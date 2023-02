A nivel mundial, hay miles de personas que depositan su destino en el tarot. Revisa qué es lo que te tiene preparado el futuro con este horóscopo del sábado 4 de febrero. Ya son cientos los usuarios creyentes de la astrología que buscan ‘adelantarse’ a los cambios de la vida, por lo que en esta nota conocerán todas las predicciones para este día que te brinda Depor según tu signo del zodiaco. Presta mucha atención.

Horóscopo de hoy, sábado 4 de febrero

Aries

Comienza el fin de semana de manera relajada para ti. Despertarás gran admiración en los demás e intuiciones acertadas. Aumentará la confianza y las ganas de expandirte en cuanto a la creatividad, expresión y autoafirmación.

Tauro

Te esperan importantes sorpresas en el amor y la vida íntima en general. Tu familia ocupará el centro de tu atención, te propondrás hacer cambios positivos en tu hogar y buscarás enriquecer tu mundo afectivo. Además, nuevos y maravillosos estímulos llegarán a tu vida íntima para revitalizarla y devolverte la ilusión perdida.

Géminis

El destino está de tu lado y te ayuda a sacarte de agobios y problemas materiales. Te espera un día muy activo en los que problemas laborales o financieros van estarán a la orden, pero muy pronto llega la solución.

Cáncer

Las estrellas indican que atraviesas un momento de prosperidad y abundancia. Te llegará un regalo o un beneficio económico y accederás a lujos que hasta ahora desconocías. Los planetas te protegerán y te abrirán nuevos caminos.

Leo

Los astros te traerán una renovación de proyectos y aumento de la confianza en ti mismo. Pero hoy existe el riesgo de algún posible accidente de carácter doméstico, porque Urano se encuentra en disonancia con el Sol, tu regente. Así que toma precauciones.

Virgo

Como es habitual en ti, llega un nuevo fin de semana y se te hace imposible dejar de pensar en el trabajo para relajarte. Trata de controlar ese aspecto y recobra tu fuerza interior. Por otro lado, hoy no te encontrarás demasiado a gusto con tus seres más queridos.

Libra

Este sábado será un momento propicio para retomar tu proyecto de realización personal y para agruparte con seres que compartan tus ideales. Tus amigos aportarán una cuota extra de talento, por lo que te conviene incorporarlos a tus planes.

Escorpio

Luego de una semana de trabajo agotadora, aunque fructífera, llega la hora de descansar. Para tu suerte, hoy vas a poder encontrar la relajación y la paz que tanto necesitas junto a tus seres más queridos. Los astros te favorecen no solo en los asuntos materiales y profesionales sino también en los aspectos más personales.

Sagitario

La melancolía afecta tu corazón y los éxitos que alcanzas no pueden aliviarte en estos momentos. Es momento de cerrar el pasado y expandirte para hacer proyectos de cara al futuro.

Capricornio

Cuidado con la gente falsa. A tu alrededor te asechan enemigos ocultos y secretas envidias que piensan el modo de quitarte aquello que has ido consiguiendo con tus méritos y sudores. No es probable que lo consigan, pero no convendría que te relajes más de lo necesario.

Acuario

Tu vida social cobrará nuevas dimensiones, porque los astros auspician los vínculos. Confía plenamente en el ser que está tu lado, ya que te sentirás dichoso en su compañía. Si estás soltero, prepárate porque surgirán fiestas e invitaciones de lujo donde habrá personas de todo tipo.

Piscis

No trates de ser lo que no eres porque podrías lamentarlo y provocar que un problema se acabe convirtiendo en otro mucho mayor. Por otro lado, en este día las lunaciones activarán los temas relacionados con la salud y llamarán tu atención para que te ocupes más frecuentemente de tu cuerpo.