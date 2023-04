¿Quieres saber cómo será tu inicio de fin de semana? El horóscopo es de lo mejor para saber qué es lo que te depara el destino y aquí puedes ver todas las predicciones del tarot para este viernes 21 de abril. Conoce cómo será tu día y qué es lo que te espera en temas de salud, amor, dinero y trabajo, cuatro pilares de nuestras vidas donde todos deseamos que nos vaya bien. Recuerda que los signos del zodíaco van de Aries a Piscis y la llegada de la Luna Nueva influye en ciertos aspectos. Revisa aquí todos los detalles.

Aries

Será un gran día para relacionarte con los demás. Tus ideas fluirán con facilidad y podrás generar una importante conexión con tu ambiente laboral y tu familia. En cuanto al amor, será un gran día para ti y aprovecha cada oportunidad para disfrutarlo al máximo.

Tauro

Puede que tengas algunos conflictos, especialmente en el tema laboral. La recomendación es que este viernes defiendas tus ideales a toda costa, porque de eso puede salir algo muy bueno. Si tienes pareja, todo fluirá de manera perfecta y compartirás un gran momento con él o ella. Recuerda no descuidar las amistades.

Géminis

No es tiempo de actuar por impulso, aunque eso te puede jugar una mala pasada hoy. Puede que tengas algún contratiempo, especialmente en el tema laboral. Si te sientes susceptible, no dejes que esto influya negativamente con tu pareja o tus amigos y ten mucho cuidado con tus palabras, que pueden generar daño en tus seres queridos.

Cáncer

Todo marchará viento en popa para ti, Cáncer. Estarás mucho más alegre, vivaz y amable con los demás, lo que puede traer consigo nuevas amistades. Cuida mucho tu salud, no solo física, sino también mental, para evitar las recaídas. En el trabajo harás una nueva relación que traerá fortuna para ti.

Leo

Ni el trabajo ni los estudios serán un problema para ti este viernes, Leo, pues tendrás la capacidad de afrontar todo correctamente. Ten cuidado con los accidentes, especialmente si practicas algún deporte o actividad física. También controla tus cambios de humor, que no todos van a estar aguantando esas actitudes.

Virgo

Hoy lo que necesitarás será una desconexión total de todo a tu alrededor. Has tenido días muy pesados y tomarte un break para hacer algo que te divierta puede venir muy bien. Evita las discusiones con tus seres queridos y especialmente si tienes pareja, porque puedes tener algún contratiempo.

Libra

Serán días donde tu economía mejore considerablemente y hasta puedes recibir un ascenso en el trabajo. Pero como no se puede tener todo en esta vida, en el amor y en las relaciones familiares no será un buen día. Puede que tengas una discusión fuerte y eso te lleve al borde del colapso. Evítalo, Libra.

Escorpio

Maneja bien tu economía, pues en los últimos días has estado realizando gastos innecesarios y fuertes. En el plano laboral te irá bastante bien y en cuanto a las relaciones con amistades puede que pases un gran momento que te haga relajar.

Sagitario

Si has tenido días complicados en la semana laboral, hoy será un día donde te sientas mucho más aliviado. Cuida tu salud, Sagitario, e intenta hacer actividades físicas para sentirte mucho más activo. Si tienes pareja, intenta mejorar esa comunicación.

Capricornio

Será un excelente día para ti, Capricornio, pues la suerte estará de tu lado en todo sentido, laboral, amoroso o con las amistades y familia. Eso sí, es momento de tomar algunos riesgos para poder cumplir con los objetivos que te has trazado y no esperes a que todo caiga por su propio peso.

Acuario

Te sentirás bastante bien en cuanto a salud respecta y debes concentrarte en mejorar en el tema laboral. En cuanto al amor, es momento de alejarte de aquella persona que no te hace bien, así como de las amistades que poco o nada contribuyen a tu vida.

Piscis

Si has tenido días complicados con tus familiares, hoy será un día donde las aguas se calmen en casa. Realiza un viaje corto o visita algún lugar que hayas querido desde hace algún tiempo, pues lo que necesitas es renovar esas energías. No te centres en el amor, que aún no es momento para eso.