El siguiente horóscopo corresponde a esta nueva semana que inicia el lunes 29 de noviembre hasta el domingo 5 de diciembre. Seas del signo que seas, estos días podrían ser claves para ti en diferentes aspectos como el amor, el dinero, la salud. Presta atención al tarot que hoy te mostramos y conoce qué te depara el futuro en los próximos siete días. ¿Estás listo? Recuerda, según tu signo del zodíaco podrías verte beneficiado con el acomodo de los astros.

ARIES

Vivir con tu pareja no siempre es como uno lo imagina. A veces tienes que aprender a convivir con alguien más, sobre todo si esa persona es con quien esperas pasar el resto de tus días. Muchas veces no es fácil, algunas pocas sí lo es, pero siempre hay que adaptarse y ponerse de acuerdo para que todo fluya de la mejor manera. La comunicación es la base de todo. En cuanto al trabajo, será mejor que pongas las pilas.

TAURO

Tu carácter fuerte te hace buen consejero en muchas ocasiones. Debido a esto, algunos familiares o compañeros de trabajo suelen acercarse a ti en busca de ayuda. Sin embargo, muchas veces esta situación no es de tu agrado, aunque debes aprender a ser más empático, sobre todo con tus seres queridos. En cuanto al amor, no aceleres los proceses. Se paciente.

GÉMINIS

Si esta semana te toca estar de vacaciones, disfruta tus días al máximo. No pienses en el trabajo durante este tiempo. Ya vendrá el momento de volver a tu rutina diaria o regresar al colegio. Goza de cada uno de los días de tranquilidad que tengas. Por otro lado, si por tu mente ha pasado la idea de hacer más grande la familia, inténtalo. Eso sí, piensa bien las cosas y planea junto a tu pareja.

CÁNCER

Actualmente atraviesas por un muy buen momento en tu vida. En lo profesional te mantienes estable, al igual en lo personal. Gozas, además, de buena salud y eres feliz junto a los seres que te rodean. Sigue por ese camino y continúa esforzándote en tus labores. Ya verás que con el tiempo todo te será recompensado. Asimismo, es un buen momento para viajar. ¿Qué esperas?

LEO

En los últimos días se resolvió una situación que tenías pendiente y que no te dejaba tranquilo. Sucedido esto, es hora de que mires hacia adelante y afrontes lo que venga de la mejor manera puesto que el camino será largo. Un momento solo no te vendría mal. En cuanto al dinero, no te desesperes. Busca la forma de solucionar las cosas. Recuerda, todo pasa y esa mala racha que hoy te aqueja terminará pronto.

VIRGO

Eres una persona con grandes cualidades y con un don increíble para hacer amigos. Aprovecha estas características para triunfar y empujarte al éxito. En tu camino vienen retos muy importantes, los cuales deberás afrontar con inteligencia, puesto que tu futuro dependerá de ello. Échale ganas a todo. En cuanto a tu salud, no descuides. Si tienes que ir al doctor, ve. No te recetes a ti mismo.

LIBRA

En el trabajo las cosas van bien. Tu esfuerzo ha sido captado por tus superiores y muy pronto recibirás buenas noticias. No obstante, no te conformes. Sigue adelante y llegarás muy alto. Por otro lado, esta semana podría venirte bien un cambio de look, tal vez un corte de cabello, un nuevo tono o una prenda nueva. Eso te refrescará y te hará sentir mejor.

ESCORPIÓN

Tu corazón está feliz. En el amor las cosas te van bien. El reencuentro que tanto esperabas se dio o está por darse. La persona en la que tanto piensas también te trae en la cabeza y eso los tiene felices a ambos, a pesar de la distancia y el tiempo. No te pongas freno y disfruta de la vida. En cuanto al trabajo, te encontrarás ante una gran oportunidad. Sal adelante, lucha y esfuérzate.

SAGITARIO

Hazle caso a tu voz interior. No te dejes llevar por tus impulsos. Tienes que ser más consciente a la hora de tomar decisiones, con los pies en la tierra y bien pensadas para tratar de no equivocarte o afectar a alguien. En el amor, las cosas no andan muy bien. Deja los celos atrás, puesto que con eso no vas a llegar a ningún lado. Escucha a tu corazón.

CAPRICORNIO

Si te encuentras entre no saber si seguir con esa persona que te ha rondado en los últimos días o regresar con tu anterior pareja, lo mejor es que sepas que deberás tomar una decisión pronto. Jugar con los sentimientos de los demás no es bueno. Recuerda no hacer lo que a ti no te gustaría que te hicieran. En cuanto al dinero, recuerda que ahorrar siempre es bueno.

ACUARIO

El mal momento ya pasó. Ahora es turno de levantar cabeza, seguir con tu vida y trabajar por tus sueños. Si en un momento creíste que no eras una persona fuerte, ya sabes que no es así. No hay pretextos para retomar el camino y que todo comience a salir bien en adelante. Intenta ser más desprendido de los problemas. Resuélvelos y sacúdete para que esto no dañe tu salud.

PISCIS

Deja de pelear por todo. Bájale al mal carácter que tienes. La presión en el trabajo te puede estar abrumando, pero tienes que aprender a diferenciar el aspecto laboral de lo personal. Es importante que te compañero de la comunicación. Te sorprenderá lo fácil que es vivir cuando expresas tu sentir de la manera correcta. Solo así no habrán malos entendidos.