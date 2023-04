¿Estás preparado para conocer lo que te depara el futuro? El horóscopo del sábado 29 de abril ya está aquí. Los astros no dejan de sorprender a millones de creyentes con sus acertadas predicciones. No importa cuál sea tu signo del zodiaco, conoce cómo te irá en el amor, la salud, el trabajo y el dinero en este día. Revisa la información que tenemos para ti y compártela con tus amigos y familiares cuanto antes. No te lo puedes perder.

Aries

Estás inmerso en una serie de influencias astrales favorables y este fin de semana se abrirá para ti con unos tintes muy favorables. Te esperan tanto vivencias como acontecimientos tan notables como también alegres, que en muchos casos surgirán de forma inesperada, especialmente en el amor.

Tauro

Será un buen día para ti en lo que respecta a tu vida sentimental, ya sea propiamente el amor como también la familia y los seres queridos en general. Puede ser que una ilusión se te haga realidad de forma inesperada o llegará por la persona o el camino que menos te esperes. Se vienen buenos momentos para ti.

Géminis

Debes alejarte de tu entorno cotidiano, es necesario que lo hagas porque te sientes extenuado y sobrecargado, aunque en el ajetreo del día a día apenas te des cuenta de ello. Es el momento perfecto para realizar un viaje y visitar lugares y personas desconocidos, también para ir a lugares de mar.

Cáncer

Luego de estar sumido en vivencias paralizantes, por fin vas a tener la chance de tomarte un desquite. Este sábado te espera un día positivo y armónico, en el que tienes muchas más posibilidades de ser feliz o conectar con el lado bueno de la vida. También te irá muy bien en asuntos como el amor y las relaciones amicales.

Leo

Algunos problemas de carácter doméstico o familiar te impedirán vivir un día tan agradable y placentero como hubieras deseado. Será un poco incómodo, pero este sacrificio te va a traer algo bueno más adelante. Puede ser que recibas una gran recompensa pronto. Solo debes ser paciente.

Virgo

Presta atención porque la luna va a transitar por tu signo desde hoy, y lo hará a lo largo del fin de semana, acentuando todo lo que se relacione con tu vida sentimental y familiar. Puede ser el momento perfecto para que inicies un nuevo romance. Todo depende de ti y cómo te sientas con esa persona.

Libra

Tu signo será uno de los más favorecidos por la astrología en este día. Todo gracias a la influencia de Venus y Júpiter, que te facilitarán la posibilidad de completar ilusiones en el terreno personal y sentimental. Vivirás momentos de felicidad, que van a llegar cuando menos te lo esperes.

Escorpio

Este sábado no será fácil que olvides los problemas de los días laborales. Las preocupaciones e inquietudes desgastarán tu estado emocional. Seguramente de cara a los demás ofrecerás una imagen mucho más serena y tranquila, pero aún hay asuntos que hoy te podrían casuar un gran desasosiego.

Sagitario

Este será uno de los signos más favorecidos en relación con el amor, la vida íntima y la felicidad familiar, pero también para las relaciones de amistad a lo largo del día de hoy. Pero no solo tendrás suerte u oportunidades en los asuntos del corazón, también tú vas a mostrar lo mejor de ti y te volcarás con tus seres más querido

Capricornio

Toma nota porque hoy los astros aseguran que tienes que seguir nuevos caminos en tu vida sentimental. La estabilidad que tanto valoras ahora comenzará a inestabilizarse pero no por causa tuya. Vienen momentos de cambio en tus relaciones más íntimas que en un principio te van a dolor o molestar, pero más tarde te alegrarás de que todo esto haya sucedido.

Acuario

Suele gustarte lo nuevo y todo lo que se viene para adelante, pero hoy tomarás una actitud conservadora y reflexiva. La vida te trae grandes cambios que no esperas y que además serán buenos para ti, sin embargo, tú avanzarás con gran lentitud y pensándote mil veces cada paso que des, pero todo irá bien.

Piscis

La vida te trae algo muy bueno en relación a tu vida sentimental, en el fondo retorna a ti todo el amor que has dado por muchas personas a través de tu entrega y sacrificio. Pero tú tienes mucha tendencia a las dudas, incluso a rechazar el regalo que te ofrece la vida y eso sería un gran error que el destino hará que no cometas.