Vamos con la información. Conoce mediante tu horóscopo lo que pasará desde el lunes 7 al domingo 14 de febrero. En la siguiente nota, podrás enterarte de cómo te irá en el amor, dinero, salud y hasta el trabajo según tu signo del zodiaco. Los astros podrían darte la mano y alinearse a tu favor como nunca antes lo hicieron, por lo que te pedimos leer con atención los siguientes párrafos. ¿Te animas a descubrir qué pasar contigo en estos días?

ARIES

Llegó el momento de oficializar y formalizar esa relación de amigovios. Recuerda: eres más que eso y no pasa nada en reconocerlo. Es más, si no quieres poner etiquetas, también está bien. Lo más importante es que hablen en qué puntos están cada uno para no llevarse más sorpresas a futuro. No tengas miedo de que salga mal porque, en caso suceda así, es que esa persona no es para ti.

TAURO

Esta semana será maravillosa para ti y será necesario que te centres por todas en ordenar tu vida personas. Últimamente has descuidado un poco de tu hogar, el trabajo y las responsabilidades que tienes, pero nunca es tarde para que te motives a darle una vuelta a la situación. Además, aprovecha esos ahorros en cambiar la decoración. Te sentirás genial una vez que lo hagas.

GÉMINIS

Tu única preocupación en los próximos días es que tienes que llegar a tiempo para entregar todos tus proyectos. Gracias a Capricornio mandando sus buenas vibras en los planetas personales, podrás hacerlo, aunque no será muy fácil. Te pierde un poco y quizás ya aceptaste las cosas a a las que no vas a poder llegar. Sin embargo, con muchos esfuerzo, seguro lo conseguirás.

CÁNCER

Si una persona no muestra sus sentimientos, solo hay dos razones para ello. La primera es que no los tiene. Y la segunda porque Venus en Capricornio le está poniendo una especie de nudo en la garganta para que no lo haga hacia ti. Así que la única manera de adivinarlo es dar un paso más, es decir, preguntándoselo. Ármate de valor y el drama vendrá después.

LEO

El 2022 empezó con mucha fuerza para ti. Es muy probable que tu vida haya pegado un cambio brusco en algunas cosas, lo que te ha hecho darte cuenta de que quiere otras cosas que aún no tienes. Bueno, está genial. Ahora podrás sacar tu mejor versión y todo el ego que recorre tu cuerpo, porque vas a tener la fuerza de Capricornio en Martes y Mercurio.

VIRGO

Ya terminó oficialmente Mercurio retrógrado. Enero fue uno de los peores meses de tu vida, pero eso no significa que no puedas remontar. Más con la fuerza que te dará Marte en Capricornio. Tu hermano signo de tierra está sobre el planeta de la acción y solo tienes que seguir tu instinto para que todo te salga a pedir de boca en esta semana. Organiza tu tiempo y llegarás a todo.

LIBRA

Las relaciones se terminan y debes saberlo muy bien. En caso no te encuentres bien, no tengas miedo en hacerlo. Que Capricornio esté en Venus es lo mejor que te podría pasar para aclarar tus ideas respecto a esa reunión que no sabes muy bien por dónde va. Es probable que lo soluciones, pero solo si realmente es lo que sientes dentro de ti. No des más oportunidades, que sea la definitiva.

ESCORPIO

Has conectado con una persona y parece que es recíproco, ya que entiendes todos los aspectos que se han presentado. Quizás ha llegado el momento de dar un paso más y no hablamos de oficializar, sino de hacer otros planes más allá de salir un fin de semana. Venus en Capricornio te ayudará a tener ideas espectaculares.

SAGITARIO

Las vibras de Capricornio no te afectarán en nada. Tendrás como un escudo que parará todas y cada una de ellas. Sin embargo, las de Acuario si te darán una actitud de ‘todo me resbala’, que te hará incapaz de mantener la atención en un punto por más de cinco minutos. Esta es una característica muy familiar en este signo, sobre todo cuando escuches cosas que no te importan absolutamente nada.

CAPRICORNIO

Ten por seguro que en esta semana brillarás, porque todo el mundo se comportará como tú. No hay nadie más impresionante que tu persona. Esto te vendrá bien para dar un poco de emoción a tu vida, ya que últimamente para un poco aburrido/a. No te cierras ninguna puerta al momento de mantener una conversación con alguien.

ACUARIO

Tu temporada se agotará por unos segundos y esta semana no vas a sentir para nada que todo el mundo vibra como tú. No pasará nada, ya que Capricornio se ha metido de por medio y, por supuesto, olvídate que a tus amigos les siente bien que no les contestes los mensajes en el móvil. Vas a tener más de una discusión esta semana por eso y solo te tocará afrontarlo.

PISCIS

Todo lo que le manifestaste a la Luna nueva en Acuario se empezará a cumplir de a pocos. Probablemente, comiencen con los aspectos más laborables y en los que vayas a tener que adquirir una mayor responsabilidad -por aquellos de la gran presencia de Capricornio entre nosotros, pero te aseguramos que el amor también tendrá su lugar. Más adelante concéntrate en un nuevo trabajo que te aporte todo lo que buscas.

