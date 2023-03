¿Te atreves a conocer qué te deparan los astros en estos días? Esta nota es válida desde el lunes 13 al domingo 19 de marzo. A continuación te mostraremos el horóscopo que, especialmente, va a revelar algunos aspectos interesantes sobre su futuro a lo largo de esta semana. Si crees en los cambios de acuerdo a tu signo del zodiaco, hemos elaborado esta nota para ti.

Aries

Esta semana tu corazón sensible no te predispone a tener conversaciones abiertas y directas con el objeto amado. Aries, deberías saber cómo domar esa timidez que te paraliza cuando se trata de abordar temas que afectan tu vida afectiva. Además, tu sexto sentido podría despertarse. No te preocupes, no te vas a comunicar con los muertos... Simplemente, podrías tener algunos presentimientos que luego resultarán ser correctos. No deberías dejar de dudar en confiar en tu intuición, porque te permitirá evitar que des pasos en falso. Si acabas de conocer a alguien, es posible que se abra una nueva etapa ante ti. Sin duda, esto se debe a tu franqueza. Si sigues así, tu historia se hará cada vez más intensa. Y desde todos los puntos de vista...

Tauro

Eres una persona muy intuitiva... así que, Tauro, si tienes que tomar una decisión, deberías dejar que tu primera impresión te guíe. Tendrías que dar bastante importancia al más mínimo detalle que pueda traerte algunas respuestas, luego decide en conciencia. Los presentimientos suelen ser un reflejo de un pensamiento muy profundo, así que deberías escuchar lo que te dice tu corazón. Esta semana todo debería irte bien en el terreno de la afectividad. Cuanto más tiempo pases con los demás, más feliz te sentirás. Las personas de tu entorno parecen transmitirte su energía vital... Deberías aprovechar la oportunidad de ver a tanta gente como te sea posible. Tendrías también que pasar tiempo con tus amigos, tu pareja y tus hijos, si los tienes...

Géminis

A lo largo de esta semana, podrías decidirte a concretar asociaciones o colaboraciones profesionales. Géminis, si tienes necesidad de captar algo de capital o simplemente asesoramiento, no deberías descartar en ningún momento la opinión de tu pareja en los proyectos que son tan importantes para ti. A veces, también es necesario saber asociar al ser amado con realizaciones que comprometan a vuestro futuro en común. También podrías saborear la alegría de pasar unos instantes de tranquilidad con la persona elegida de tu corazón. Sobre todo, porque, debido a tu trabajo, no sueles tener mucho tiempo para pasarlo con ella. Por eso, os deberíais regalar un verdadero momento de calma. Tendrías que compartir tu visión del futuro. Te sentirás en perfecta armonía.

Cáncer

El amor a veces da giros inesperados... Y hay que saber reconocerlo en todas sus vertientes. Y este puede ser tu problema en este momento. Cáncer, te quedas demasiado instalado en tu propio esquema y no te abres a otras formas de relación. Deberías intentar ser más receptivo a otras experiencias y a otros encuentros. Descubrirás mundos apasionantes... Pero esta semana vas a sentir que el amor te da alas. Ves las cosas a lo grande. Pero deberías empezar por disciplinarte y canalizar esta energía creativa. Antes de levantar una catedral, primero tendrías que construir para los dos un nidito de amor cálido y acogedor... Deberías tener cuidado porque si le das todo de golpe, le podría entrar ganas de marcharse…

Leo

Esta semana vas a tener que aprovechar las oportunidades a medida que vayan surgiendo. Leo, deberías emplear estos días para reflexionar sobre cuáles son tus metas en la vida. Nuestros sueños más salvajes no son necesariamente imposibles. A veces solo tienes que creerlos posibles. Así que deberías coger el toro por los cuernos y poner toda la carne en el asador. Sin embargo, un buen consejo es que evites involucrar a tus emociones en tus elecciones. Es posible que resurjan los recuerdos de un amor perdido. Esa persona que ha significado tanto para ti, está claro que en este momento no te deja indiferente. ¿Pero estás seguro de que la echas tanto de menos? ¿O simplemente sientes nostalgia por una época de tu vida más libre de preocupaciones?

Virgo

Para que tus esperanzas tomen forma en el terreno amoroso, deberías tratar de tener un enfoque menos intelectual de tu relación sentimental. Cuando se trata del corazón, las relaciones son todo menos racionales y predecibles, y lo sabes muy bien. Así que no intentes poner a las cosas más lógica de la que es razonablemente posible. Virgo, tendrías que moverte más a menudo por instinto. Ésta podría ser la semana perfecta para lanzarte a realizar algunos tus proyectos que tienes guardados desde años. Tienes la capacidad de llevar a cabo casi cualquier idea, así que deberías armarte de valor y poner la máquina en marcha. Además, no deberías dudar en pedir ayuda, pero, sobre todo, no tendrías que dejarte abrumar por un sentimiento de inseguridad que no está justificado.

Libra

Con demasiada frecuencia te muestras un poco rígido y víctima de un exceso de conformidad. Libra, deberías asegurarte de que la imaginación y la sensibilidad son al menos tan importantes como los buenos modales y el respeto por los valores fundamentales. Así que tendrías que mostrar más personalidad y saber encontrar tus opiniones fuera de los patrones preestablecidos. Lo más probable es que vas a estar con un ánimo propicio para atacar una semana de duro trabajo, pero ese espíritu estajanovista se verá atenuado por el deseo de estar en otro lugar que no sea la oficina... ¿Sueñas con hacer algún plan diferente? Lo más probable es que vayas a poder satisfacer este deseo. Si estás soltero, deberías llamar a un amigo para salir a tomar algo.

Escorpio

Se presenta ante ti una semana muy hermosa. Escorpio, vibras con tanta energía que no necesariamente sabes cómo usarla. Eres una persona creativa, ¿por qué no intentas encontrar un nuevo pasatiempo? Por ejemplo, podrías empezar a coleccionar algo. Aunque no lo creas, requiere creatividad porque tienes que encontrar la pieza rara. Esta combinación de energía y creatividad también puede hacer maravillas en tu vida amorosa. Te va a apetecer construir un nido. ¿Hace tiempo que vives una agradable historia de amor? Podrías pensar en establecerte con tu pareja, hacerle un regalo o, incluso, pedirle que se case contigo. Si estás soltero, lo más probable es que te encuentres pensando en establecerte permanentemente con alguien.

Sagitario

Te gustaría que hubiera un poco de movimiento en tu vida sentimental, solo para darle un poco de vidilla a tu día a día. Pero, Sagitario, todo depende, por supuesto, de lo que te apetezca en este momento, es decir, una relación seria y duradera o una simple aventura de una noche. De cualquier manera, no le prometas la luna si no estás seguro de tus sentimientos. ¡No querrás pasar por alguien pretencioso e insensible! Esta semana tendrás un impulso incontenible de comunicarte. De palabra, por correo electrónico o por correo postal, tendrás la sensación de que entras en otra dimensión donde las relaciones son fluidas. Cuando estés en la oficina, no deberías dejarte tentar por la charla abusiva, porque te podrían llamar la atención.

Capricornio

En estos momentos, el amor y tus relaciones sentimentales están cobrando cada vez más importancia en tu vida. Incluso se puede ver un pequeño brillo en tus ojos cuando mencionas a cierta persona... Da igual que ya sea parte de tu vida o que simplemente se trate de una futura conquista. Capricornio, si te encuentras en este segundo escenario, tienes todos los motivos para ser optimista... Esta semana deberías evitar intervenir en una discusión entre miembros de tu familia. Es posible que tengas que actuar como árbitro. Así que, si se da el caso, tendrías que fingir que tienes que ir a hacer una gestión urgente, de lo contrario podrías arrepentirte. Pero, si quieres intentar arreglar las cosas a toda costa, procura ser prudente.

Acuario

Ha llegado la hora de que dejes de actuar como una persona despreocupada en tus relaciones amorosas. No puedes ser como el perro del hortelano, que ni come, ni deja comer... Acuario, a fuerza de jugar a ser el amante liberal y libertino, un poco indiferente, terminarás perdiendo el control. Confundes compromiso con prisión y tus promesas nunca son más que palabras vacías. ¿No crees que es el momento de pasar a otra cosa? Esta podría ser una semana perfecta para compartir amor y cariño con aquellos que son importantes en tu vida. Una tarjeta, una simple carta o un pequeño regalo, eso es todo lo que necesitas para demostrar tu cariño. No sólo estarás realizando una buena acción al complacer a alguien, sino que también te divertirás como un loco.

Piscis

A lo largo de esta semana, algunos cambios podrían perturbar tu vida amorosa. Pero, afortunadamente, esta evolución podría ser extremadamente beneficiosa para ti, Piscis, independientemente de los lazos que subyacen en tu relación de pareja, puedes esperar que tus sentimientos crezcan en profundidad e intensidad. E incluso si estás a punto de romper la relación, probablemente sea la mejor solución que tengas en este momento. Estos días potenciarán tu sentido moral. Porque, ante un problema, no optarás por la salida fácil ya que tu amor propio se lo tomaría muy mal… Si le prometiste algo a alguien, no importa lo difícil que sea, harás lo que sea necesario para cumplir tu palabra. La integridad es una cualidad muy importante para ti.

