Las personas que han nacido bajo el signo de Libra, tienen una forma de trabajar concreta debido a sus características personales. Como ya hemos dicho, se trata de un signo zodiacal muy sociable, por lo tanto, es probable saber que le gusta trabajar en equipo y prefiere las profesiones de cara al público que las que se hacen de manera aislada y solitaria.

Las relaciones que establezca en su lugar de trabajo serán amigables y, por norma general, serán muy apreciados en el entorno ya que buscan siempre la amigabilidad y el buen ambiente. Sin embargo, este punto también puede jugar en su contra al parecer fríos y superficiales porque, a la mínima que surge un conflicto, prefieren evitarlo y marcharse antes de hacerle frente.

¿Cómo es Libra en el trabajo?

El signo de Libra se representa con una balanza que bien puede también aplicarse al terreno laboral ya que es una persona que intentará equilibrar y mediar ante diferentes partes; por este motivo, Libra estará más cómodo trabajando en una posición intermedia entre el jefe y los trabajadores que permitan lidiar y escuchar las necesidades de ambas partes.

El liderazgo en los Libra no es uno de sus fuertes. Se trata de un signo mediador que quiere establecer la armonía entre todas las partes usando la inteligencia y la amabilidad sin embargo, ante las situaciones tensas suele desaparecer y no saber gestionar los conflictos, por este motivo no es un buen signo para cargarse de responsabilidades o ejercer como jefe.

¿Cómo es Libra en la salud?

Libra rige los riñones, los ovarios (Venus), el sistema venoso, vértebras lumbares, músculos de la cintura, urea, metabolismo ácido-base, glándulas suprarrenales, sistema vasomotor. En la fisiología zodiacal rige la acción de los líquidos del cuerpo en general, y el equilibrio en el buen funcionamiento del organismo.

Las enfermedades renales, la de Bright, los cálculos renales, los cólicos nefríticos, nefritis, uremia, lumbago, alteraciones endocrinas, enfermedades de los ovarios, y problemas en las glándulas suprarrenales serían patologías típicas en los nativos Libra o en las personas con una fuerte influencia de ese signo en sus cartas.