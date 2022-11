Esta información es para ti. ¿Quieres conocer tu suerte? Echa un vistazo a lo que te tiene preparado el futuro con este horóscopo, el cual será válido para el viernes 18 de noviembre. Son varios los usuarios creyentes de la astrología que buscan ‘adelantarse’ a los cambios de la vida, por lo que en esta nota conocerán todas las predicciones tu signo del zodiaco. En el mundo, hay miles de personas que depositan su destino en el tarot.

ARIES

Tómate un descanso hoy o el estrés solo va a hacer que cometas errores o, incluso, que las cosas te salgan mal. Aprovecha para hacer las cosas que más te gustan, leer un libro, ver ‘pelis’ o series. Ahora estás entrando en un momento importante, una etapa de cambios que te beneficiarán. Verás como dentro de poco lo agradecerás.

TAURO

Aférrate a tus seres queridos, porque sin que te des cuenta, alguien está intentando sembrar la discordia. Por ello no debes escuchar las voces que buscan separarte o enfrentarte con ellos de un modo u otro. Por otro lado, hoy será una excelente jornada en el terreno sentimental para lanzarte a una conquista. Tienes muchas posibilidades de éxito.

GÉMINIS

Hoy una noticia te sorprenderá. Se trata de algo relacionado con el trabajo y mejorará mucho tus perspectivas de futuro. Aprovecha que es viernes, principio de fin de semana, y celébralo con tu gente, tus amigos, tu familia, la gente que quieres. En tanto, en el ámbito sentimental, reaviva la pasión con tu pareja. No des por sentado que ya lo sabe, siempre será mejor que se lo expreses lo que sientes.

CÁNCER

Desde el punto de vista planetario estás en un bue momento y y la vida puede darte un cambio bastante positivo. Tan solo es preciso que tú pongas un poco de tu parte. Mira la vida de frente, con esperanza. Abandona los pensamientos negativos sobre la vida y lo que te sucede y fíjate sólo en todo lo bueno que te rodea.

LEO

Últimamente no te sientes animado. Hoy has de recuperar las ganas de salir. Llama a tus amigos para hacer algo juntos. Procura divertirte junto a las personas que te aprecian. Hay alguien que incluso siente por ti un afecto superior a lo normal. Si crees que el amor te ha dado la espalda, pronto cambiarás de opinión.

VIRGO

Vas a vivir un día afortunado por esto y también por otras alegrías inesperadas. Hoy vas a tener un golpe de suerte y el destino e sacará de una situación muy complicada y amenazante que tú no consigues dominar. En el amor, Virgo, estás esperando demasiado para hablar con esa persona especial que te gusta. No has de lanzarte sobre él o ella, sólo iniciar una buena conversación o proponerle tomar un café.

LIBRA

Venus transita por tu signa y tendrás un buen momento para ti. Grandes alegrías en la vida íntima o éxitos se aproximan, gracias a tu gran habilidad y la ayuda del destino. Diviértete hoy con tu gente, con tu pareja. Eso te asentará muy bien para empezar el fin de semana.

ESCORPIO

Toma atención y sé prudente en lo que haces. Mientras luchas por convertir en realidad tus sueños y aspiraciones en la vida profesional y la economía, por detrás, y sin que tú te des cuenta, otro u otros intentan recoger aquello que estás sembrando o arrebatarte la gloria. Ahora te conviene mirar hacia tu retaguardia.

SAGITARIO

Si llevas un tiempo solo, hoy es un buen momento para recuperar la ilusión de salir de nuevo con alguien. Hazlo sin miedo. Busca compañía y si es una persona divertida, con mucho sentido del humor, todavía te funcionará mejor la fórmula.

CAPRICORNIO

No estás pasando por un buen momento, pero no olvides que es mejor ponerle buena cara al mal tiempo. Es cierto, te encontrarás abatido y melancólico, debido a problemas y adversidades en ti vida sentimental o familiar, pero trata de hallar la calma, porque para todo hay una solución y encontrarás la cura para tus males.

ACUARIO

Hoy alguna ilusión se te hará realidad. Tendrás también mucha suerte en el amor y la vida íntima en general. A pesar de todo te encontrarás demasiado bien y tendrás algunos momentos de introversión, malestar interior o melancolía. A pesar de todo, el amor te dará una sorpresa positiva.

PISCIS

Cambia de chip y deja de lado la nostalgia. Este estado de ánimo no te va a beneficiar en nada. En el amor, es probable que estés recordando a a alguien a quien rechazaste en un pasado no muy lejano. Si tienes en mente darle una nueva oportunidad, hazlo hoy mismo, tal vez tenga ya otras opciones.