El siguiente horóscopo es válido desde el lunes 2 al domingo 8 de mayo. Seas del signo que seas, no dejes de estar al tanto de tu futuro en cuanto al amor, dinero y la salud. Como bien sabrás, los astros podrían haberte beneficiado estos próximos días, de acuerdo a tu signo del zodíaco. ¿Te animas a conocer tu predicción para esta nueva semana del mes? Te pedimos no dejar pasar esta oportunidad. Vamos con la información.

ARIES

Esta semana vas a estar centrado en tu vida familiar y en la armonía de tu universo social. Si tienes que tomar decisiones, deberías sentirte libre a la hora de repasar todos los detalles y hacer muchas preguntas. Si recibes a gente en tu casa, intentarás crear una atmósfera maravillosa.

TAURO

Perspectivas varias en el plano laboral que sabrán aprovechar para lucir sus capacidades. El afecto implica respeto: procuren revisar las actitudes que a veces tienen y tener mayor tranquilidad en el actuar. Deberías tener confianza porque todo volverá a la normalidad en los próximos días. Es posible que veas cambios repentinos en tu vida amorosa.

GÉMINIS

Ha llegado el momento de que hagas un movimiento valiente en dirección a la persona que quieres. Deberías tomarte un momento de reflexión filosófica sobre la situación y verás que no puedes equivocarte. Tus palabras tendrán una fuerza especial. Sentirás una asombrosa confianza interior. Tu personalidad se fortalece.

CÁNCER

Cancerianos con el temple sensible que los expresa, tendrán un excelente día para la reconciliación en todos los planos de la vida. Día clave en el plano afectivo. Se tomará una decisión mutua que se proyectaría bienestar a la pareja y a la familia. Deberías respetar las elecciones de tus amigos y dejarlos respirar un poco. Podrías tener suerte en el amor. Te cuesta tener una relación sentimental estable.

LEO

No hay comparación alguna con la paz y la armonía. Es deber buscar la virtud. Fuego altivo para los nativos con el Sol que los rige. Jornada austera en el plano laboral implicando la prudencia. Cariño y alegría ante reencuentro con alguien positivo para su vida. No deberías descartar que un sueño nocturno continúe persiguiéndote durante todos estos días. Este sueño te ha hecho una fuerte impresión y todavía estás emocionado.

VIRGO

Poner de uno la mejor intención y considerar la plasticidad en las cosas. Día con apuro en tratar de resolver situaciones de larga data con trámites atrasados y necesarios. Posible reencuentro y nuevo punto de partida en el amor. Dato útil en finanzas. Esta podría ser una oportunidad para aclarar ciertas situaciones y empezar de nuevo sobre una buena base. Ten por seguro que, con amor y paciencia, todo saldrá bien.

LIBRA

También deberías evitar viajes innecesarios. Tendrás muchas ganas de hablar con tu pareja sentimental sobre tus planes para el futuro. Te preguntarás cómo te podrías realizar plenamente en tu vida. Podrías considerar informarte sobre las oportunidades que tienes para el cambio.

ESCORPIO

La calma a la hora de tomar decisiones. Día muy intuitivo, quizás del mes, para estos nativos psíquicos que hoy deberán poner toda su intuición para dilucidar la verdad en el plano afectivo. No apresurarse con un gasto innecesario. Tu pareja va a estar de un humor alegre y chispeante. Por eso, deberías intentar salir de la rutina y proponerle actividades divertidas.

SAGITARIO

Esta semana deberás prestar una atención muy especial a tus seres queridos. Encontrarás que las cosas están más orientadas hacia lo mental que hacia lo emocional. Si estás tratando de razonar con alguien, tendrías que asegurarte de que tienes buenos argumentos en los que respaldarte.

CAPRICORNIO

Es importante poder decirle al otro lo que nos sucede. Es menester la sinceridad. Sin apuro y con convicción, debería poder mantener un diálogo sincero con su pareja. Algunas personas capricornianas verán materializado un sueño de larga data respecto a algún bien. Esta semana no todo saldrá necesariamente como lo habías planeado. Capricornio, tu falta de concentración podría ponerte palos en las ruedas.

ACUARIO

Aguateros con un día en brillos y repleto de creatividad. Posibilidades laborales que le generarán una proyección interesante y a futuro. Saber apreciar las virtudes de los demás y compenetrase con ellas. Día positivo. Esta semana el amor se podría cruzar en tu camino. Todo parece que fluye libremente en este campo de tu vida.

PISCIS

Es posible que esta semana te sientas víctima de incomprensiones y malentendidos. Porque, Piscis, no siempre logras hacerte entender y la gente tenderá a hacerte decir lo que no has dicho. De repente, el tono subirá y te encontrarás con conflictos que no tienen ninguna razón de ser.