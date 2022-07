Seas del signo del zodiaco que seas, los astros podrían tener preparadas una serie de noticias relevantes para tu día a día. ¿Te animas a conocer lo que te depara el destino? Deja que la astrología haga su labor y comparte las predicciones del lunes 4 al domingo 10 de julio con tus seres queridos. Que no te sorprenda la vida y quédate al pendiente de lo que te espera en el futuro gracias al horóscopo semanal de Depor.

ARIES

En estos momentos hay una ruptura reciente que te tiene intranquilo. Tal vez se trate de una ruptura profesional y, debido a ello, has tenido que abandonar un proyecto que estaba en curso. O quizá la misma tenga que ver con un tema sentimental que provocaste. Esa gran duda te va a perturbar y perseguir en el resto de tus actividades. Pero hay que tener tranquilidad, ya que lo solucionaras de una manera razonable. Esta va a ser una semana que deberías dedicarla a la actividad colectiva. Si ya estás acostumbrado a liderar un grupo, seguro que sabes que el ambiente general que se respire es fundamental.

TAURO

Evita esta semana dejarte confundir por influencias conflictivas, porque tendrás la impresión de que hay una gran actividad a tu alrededor y, al mismo tiempo, la sensación de que las cosas avanzan con mucha lentitud. En tanto, en el aspecto sentimental es muy probable que tengas un fructífero intercambio de opiniones con tu media naranja. Te sentirás empujado a abordar temas relacionados con tu futuro y estarás muy feliz. Si estás soltero en este momento, este estado no durará mucho.

GÉMINIS

Te esperan algunos cambios en el terreno laboral que no te agradarán. Como no podrás evitarlos, lo mejor es que actúes con inteligencia y en lugar de resistirte, intenta adaptarte a ellos. Ten cuidado con la envidia y haz lo posible por no contagiarte de esta negatividad general que no beneficia a nadie. Céntrate en tus obligaciones, no bajes tu rendimiento y deja que el tiempo ponga las cosas en su lugar. En tanto, no te entregues tanto en el amor. Te conviene en este momento te conviene hacerte la interesante, ya te valorarán más.

CÁNCER

Siempre te ha gustado luchar por tus objetivos. Es cierro, algunos fueron difíciles, pero batallado por ellos.Los astros te protegen para que puedas prosperar en el terreno laboral y también en el económico. Deberías ser más constante en tus ritmos. La constancia, junto con la paciencia y el esfuerzo te da la fórmula que te hará triunfar.

LEO

No te desmoralices cuando te esfuerzas y otros reciben halagos. Es probable que no sea por méritos propios, sino por amiguismo. Esta semana puede entrar en tu vida una persona que te devolverá la motivación. Quizá recibas una oferta para trabajar en un lugar donde seas valorado. Si tienes en mente un proyecto, en estos días las circunstancias te son favorables para que puedas iniciarlo. Además, Te sentirás muy feliz y dispuesta a apostar por el futuro de tu relación.

VIRGO

Si bien no son te tu agrado las reuniones familiares, es probable que en estos días te llamen para invitarte a un encuentro que tendrá lugar el próximo fin de semana. A pesar de tus temores pasarás un buen momento y puede que cambie tu visión sobre ello. Por otro lado, esta semana podrías conocer a alguien que te llame la atención y si tienes ya una relación, aclárate contigo mismo, y actúa con sinceridad.

LIBRA

Intenta mantener la calma durante la semana, porque podrías enfrentarte a un ambiente laboral cargado. Usa tu capacidad de hacer buenas relaciones con todos los que te rodean para mejorar el ambiente. Busca nuevos horizontes y en tu vida sentimental se presenta una semana muy apasionada.

ESCORPIO

Podrías tener una montaña rusa de emociones en el aspecto laboral. Escorpio. Pero en esta ocasión no se debe a un exceso de trabajo, sino a la incorporación de una nueva persona con poder de mando que no te ha caído bien y no lo estás disimulando. No te conviene esta actitud de ponerte en contra de esta persona. Sé inteligente. En el amor, ten paciencia si aún no quiere comprometer y dale algo más de tiempo a esa persona que te quiere.

SAGITARIO

Te verás obligada a tomar algunas medidas de emergencia en tus negocios para que no se produzca un desastre. Has trabajado mucho para conseguir que las cosas funcionaran y has cuidado hasta el último detalle, pero algunas personas te han jugado bien. Que no te tiemble el pulso a la hora de pedir responsabilidades. En el aspecto amoroso, es probable que, si llevas tiempo en una relación, des un paso para un compromiso formal.

CAPRICORNIO

Tendrás que dejar el orgullo de lado si esta semana quieres intentar sacar adelante ese proyecto que tanto te ilusiona. Si se debe a un problema económico, lograrás solventarlo. Estás muy capacitada y reúnes todos los requisitos para tener éxito en lo que te propones pero te convendría escuchar a otros expertos en el tema. En el amor se te presenta una semana movidita.

ACUARIO

En el terreno laboral y económico te espera una semana de buenas noticias. También estos días serán propicios para liberarte de ciertas relaciones familiares y de amistad que te resultan asfixiantes. No permitas que algunas personas interfieran constantemente en tu vida. En tanto, en el aspecto sentimental quizá estés experimentando que los sentimientos que te unen a tu pareja están bajando de intensidad, pero temes dar un paso en falso.

PISCIS

Si querías tener una semana tranquila, no es precisamente la que te vas a encontrar. Sobre todo, en el terreno laboral. Hay algunos aspectos de tu personalidad que tienes que mejorar si quieres alcanzar los objetivos que te has propuesto. Busca la mejor manera de hacerlo. Ser un poco amable y mostrar cordialidad no te va a restar autoridad. En el amor, en cambio, las cosas te irán muy bien.