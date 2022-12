No dejes pasar esta oportunidad y toma nota de lo que te depara el destino gracias al horóscopo de hoy, sábado 3 de diciembre, que te trae Depor. Si eres fiel creyente de la astrología y consideras que tu signo del zodiaco es clave para tu futuro, esta nota es para ti. Lee los siguientes párrafos y no olvides compartir estas predicciones con tus seres queridos. Seas Aries, Géminis, Virgo o Capricornio, recuerda que la vida puede sorprenderte de muchas maneras, por lo que no hay mejor forma de estar preparado que con el tarot.

ARIES

Hoy no dejes que tu lado más oscuro de tu personalidad te domine. La Luna continua aún en tu signo y hay riesgo de que te dejes llevar por emociones negativas, especialmente en las relaciones íntimas. La parte emocional dominará sobre la racional.

TAURO

Te espera un día de mucha felicidad. Ilusiones que llegan de forma inesperada, además,satisfacciones y placeres van a poner el colofón a una época llena de esfuerzos y sacrificios. Hoy te darás cuenta de que hay mucha gente que te quiere y de que tus sueños se pueden hacer realidad, solo es cuestión de tiempo.

GÉMINIS

Tendrás un buen día en general. Aunque muchos toman el sábado como una fecha de descanso, para ti será uno de trabajo como otro cualquiera, donde vas a resolver asuntos pendientes o se presentarán problemas que te harán difícil poder entregarte al ocio. De todos modos, al final lo podrás terminar todo bien.

CÁNCER

Se te presenta hoy una jornada excelente, el cual estará lleno de alegrías inesperadas. Un momento apropiado para que salgas de tu coraza psíquica y disfrutes de las cosas buenas que el destino te va a ofrecer por medio de las personas que te quieren y desean tu bien.

LEO

Hoy será para ti un buen momento para los asuntos del corazón, para pasar el día con tu pareja o con tu familia. De un modo u otro reinará el amor y gozarás de la paz del hogar. Por otro lado, estás empezando a ver las cosas desde otra perspectiva. Todo esto te ayudará a elegir el camino correcto.

VIRGO

El sábado siempre te hace revivir. Puedes dedicarte hoy a tus asuntos personales, a tus distracciones favoritas, cosas que no puedes hacer a diario. Siempre estás dispuesto a dar, sin embargo, ahora llega para ti la merecida hora de recibir y tanto en el trabajo como en la vida íntima. Es hora de que tus sueños se comiencen a hacer realidad.

LIBRA

Hoy los planetas no están bien dispuestos y hay peligro de que lo que has planeado no se haga realidad. Es posible que el día no salga del modo que habías soñado, ten paciencia. Todos tenemos algo que aprender a diario.

ESCORPIO

Aprovecha estos días para descansar. Visita a la familia. No los dejes de lado ahora porque te adoran y estarán ahí siempre que los necesites. El día saldrá como tú deseas y tendrá cierto parecido con una película de acción que al final termina bien.

SAGITARIO

Aprovecha el día de hoy para explorar lado más espiritual. Será como reencontrarte con tu propia esencia, con las emociones que te hacen más feliz. Mira hacia tu interior, con ganas de conocerte mejor. Descubrirás que el poder de ser feliz sólo depende de ti y apreciarás más que nunca las cosas sencillas y maravillosas que te rodean.

CAPRICORNIO

Te viene para ti un fin de semana afortunado y feliz, especialmente en tu entorno familiar y la vida íntima en general. Las influencias astrales te favorecen, especialmente el benéfico Júpiter, por ello la paz reinará en tu hogar y también en tu corazón, y si surge algún problema, se resolverá con facilidad.

ACUARIO

No dejes que la melancolia te amargue un fin de semana que se presenta fantástico. Coge el teléfono y habla con esa persona. Es importante cerrar ese ciclo, primero porque es mejor quedar como amigos y segundo, porque tú te sentirás mucho mejor. El amor sigue siendo tu caballo de batalla. Alguien está a punto de aparecer en tu horizonte. Lo hará en breve, tal vez hoy mismo.

PISCIS

Este sábado va a ser un día de fuertes altibajos emocionales, de momentos de alegría desbordante a los que seguirán otro de mucha más tristeza. Te hallarás en un momento muy sensible y ya sea con razón o sin ella no podrás evitar estar en medio de estas fluctuaciones. Procura rodearte de los que más te quieren.