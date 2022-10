Llegó el viernes y muchos de los seguidores de los astros se han comenzado a preguntar cómo será su día. Si deseas conocer todos los detalles respecto del horóscopo del 28 de octubre, sigue de cerca esta información que te dejaremos en Depor. Aquí te mostraremos lo que te preparan los signos del zodiaco para tu futuro. No te olvides de compartir esta nota con más seguidores del horóscopo.

ARIES

Este día estará lleno de experiencias para ti, solo tendrás que poner de tu parte para que puedas recibir tranquilamente acontecimientos, vivencias y noticias que provocarán en ti una gran ilusión y alegría en todos los ámbitos de tu vida. Algunos sueños o proyectos por fin podrán hacerse realidad.

TAURO

Tus deseos y sueños más íntimos están cerca de llegar, es más, puede que todos ellos sean inminentes. El esfuerzo realizado a lo largo de mucho tiempo está a punto de dar sus frutos, así que no te desanimes en el camino, sigue intentando porque la recompensa está más cerca de lo que parece.

GÉMINIS

Llegó la hora de demostrar de lo que estás hecho y lo que vales. Es el momento de que todos vean que lo que tienes en la vida no ha sido por una casualidad ni por accidente. Aunque hay envidia, deberás mostrar lo mejor. Hoy recibirás decidir algo importante, y lo harás bien, solo tienes que confiar.

CÁNCER

Aunque hayas puesto mucho esfuerzo en una cosa, es muy probable que hoy no te funcione en cuestión de resultados. No obstante, no te desanimes, sigue para adelante porque todo sirve siempre, aunque pasen muchos años.

LEO

Esa fe y valores que te caracterizan se desplazarán en tu día. Toma en cuenta que será un día de lucha y acción acompañadas por el éxito, y favorable en el caso de que tuvieras que realizar algún viaje o recibir al alguien llegado de lejos.

VIRGO

Los sacrificios y esfuerzos a lo largo de los años por fin te ayudarán, es muy seguro que salgas con éxito a las situaciones más difíciles. Es un día de lucha y acción acompañadas por el éxito, y favorable en el caso de que tuvieras que realizar algún viaje o recibir al alguien llegado de lejos.

LIBRA

Sé un poco más precavido con tus ilusiones en el terreno sentimental porque podrías quedarte con un doloroso desengaño o en algo que no te haya complacido totalmente. Ahora debes ser realista y actuar más con la cabeza que con el corazón, debes ver las cosas tal como son y no ilusionarte.

ESCPORPIO

Es el mejor momento para tener iniciativa y luchar por lo que más has anhelado. Si en los meses pasados has procurado moverte con prudencia, ahora tienes que ir a por todas y no dejar pasar ninguna oportunidad que te pueda favorecer.

SAGITARIO

En esta oportunidad no estará mal poner primero a los sentimientos, emociones y la vida íntima. El único detalle es que te volverás algo más inestable y, en algunos momentos, incluso melancólico. Es el momento de que prestes más atención a tu vida íntima, aunque sabiendo las consecuencias.

CAPRICORNIO

Tienes que tener mucho cuidado en tu trabajo y cubrirte las espaldas mejor que nunca. Y es que tu enemigo no se presentará como tal, pues puede ser la persona a la que le tengas más confianza o tu mano derecha. Puede ser una traición muy dolorosa.

ACUARIO

Pese a ser muy soñador, es importante tener los pies en la tierra, tanto en la vida profesional como igualmente en los asuntos del corazón, o de lo contrario vendrán grandes desengaños. El destino podría llevarte a ti a uno de los desengaños.

PISCIS

Es un momento ideal que no debes desaprovechar para luchar por tus sueños e incluso correr algún riesgo mayor de lo que sueles asumir habitualmente. Por su parte, en la vida íntima es de suma importancia estar muy atentos.