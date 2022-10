¿Estás listo para conocer tu destino según el tarot? Descubre lo que pasará contigo en diferentes aspectos como el amor, el dinero, la salud y el trabajo en los siguientes párrafos. Si eres de las personas que cree en los astros y en su ‘poder’, esta nota es para ti. Deja que tu signo del zodiaco haga lo suyo y no olvides compartir esta nota con tus seres queridos. No te pierdas las mejores predicciones del horóscopo para este sábado 8 de octubre cuanto antes.

ARIES

El fin de semana comenzará favorable a los asuntos del corazón y la vida íntima o familiar, que en general te traerán buenas noticias. Necesitas de un descanso. Alejarte un poco de tu lugar habitual de residencia te vendrá muy bien. Mientras, deberías recuperar el hábito de hacer ejercicio. Hoy mismo te espera una situación muy romántica. Disfrútala a tope y no descartes que esto tenga un futuro prometedor.

TAURO

Hoy puedes llevarte una sorpresa desagradable si revisas tu cuentas de banco. Procura ajustarte a la realidad, pero no te desesperes porque te llegará dinero que no esperas en el momento que más lo necesites. Salir, divertirse y pasarlo en grande no está relacionado con el dinero. Hay planes geniales que salen gratis.

GÉMINIS

Te espera un día melancólico relacionado con el entorno de la familia, donde se presentará algún problema. Pero ya por la tarde o hacia el final del día te vas a ir encontrando cada vez mejor. Por otra parte, tienes a mucha gente a tu alrededor que te apoya. Recurre a ellos para pasar este bajón de ánimo. Es un buen día para cambiar a una visión más positiva en todos los aspectos.

CÁNCER

El tema sentimental presidirá hoy en tu vida, porque los astros incrementan ahora tu atractivo personal. Si estás soltero, hoy el azar puede poner en tu camino a alguien que te hará dejar esta situación. Puede ser un auténtico flechazo, aunque la continuidad de este romance sea incierta. Al final será un día muy positivo.

LEO

Hoy tendrás un día afortunado, tanto en los asuntos materiales y sociales como en la vida íntima. Una persona a la que admiras por su trayectoria profesional está interesada en contactar contigo para proponerte compartir un proyecto. No caigas en la falta de confianza en ti misma como sueles hacer. Si quiere tu colaboración es porque valora tu capacidad y tu talento. Además se trata de un trabajo muy bien remunerado, así que ponte las pilas y haz lo que sea necesario para tomarlo.

VIRGO

Son muy pocos los momentos en los que puedes sentirte realmente relajado y feliz, pero hoy vas a conocer de nuevo esta gran sensación. Convéncete de que se abren ante ti un montón de posibilidades para triunfar en la vida. La etapa de vacas flacas está terminando y estás a punto de entrar en un ciclo de prosperidad.

LIBRA

Hoy no hagas tanto planes y mejor improvisa sobre la marcha. Es probable que te surja la ocasión de tener una cita con una persona que te interesa mucho desde hace tiempo. Tal vez después de este primer encuentro te des cuenta de que no hay grandes perspectivas de futuro, pero aprovecha estos momentos de romanticismo si te gusta su compañía. Las cosas te irán muy bien y todo saldrá según tus deseos.

ESCORPIO

Proponte hoy a ver con detenimiento todo lo que ocurre a tu alrededor. Es muy probable que encuentres la respuesta a un tema que te ha estado atormentando. Aunque te dominas muy bien por fuera, sin embargo, en tu interior estás lleno de cólera. Pero nada de esto tiene ver con tu pareja o tu familia y podrías hacerles daño sin querer.

SAGITARIO

Este día va a ser un poco complicado para ti, porque hoy te va a salir todo al revés o de una forma muy distinta a como lo tenías planeado. Si haces algún viaje o alguna excursión las cosas no irán como tú esperas y surgirán dificultades no previstas. Sin embargo, como tu carácter es profundamente optimista sacarás una lección positiva de todo ello.

CAPRICORNIO

No te desanimes si ciertos planes no te salen como habías previsto. Debes tener más capacidad de adaptación o lo pasarás mal sin ninguna necesidad. Piensa que en la vida nada sucede por casualidad y que seguro que no era conveniente para ti por algún motivo. Acomódate a lo que vaya viniendo y descubrirás que lo improvisado muchas veces supera con creces a lo que estaba planeado.

ACUARIO

Algunas preocupaciones relacionadas con el dinero y los asuntos materiales te van a estropear un poco este comienzo del fin de semana. Por eso debes tomarte todo con más calma, no te impacientes, las soluciones llegarán en el momento adecuado.

PISCIS

Hoy que tienes tiempo, dedícate a recorrer la ciudad. Párate en los lugares donde sientas que la energía te invade. Será una aventura de lo más gratificante Y Esto te ayudará a inspirarte. En el amor, esta misma tarde puedes tener un encuentro que derive en una romántica historia. No cierres la puerta a esta oportunidad.