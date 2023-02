Si eres de los que a diario observa el horóscopo y mira todas las novedades sobre tu signo del zodíaco, has llegado al lugar correcto. En la siguiente nota te contaremos cuáles son las mejores predicciones que te depara el tarot para este viernes 17 de febrero, día donde para muchos inicia el fin de semana y aprovechan para hacer cosas de relajo o pasar más tiempo con la familia. Lee lo mejor de tu signo y sigue estos consejos para que puedas disfrutar de este arranque de ‘finde’, en la penúltima semana del mes de febrero.

Horóscopo de hoy viernes 17 de febrero

Aries

Tendrás mucho éxito profesional que seguirá acompañándote a diario en una gran parte del año. Todo lo demás seguirá funcionando, pero en menor escala. Medita alguna propusta laboral que haya llegado a tu vida y toma una buena decisión. En el amor, date un poco más de espacio y no se lo pongas tan fácil.

Tauro

Siéntete bien contigo mismo hoy. Reconoce tus cualidades y fallos y no te subvalores ni te sientas inferior a nadie. Cambia esa actitud que no vas a llegar a ninguna parte y eso puede ser negativo para tu crecimiento personal. Tienes que trabajar más en tu autoestima, eres capaz de todo, Tauro.

Géminis

Si te sientes agotado o agotada de tanto esfuerzo, date un respiro. Es normal sentirlo en medio de tanto esfuerzo. Deja que te brinden un poco de afecto y que se preocupen por ti. Ve pensando en las cosas que vas a hacer a diario y empieza a planificar la siguiente semana. Hoy te caería bien una cena en casa con las personas que aprecias.

Cáncer

Hoy tu actitud será sumamente positiva. Tus problemas diarios han desaparecido y hoy te sientes mejor que nunca. Intenta plasmar tus ideas y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En el amor, si tienes algo que decirle a esa persona especial, no te lo guardes ni lo transformes en rencor.

Leo

Leo, finalmente no sufrirás por tu economía y serán mejores días para ti en este aspecto. Entrarás en una etapa de prosperidad, pero debes tener mucho cuidado en no desbordar estos gastos. En el amor no hay muchas novedades para ti, disfruta de ti mismo y tómate un descanso de las salidas.

Virgo

Debes aprender a decir que no cuando alguien te pida ayuda económica y no puedas brindarla, eso te está pasando factura. Si te resulta violento, di que no puedes dar toda la cantidad que te pide. Muchas veces abusan de ti en ese aspecto. Hazlo y verás cómo mejora tu economía.

Libra

Intenta aceptar esa salida que te ofrezcan tus amistades para que puedas disfrutar un poco más de la vida. En el amor, seguirás tal cual vienes viviendo tus últimos días, solo, tranquilo y libre. Eso sí, no te cierres a nadie, porque puede llegar un amor inesperado.

Escorpio

Estás experimentando un crecimiento personal y lo observas a diario. Intenta superar atrás los temores del pasado, que eso te está jugando en contra. Te caería bien visitar una tienda natural y consumir infusiones que te brinden un relajo mental.

Sagitario

Puedes recibir una gran noticia que esperabas hace mucho tiempo. Tu ansiedad empezará a disminuir y todo empezará a encajar, poco a poco. Tu karma es muy positivo y eso te llevará a grandes cosas estos días. Todo es positivo para ti este viernes.

Capricornio

Piensas que el amor se te resiste y no es lo tuyo, pero debes cambiar esa actitud porque no vas a atraer nada bueno con ello. Tienes que socializar más y no rechaces ninguna de estas propuestas. Está en tus manos observar a diario y detectar quién te está tirando la onda.

Acuario

Hoy viernes será un día de paz y relaajación debido al estrés que arrastras desde hace varias semanas. Planifica algo para el fin de semana y toma la mejor opción, quizás con alguien o solo, pero intenta disfrutar mucho de tu ‘finde’.

Piscis

Aléjate de las amistades negativas que nada suman en tu vida y también si tienes alguna pareja que te transmite cosas malas. No puedes evitar una sensación de malestar a diario cada vez que piensas en ello y es momento de cortar todo de raíz.

