No dejes pasar esta oportunidad y toma nota de lo que te depara el destino según el horóscopo del sábado 24 de diciembre. Seas Aries, Géminis, Virgo o Capricornio, recuerda que la vida puede sorprenderte de muchas maneras, por lo que no hay mejor forma de estar preparado que con el tarot. Si eres fiel creyente de la astrología y consideras que tu signo del zodiaco es clave para tu futuro, esta nota es para ti. Presta atención a los siguientes párrafos y recuerda compartir estas predicciones con tus seres queridos.

ARIES

Te espera un día lleno de impulso, actividad, entusiasmo e iniciativa. Déjate llevar por tus emociones y si en algún momento tienes ganas de llorar, hazlo, deja correr las lágrimas liberadoras. Pero no dejes de mostrar tus sentimientos de amor a quienes te rodean, a tus seres queridos y a tu pareja.

TAURO

Siempre se te hace cuesta arriba el trabajo que precede a la Nochebuena. Sin embargo, tienes que calmarte y aceptar las cosas como vienen. Tal vez algún ser muy querido para ti no pueda venir a la cena o se cambien algunos planes a última hora. Paciencia. Muestra tu parte más optimista y divertida para causar muy buena impresión.

GÉMINIS

Tendrás una mañana lena de tensiones, pero la buena noticia es que la tarde y la noche serán maravillosas para dar paso a una Nochebuena llena de amor y felicidad. Ten cuidado con los gastos, se te pueden disparar, debes moderarte un poco o luego podrías lamentarte.

CÁNCER

Hoy las cosas no te saldrán como lo planeado. Si hoy pensabas tener un día tranquilo y tener tiempo para todo, no va ser así. Tendrás un montón de trabajo, tanto fuera como dentro de casa y deberás esforzarte. Por otro lado, controla tu dinero o no te va a llegar para todo.

LEO

Estás pasando por un buen momento económico, pero esto no ha de significar que tires la casa por la ventana para comprar muchos regalos. Te espera una Nochebuena muy feliz y todo va a salir según tus deseos, nada ni nadie va a venir a arrebatártelo.

VIRGO

Hoy tendrás que tomarle tiempo a tu familia, antes que las obligaciones estas que te impones y que no te dejan compartir con los tuyos los buenos momentos. Es necesario que les dediques amor. Si dejas de fijarte un poco en los detalles o de buscar imperfecciones con lupa, te vas a dar cuenta de que tus seres queridos te quieren y necesitan más de lo que creías.

LIBRA

Si hoy quieres tener el día feliz que te mereces debes dejar que las cosas fluyan, aunque no lo hagan de la forma que tú habías imaginado. Además, una persona que has notado está pendiente de ti, hoy te dirá algo que te llegará al alma. Deja que te conozca mejor, dale una oportunidad. Se la ha ganado.

ESCORPIO

Es un día excelente para que tomes conciencia de tus habilidades y tus virtudes. Afortunadamente, aunque vas a tener una mañana con mucha tensión, luego todo irá cambiando y al final disfrutarás de una Nochebuena feliz.

SAGITARIO

No te alteres si te has comprometido a entregar un trabajo y se te ha ido el tiempo de las manos. Necesitas mantener hoy la serenidad durante todo el día si quieres llegar a la noche con el ánimo que merece la ocasión. Hoy puede ser un día muy feliz para ti y muchos sueños se podrían hacer realidad.

CAPRICORNIO

Los astros están de tu lado. Hoy estarás gobernado por el planeta Venus y el destino pondrá las bases para que acabes teniendo una Nochebuena más feliz de lo que esperabas. Además, podrías tener un momento mágico con esta persona a la que conoces desde hace poco y a la que no ves. Te va a sorprender con un detalle o una propuesta que te encantará.

ACUARIO

El amor está cerca de tocar tu puerta. Después de una etapa complicada en el terreno sentimental, a causa de un alejamiento o una rupturahay oportunidades de volver a enamorarte. Lo cierto es que este será un día muy favorable para ti y la Navidad que ahora se inicia te va a traer numerosas sorpresas.

PISCIS

La familia te reclama hoy y lo pasarás muy bien junto a tus seres queridos, a los que quizá no sueles ver seguido. De momento la Nochebuena de hoy te va a traer grandes alegrías que no esperabas.