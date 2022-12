¿Qué pasará en tu vida en este día? Sea cual sea tu signo del zodíaco, no te quedes con las ganas de saber cómo te irá en diferentes aspectos este viernes 30 de diciembre. Los astros podrían haberte beneficiado estos próximos días. En esta nota te contaremos uno de los horóscopos más acertados que hay en la actualidad. ¿Estás listo para lo que viene? No pierdas ni un minuto más y conoce lo que te espera.

ARIES

La semana se va terminando y se acerca el fin de año con un día bastante más favorables. Por eso, hoy te esperan alegrías en relación con la familia. En el aspecto sentimental, esta noche tu ser amado puede sorprenderte con algo muy especial.

TAURO

Desde el punto de vista planetario, la suerte está de tu lado, pero si quieres que todo salga como deseas, debes ser prudente y actuar con cierta cautela. La envidia recorres tu alrededor y a varias personas les gustaría arrebatarte lo que tú has logrado con constantes esfuerzos.

GÉMINIS

Hoy tendrás la oportunidad de darte cuenta de la confianza que depositan en ti los que te rodean. Puede que te pidan organizar la fiesta de Fin de Año en la que todos están deseando participar. En el terreno sentimental, por otro lado, es posible que tu pareja esté pasando hoy por un momento delicado a causa de algo ajeno a su relación. Lo único que debes hacer es brindar tu amor y tu comprensión.

CÁNCER

Te espera un día bueno, porque hoy gozas de una protección astral extra que te ayudará a resolver cualquier problema. Así vas a despedir de gran manera el año. En el terreno sentimental, si te gusta alguien y crees que no se ha dado cuenta, aprovecha y habla hoy mismo con ella.

LEO

Hoy es un día magnífico para preparar todo para despedir el año. Convoca a tu familia y tus amigos para compartir mañana hermosa con lindos detalles. Hoy aprovecha también para convocar al encuentro a esa persona en el que tienes interés y a la que no sabes cómo acercarte.

VIRGO

Aunque ahora estás en un buen momento y vas logrando tus metas, hoy te encontrarás muy agobiado y preocupado sin razón. Todo será temporal y evita tomarle tanta atención a esta situación. Más bien, proponte pasar un día absolutamente fantástico con tu pareja. Ahora tu situación económica es bastante aceptable y puedes permitirte algunos caprichos.

LIBRA

Hoy estarás mucho más predispuesto a dejarte llevar por el entusiasmo y la esperanza. Con razón o sin ella, contemplarás el futuro con mucha más ilusión de la que suele ser normal en ti. Es un buen augurio para el nuevo año que inicias.

ESCORPIO

Si bien a diario nunca tienes tiempo para dedicarte mucha atención a ti mismo, hoy invierte tu tiempo libre en cuidarte. Te iría muy bien seguir una dieta y hacer ejercicios. También descansa todo lo que puedas y reflexiona sobre las decisiones importantes que quieres tomar al empezar 2023. Necesitas meditarlas, no conviene que actúes precipitadamente.

SAGITARIO

Te espera un día cargado. Puede que hoy te enteres de que un conflicto familia, un tema sin importancia pero que está causando de mal ambiente entre tus parientes. Ni se te ocurra intervenir. Mantente neutral y deja que se las arreglen solas. Quítate las preocupaciones de la cabeza y empieza hoy los preparativos para despedir el año.

CAPRICORNIO

El día luce de maravilla para ti. Te has despertado de buen humor y no hay motivos para preocuparte. Dedícale tiempo a tu familia, pasarlo bien con ellos es una forma de liberar la mente y de inspirarte, ya que no todo es trabajo o luchar por tus ambiciones.

ACUARIO

Lo mejor que podrías hacer hoy, es descansar. Ve una película en el sofá o acude a un espectáculo que tengas ilusión por ver. También puedes preparar tu casa para recibir el año 2023. Comparte todo esto con tu pareja si estás ahora en una relación. El o ella lo sabrá valorar y quizá te proponga un plan inesperado.

PISCIS

Hoy te asaltarán muchas preocupaciones relacionadas con el dinero y otros asuntos materiales. Quizás tengas algo de razón en tus temores, pero no debes olvidar que siempre hay una providencia que te saca de las situaciones más difíciles en el último momento.