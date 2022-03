El signo del zodiaco puede mostrarte un panorama beneficioso o también perjudicarte. No importa tu signo, estos días podrían ser claves para ti en diferentes aspectos como el amor, el dinero, la salud. A continuación te contamos el horóscopo que corresponde a esta nueva semana que inicia el lunes 21 de marzo hasta el domingo 27 del mismo mes. Presta atención al tarot que hoy te mostramos y conoce qué te depara el futuro en los próximos siete días.

Con todo, parece que la semana requerirá algunos refinamientos; lo que sea que nos cause problemas se soluciona fácilmente. Cualquier cosa que nos traiga alegría también nos traerá gratitud. Se trata de ajuste de actitud; podemos amarlo todo si podemos rodar con él.

Aries

Espere que la diferencia de opinión se salga de control durante la semana, Aries. Esto tendrá lugar entre usted y un amigo; se producirá una discusión y ambos se sentirán muy tristes. Ninguno de los dos quiere que la amistad duela, pero se derramará mala sangre y se dirán ciertas cosas que no se pueden decir. Cuida tus palabras esta semana, Aries. Pésalas antes de hablar.

Tauro

Te espera una buena sorpresa procedente del ámbito laboral, Tauro, porque alguien de este entorno con quien nunca habías tenido demasiada comunicación, de repente te propondrá que participes en un proyecto suyo en el que tendrás que trabajar conjuntamente, en equipo.

Géminis

Si hay algo que te sorprenderá durante esta semana es cómo puedes manejarte bajo coacción . Esta semana saca a relucir tu equilibrio; usted no podrá ser disuadido. Si hay problemas, lo manejará. Si hay conflicto, te ocuparás de él. Lo que se notará es tu increíble comportamiento tranquilo y calmado. Otros lo notarán y tomarán fuerza de su ejemplo.

Cáncer

Ahora tendrás más tiempo para pensar, Cáncer, y podrás encontrar el motivo por el que por mucho que te esfuerzas, no consigues que tu trabajo destaque. Te darás cuenta de que alguien con más experiencia que tú que te está poniendo palos en las ruedas y que se preocupa de que no se noten tus cualidades. La única solución es actuar con inteligencia y, sobre todo, con mucha astucia.

Leo

Esta es la semana en la que comparas a todos los que conoces con los miembros de tu familia. Sí, suena extraño, pero piénsalo de esta manera: conoces a alguien y te recuerda a tu madre. Si eso es algo bueno o malo, depende de ti, pero esa es tu reacción con todos esta semana. “Me recuerdas a mi hermano”. Si te gusta tu hermano, está de suerte. Pero si no lo haces, entonces otro muerde el polvo.

Virgo

Estás pasando momentos de mucho nerviosismo, Virgo, y no todo es debido al trabajo. En las cuestiones del corazón, tienes en estos momentos mucha inseguridad afectiva. Esto quizá es debido a que tu reciente relación con una persona la estableciste de un modo abierto, sin compromiso. Pero ahora te das cuenta de que te has enamorado y te gustaría tener algo más.

Libra

Esta semana te trae un nuevo tipo de actitud defensiva. Hiciste algo... mal. A alguien. Pero debido a que no admitirá que está equivocado , se enorgullece de sus acciones y se defenderá a sí mismo. Te verás como un tonto premiado porque cualquier cosa que hayas hecho mal fue prácticamente terrible, y los dedos apuntan en tu dirección. No hay forma de salir de esta, Libra, así que también podrías decir que lo sientes, mejorará las cosas.

Escorpio

Aleja de ti toda negatividad, Escorpio, ahora has de estar positiva al cien por cien. Mantener esta actitud es la mejor forma de sobrellevar ciertas circunstancias adversas. Tú que eres tan organizada, prográmate un horario para que cada día puedas hacer todo aquello para lo que nunca tienes tiempo.

Sagitario

Los días felices están aquí por fin. Bueno, por la semana, al menos. Si bien todas las semanas deberían ser tan buenas como esta para ti, Sagitario, no siempre son tan doradas, así que disfruta cada día como si fuera el último. Los problemas familiares se resolverán y las amistades serán el número uno en su lista. Espere momentos felices, compromisos para cenar y diversión con las personas que más ama.

Capricornio

La vida te va a sorprender con una situación inesperada en estos días, Capricornio. Algo que no pensabas que iba a suceder, se materializará precisamente ahora. En el tema personal, será una semana un poco estresante y no sólo porque quieres salir, viajar, y no podrás hacerlo ahora, sino también porque algún amigo o amiga puede tener un problema de salud y necesitará tu apoyo emocional.

Acuario

Todo el mundo tiene sus ojos puestos en ti esta semana porque estás a punto de dar rienda suelta a algo en lo que has estado trabajando durante un tiempo. Ya sea un esfuerzo creativo o un plan financiero, esta semana funciona como un amuleto mágico para ti. Caminarás esta semana como una superestrella con todos los tránsitos en su lugar. Brillas, y todos no pueden evitar notarlo.

Piscis

Recibirás esta semana, Piscis, un gran impulso lunar que hará que te puedas enfrentar con éxito a situaciones difíciles y que te puedas adaptar perfectamente a ciertos cambios importantes que se pueden producir en tu vida y que de hecho se están ya produciendo. Por eso mismo, si en estos días tienes que tomar decisiones de peso, guíate por tu propio criterio, porque será el más acertado.

