¿Qué deseas para este semana? Obtén información de cómo te irá en el amor, el dinero y la salud en los siguientes párrafos. Si crees en el poder de los astros, ellos influyen en tu día a día según tu signo zodiacal. Si eres creyente de la astrología, no te puedes perder las predicciones de esta semana. Descubre los aspectos más sorprendentes de tu vida que serán revelados por tu horóscopo y los eventos que ocurrirán del 19 al 25 de junio. Sin grandes sorpresas, pero con una gran expectativa, las cartas astrales te invitan a vivir tu vida al máximo.

ARIES

Para esta semana, tus finanzas estarán muy altas, porque el cobro que puedes realizar, en uno días te lo puedes gastar todo en un corto tiempo. Los astros están alineados para darle un poco de apoyo a esos sueños que tanto deseas y hacerlo con una noticia inesperada e importante, logrando tener dinero para financiar lo que te propongas y quizás un poco más. Aries, si compras un número de lotería, quizás acabes ganando algo, es cuestión de tiempo.

TAURO

El cuerpo humano es sabio, es el momento en el que te rindes ante una evidencia que es cada vez más notorio. Es necesario que pases por un especialista medico, lo quieras o no, hay algo que debes comprobar para sentirte un poco mejor en tu salud. Solo de esta manera podrás emprender de nuevo un camino correcto. Cuando descubras que todo está en orden, comenzarás este tiempo con mucha fuerza y nadie te podrá parar.

GÉMINIS

Tus dos caras se pondrán en jaque en una semana en la que te parecerá que el tiempo se pasa muy rápdio. Tendrás que ponerte manos a la obra consiguiendo algunos pequeños nuevos retos. Te has perdido a ti mismo y lo has hecho en un mar de lágrimas que tú solo lo creaste. Si hay algo que te hará retroceder en estos momentos es no saber qué es lo que quieres.

CÁNCER

Te costará enfrentarte a determinados retos y lo harás por el bien de algo que te estará afectando de lleno. Tienes que demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz, sin condiciones ni sin nada más que hacer que triunfar por todo lo alto. Tienes (necesitas) que creer en ti y en todo lo que deseas para que se logre. Tu reinado está comenzando y con el momento de máximo esplendor.

LEO

Tu momento llegó y lo ha hecho después de mucho tiempo haciendo uno y mil planes diferente. Si quieres emprender una vuelta al mundo, es el momento de hacerlo. Ante cualquier circunstancia tienes que hacer lo imposible para salir de cualquier punto de fricción. Cambia lo más antes posible para que seas más visible ante cualquier elemento que se cruce en tu camino.

VIRGO

Sufres en silencio ante una contabilidad que no cuadra en absoluto. Quizás haya algunos ingredientes que no terminan de convencerte, pero al final de este camino no podrás ver lo que te está esperando en este momento. Te enfrentas a unas cifras que no siempre serán las esperadas, pero quizás con un poco de esfuerzo puede mejorar. Es todo cuestión de práctica.

LIBRA

Supones demasiado y actúas muy poco. Será el momento en el cual necesites tener más confianza en ti. Libra, esta semana te pondrás a prueba a nivel afectivo. Podrás reactivar tu corazón y lo harás de tal manera que coincidirás con un amor que tanto deseabas. Las flechas caen de una vez por todas en un corazón que podría acabar explotando.

ESCORPIO

con la luna nueva has dejado atrás algunos temores que quizás no tenías en mente. Es un buen momento para dejar salir algunos sentimientos que no te dejan avanzar. No has sido capaz de adaptarte a algunos cambios, tu vida ha cambiado de forma radical en unos meses y ahora toca emprender algunas tareas que pueden ser esenciales en todos los sentidos.

SAGITARIO

Eres consciente que hay algunos ingredientes que puedes añadir a una receta semanal que podría acabar siendo lo que marque una diferencia significativa. Quieres empezar la semana con algunos momentos de tranquilidad, pero también con ganas de experimentar. Es la hora de afrontar un verano que podría alejarte de algunos compromisos que no son claros.

CAPRICORNIO

¡Nuevo comeinzo! Esta semana nacerás desde cero con algunos compromisos nuevos. Quizás te enfrentes a ciertos problemas que no has terminado de ver, pero será de forma temporal. Estos días sentirás que existe más de un Capricornio, desde el lunes hasta el viernes serás como una persona nueva. Es bueno empezar, haz borrón y cuenta nueva, y que esa nueva cuenta abra nuevas puertas.

ACUARIO

Entrarás en un gran momento. Por ese motivo no podrás evitar brillar con luz propia en unos días en los que la pasión estará a flor de piel. Hay elementos de tu vida con los que debes lidiar, pero en esencia tienes un poco de miedo con lo que viene. Después de este bloqueo, llega la felicidad, pero toca poner de tu parte para que esto ocurra. Es hora de liberarte.

PISCIS

Sueles sentirte un poco mareado cuando empieza una nueva temporada. En cierta manera llega el momento del año en el que parece que todo encaja. Es mucho más sencillo de lo que parece, Piscis, cuando fluyes y permites que todo vaya llegando a su debido tiempo. Nadarás en la dirección que siempre has deseado y lo harás con tu propia energía.