental y familiar.

SAGITARIO

Evita culpar a los demás de tus tensiones y malestares interiores. El fin de semana se inicia con peligro de tensiones con tus seres queridos más cercanos. Pero está en tu mano escapar de ellos si es lo que deseas, porque vas a ser tú quien los desencadenes, y por eso mismo puedes solucionarlo antes de que ocurra.

CAPRICORNIO

Comienza el fin de semana y llegó el momento de desconectarse. No estés pensando a diario en las obligaciones, porque sólo servirá para crearte ansiedad. Hoy atrévete a hacer una locura. Improvisa, ve sobre la marcha, sal con tus amistades y olvídate de cualquier problema.

ACUARIO

Hoy ni se te ocurra hacer compras de mucho valor, reserva para más adelante porque se avecina un bache económico. En el terreno sentimental, los asuntos del corazón te van a dar muchas alegrías, la mayoría de ellas inesperadas, y las que si te esperas vendrán de forma distinta a como tú las esperabas.

PISCIS

Aunque el sábado es un día de ocio, alguien te propondrá la posibilidad de participar en un buen negocio. Tómatelo en serio porque no te lo ha ofrecido porque sí, sino porque cree que eres la persona idónea para lo que está buscando. Puede ser muy bueno para tu futuro. Haz caso de tu intuición y hoy celebra esta oportunidad con tu pareja por todo lo alto