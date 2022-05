El horóscopo siempre te informa lo que pasará en tu día a día o lo que tendrás que soportar si es que no será tu momento. El futuro tiene preparado cosas muy interesante para ti y no puedes desaprovechar la oportunidad de saberlo todo. En Depor te mostramos esta información que no debes de dejar pasar. Sin importar del signo que seas, no dejes de estar atento a tu futuro en cuanto al amor, la salud, dinero y trabajo. ¿Aún no sabes lo que te deparará el futuro?

ARIES

A lo largo de esta semana podrías tener la impresión de que todos se te echan encima porque no te muestras lo suficientemente fuerte o lo suficientemente decidido para lograr tus objetivos. Aries, no deberías esforzarte demasiado para conseguir las estrellas. Más bien, tendrías que ocuparte de tus sueños en otro momento. No deberías darte por vencido, sino que tendrías que estar atento a los problemas concretos, a las cuestiones relativas a la vida cotidiana.

TAURO

Esta semana deberías quitarte la presión y descansar un poco sentado en un buen sofá y en compañía de un buen libro. Tauro, notas con impotencia que las cosas que haces con gran energía no avanzan al ritmo que imaginabas. Todas las situaciones relacionadas con tu vida sentimental podrían enredarse porque la otra persona se resiste y por nada del mundo quiere modificar su postura.

GÉMINIS

Es probable que durante esta semana un sentimiento de inferioridad persistente y preocupante sea un problema para ti. Géminis, deberías buscar la raíz de este sentimiento, que es tan desagradable como injustificado. Tienes que deshacerte de él porque no tiene legitimidad y solo contamina esta jornada sin ninguna razón objetiva. Este sentimiento es verdaderamente solo el síntoma de otro problema y es este último el que debes resolver.

CÁNCER

No deberías sorprenderte si te sientes muy vulnerable. La coyuntura planetaria de estos días te hará hipersensible a todo lo que te rodea. Así que, Cáncer, no deberías tratar de contener tus emociones. Es posible que debas dejarte llevar y relajarte todo lo que puedas. Pero no deberías preocuparte porque es algo temporal, luego todo volverá a la normalidad. Esta va a ser una semana francamente divertida para personas como tú, a las que les gusta colocarse por encima de las pasiones.

LEO

No deberías permitir que los sentimientos de rechazo u hostilidad te depriman. Leo, tú vales mucho más que eso y tú mismo tienes tus prejuicios y tus propias opiniones que podrían estar en contradicción con las de los demás. Es un movimiento natural, no puedes complacer a todos y no puedes conquistar a todos, así como tú mismo no tienes una simpatía universal por todos tus congéneres.

VIRGO

Esta semana te mostrarás un poco celoso. Es posible que sufras una falta de confianza en ti mismo, que es una característica de los Virgo. Deberías tratar de entender las razones. Si estás celoso de tu pareja, deberías preguntarte por qué dudas de sus sentimientos hacia ti. Si envidias a un colega tuyo que recibe felicitaciones, quizá sea porque sientes que no se reconoce tu trabajo. A fuerza de ver con demasiada regularidad a personas negativas y deprimidas, podrías correr el riesgo de contaminarte sin siquiera darte cuenta.

LIBRA

Si la semana pasada andabas algo flojilla en cuanto a salud y energía, ahora las vas a recuperar totalmente. Además te sientes muy relajada porque tus objetivos a corto plazo en el trabajo se han cumplido tal como esperabas y como consecuencia de ello también vas bien económicamente. Todo ello fruto de tu esfuerzo constante y tu dedicación. Tendrás muchas opciones esta semana para compartir con los amigos salidas, cenas, reuniones y también tú estarás más dispuesta a aceptar estas propuestas.

ESCORPIO

Escorpio, es que estás en un momento de salud óptimo, el mejor de todo el año. Te sientes dispuesta a comerte el mundo y también a solucionar los conflictos laborales que con el ánimo más decaído veías como insalvables. Ahora, con la energía en lo más alto tu actitud será diferente y ya sabes que esto influye mucho en los que te rodean y en su trato contigo. Entras en un período de mucho éxito en el campo profesional y laboral, aunque la cima la alcanzarás dentro de un tiempo.

SAGITARIO

Estás teniendo éxito en el trabajo ahora, Sagitario, y ni tan siquiera será necesario que pienses en lograr más oportunidades, porque ellas te están buscando a ti. La única preocupación que tendrás es determinar lo que más te conviene. Esto es debido a una excelente conjunción astral que planea sobre tu signo y significa que no sólo tendrás buenas opciones, sino que además te espera mucho éxito si sabes elegir bien. Pero en esto eres una maestra. Para eso estás dotada de una intuición súper aguda que estos días además estará también potenciada.

CAPRICORNIO

Has superado un período bastante agitado y ahora eres una persona más espiritual, menos materialista, Capricornio. Te has forjado ideales que quieres alcanzar, pero esto siempre requiere esfuerzo. Tu punto más fuerte esta semana es la seguridad en ti misma y la autoestima, que la tienes muy arriba. Esta energía se traduce en tu exterior, tienes el guapo subido, estás más estilosa que nunca y atraes la atención de todos, en especial del sexo opuesto. Esta es un arma de doble filo. No todos quienes se te acercan traen buenas intenciones.

ACUARIO

Esta semana empezará a reinar la calma en las relaciones tormentosas que están viviendo algunas nativas de Acuario. La vida amorosa se vuelve ahora, en general, más fácil y te da un respiro para que puedas pensar en otros intereses que también tienen su importancia. En estos días tendrás más paciencia y estarás más dispuesta a atender a tus seres queridos que ya estaban echándote de menos.

PISCIS

Ésta es la semana en que te tienes que dedicar más al hogar y la familia, Piscis. Te dará mucha satisfacción moral y te sentirás capaz de hacer frente a todo porque este aspecto está en perfecta armonía y te transmite una gran paz interior. Ahora estaría bien que reflexionases y meditases sobre la importancia de lo intangible, de los sentimientos, más poderosos que cualquier bien material. Lo puedes comprobar por ti misma durante estos días.