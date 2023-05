¿Estás preparado para saber lo que el destino tiene preparado para ti? Este es el lugar correcto. En esta nota te presentaremos el horóscopo correspondiente al sábado 6 de mayo. Te enseñaremos las predicciones más acertadas, según tu signo del zodíaco. Revisa cómo te irá en temas importantes como el amor, la salud y el dinero. No te lo puedes perder.

ARIES

Será un día en que tus emociones serán una montaña rusa debido a la influencia un poco adversa de la Luna. Pero dejándolo aparte te encuentras ante un día en general positivo y también bastante activo, en el que te preocuparás por resolver asuntos pendientes relacionados con el hogar.

TAURO

Este sábado te traerá la solución de algunos problemas relacionados con el amor o la familia, o cuando menos una evidente mejoría de la situación, sin importar si esto viene por iniciativa tuya o de la otra parte. Todo indica que se iniciará un fin de semana favorable para los temas del corazón, no lo desaproveches.

GÉMINIS

Es importante que te desconectes para descansar la mente. Te vendrá bien hacer actividades físicas como deportes o simplemente caminar por la naturaleza. Aléjate de las cosas que te generan estrés o preocupación, aunque no va a ser nada sencillo. Pon de tu parte y lo vas a conseguir.

CÁNCER

Los astros predicen que llegarán días de suerte para ti, no necesario hoy mismo, pero sí a partir de ahora. Puede ser que seas beneficiado en el ámbito material o económico. Hay una posible llegada de dinero o aumento de sueldo inesperado, por una u otra vía hay muchas posibilidades de que mejore tu presente.

LEO

Presta atención porque tendrás influencias favorables de planetas muy benéficos, como Júpiter y Venus, que van a traer un día, y probablemente todo el fin de semana, con una clara tendencia a la alegría y los placeres. Incluso si tuvieras que trabajar notarás igualmente esa tendencia favorable al corazón.

VIRGO

Las ilusiones están reñidas con la naturaleza, que más bien te empuja a concentrarte la realidad y poner atención en las cosas cotidianas. Como consecuencia de ello hoy puede ser que te encuentres en peligro. Quizás un desengaño en el terreno de los sentimientos, relacionado con alguien con quien te estabas ilusionando.

LIBRA

Este sábado se presenta con grandes perspectivas para tus asuntos más íntimos, todo ello debido a excelentes influencias de la Luna, Venus y Júpiter, que te facilitarán la posibilidad de hacer realidad muchas de tus ilusiones. Te vas a sentir motivado y vas a tener ganas de resolver las cosas que has estado dejando en los últimos días.

ESCORPIO

Por fuera las personas que te rodean te verán tranquilo y animado, pero por dentro tu mente no suele descansar y no puedes dejar de pensar en los problemas que te han inquietado en los últimos días. Hay decisiones importantes que tienes que tomar pronto, por cosas que no salieron como habías imaginado.

SAGITARIO

El día no será lo agradable y placentero que esperabas porque vas a tener que ayudar a un ser querido que lo necesita, ya sea a nivel emocional o material, o incluso de ambas formas. Tu corazón te impedirá abandonar a un amigo o un familiar que lo está pasando mal. Pero no te cargues de problemas, necesitas descansar más.

CAPRICORNIO

Será complicado que descanses, o por lo menos hacer aquello que te apetece, quizás tengas que llevarte parte del trabajo a casa, o en su caso realizar en tu casa otro tipo de trabajos que te impedirán desconectar y poder relajarte o entregarte más al ocio, o ese descanso tendrá que retrasarse un poco. Sin embargo, no va a ser un día negativo.

ACUARIO

Este es uno de los signos más soñadores y con más visión de futuro, y eso se va a materializar sobre todo en el día de hoy. Tu mente funcionará a mil por hora y estarás tan inspirado e intuitivo como también abierto y comunicativo. Hoy emanará de ti una energía especial que los demás van a percibir fácilmente. Sorpresas positivas.

PISCIS

Las complicaciones o los sacrificios vienen a nuestra vida sin que podamos hacer nada, pero cuando te los buscas tú o te metes en la boca del lobo cuando podrías haberlo evitado entonces no puedes culpar al destino, y algo así te sucederá hoy. Debes pensar más en ti y controlar a ese Don Quijote que llevas dentro.