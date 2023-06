¡Mira qué te depara el futuro para el amor, salud, trabajo y dinero! Este viernes 23 de junio empieza el fin de semana y lo mejor para ti está por llegar, o puede que no como lo esperas. Recuerda que en el horóscopo de hoy podrás ver la lectura del tarot de los 12 signos del zodíaco, que van de Aries a Piscis y se tocan los 4 aspectos fundamentales mencionados en un principio. Revisa aquí qué es lo que dice tu horóscopo y tú puedes cambiar tu destino.

ARIES

Tendrás un excelente viernes. Será un buen día para que saques a relucir algo que tenías guardado y puedas expresar todo lo que piensas. Eso sí, para lograr algo que te propongas hoy deberás realizar un esfuerzo, especialmente en temas laborales.

TAURO

Todo a tu alrededor te sonreirá, Tauro y mostrarás lo mejor de tu personalidad para este viernes, por lo que las relaciones familiares irán de maravilla. Intenta tomar algún viaje corto en los próximos días. No habrá tiempo para el amor, pero sí habrá gente a tu alrededor con la que podrás compartir intimidad.

GÉMINIS

Tu mayor problema en la vida es que siempre priorizas el dinero y el trabajo como lo más importante, dejando de lado a tu familia y amistades. Es momento de darte un break y no ser tan “workaholic”, para poder compartir momentos con quienes más te quieren.

CÁNCER

Contarás con mucha actividad social, conocerás a nuevas personas que llevarán mucha buena vibra a tu vida y gozarás con reuniones que te llenarán de vida. Si cuentas con pareja, te irá excelente este fin de semana y harán algo nuevo que les renueve las energías.

LEO

Siempre tu mal carácter te juega una mala pasada o la intensidad con la que puedes tomar las cosas. Este viernes estarás más sentimental de lo normal y puede que tengas algún conflicto con tu pareja o alguien cercano de tu familia. Lo mejor para ti, Leo, es desconectarte y pasar unas horas a solas.

VIRGO

Un viaje es más que necesario en tu vida, Virgo. Te sentirás atraído/a por personas del extranjero y habrá alguien que te llene los ojos por completo. No dejes pasar esta oportunidad. En lo demás, como trabajo y dinero, te irá bastante bien.

LIBRA

Los celos te pueden jugar hoy una mala pasada con tu pareja y pueden generar fuertes discusiones. Con esta advertencia, ten mucho cuidado y contrólalos. Si aún no cuentas con pareja, intentarás acercarte a alguien y tendrás éxito. Cuida bien tu economía y no hagas gastos demás.

ESCORPIO

No todo es trabajo, Escorpio, donde este mes has gozado de mucho éxito. Disfruta de los placeres de la vida, pero especialmente de tu pareja y de tu familia, a quienes has tenido descuidados los últimos días. Si haces planes, que sea con ellos.

SAGITARIO

Tu mejor plan será pasar tiempo contigo mismo y disfrutar de tu propia tranquilidad. Ten cuidado y no dejes que los demás se aprovechen de tu buena voluntad, especialmente en temas laborales.

CAPRICORNIO

Tus posibilidades para encontrar una pareja serán muchas en el día de hoy, pero necesitas relacionarte más con el resto del mundo. Tal vez conozcas a personas con las que harás buena amistad. No debes tomarte la vida tan en serio.

ACUARIO

Hoy te sentirás muy relacionado con el arte. Intenta realizar algún plan que tenga que ver con la música o ir al teatro, que te caerá muy bien.Te mostrarás muy amable con todo el mundo, especialmente, con tu familia. Y los viajes serán muy placenteros.

PISCIS

Si aún tienes tu corazón libre, tendrás muchas posibilidades para que te quedes flechado de alguien y podrías vivir un romance muy apasionado. Los deportes, las excursiones, y en general, todo lo que esté relacionado con el movimiento y la excitación, te atraerán.