¡Presta atención! El horóscopo de la semana, desde este lunes 23 hasta el domingo 29 de octubre, ya está listo y no deja de sorprender a millones de creyentes con sus predicciones acertadas. Recuerda que los astros tienen influencia sobre los doce signos zodiacales, así que si confías en esto, la información que te daremos a continuación será de mucha utilidad. Prepara tu mente para conocer cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo en los próximos días.

ARIES (21 DE MARZO - 19 DE ABRIL)

En el inicio de esta semana te sentirás un poco descontrolado y es posible que digas cosas de las que más adelante te puedas arrepentir. Una buena forma de sentirte mejor será haciendo actividades físicas en tu tiempo libre. No dejes que la depresión se apodere de ti en los próximos días. Los astros vaticinan que a mitad de semana vas a recuperar el equilibrio emocional y será un buen momento para que inicies los proyectos que tienes en mente. Presta atención a los sueños e intuición que tengas. Mantente tranquilo porque las cosas van a resultar mejor de lo que crees.

TAURO (20 DE ABRIL - 20 DE MAYO)

Es probable que comiences a tener problemas de entendimiento con tu pareja. Lo mejor en estos casos es tener una conversación clara y sincera. Por otro lado, será una buena semana para investigar sobra los temas que más te interesan, pues aprenderás fácilmente. Durante la semana, tendrás ganas de escaparte de la rutina, y la mejor decisión que puedes tomar es hacerlo. En general, los viajes de toda clase serán propicios. Recuerda que no debes reprimirte y tienes que mostrarte tal como eres. Las personas que te quieran te aceptarán.

GÉMINIS (21 DE MAYO - 20 DE JUNIO)

Te espera una semana con bastantes actividades por hacer, así que no te agobies y programa una para cada día. De esta forma, vas a liberar tensiones ocasionadas por el trabajo o los estudios. Además, los astros predicen que tendrás un avance en diferentes aspectos de tu vida como el trabajo, el amor y la familia. Aprovecha los últimos días de la semana para dedicárselo a tus seres queridos. No olvides que ellos son quienes siempre están presentes y te apoyan en cada una de tus decisiones.

CÁNCER (21 DE JUNIO - 22 DE JULIO)

Aunque sientas que a veces nadie comprende tus sentimientos, procura no aislarte del mundo. Habla tranquilamente de los problemas que tienes y verás como los irás superando emocionalmente. Lo mejor de esta semana será mejorar la relación con las personas cercanas. Además, serán unos días en los que debes aprovechar al máximo los estudios o proyectos que tienes en mente. En general, el contacto con las personas cercanas será favorable, pero también si te apetece meditar un poco será una buena semana para hacerlo.

LEO (23 DE JULIO - 22 DE AGOSTO)

Atención. Las relaciones sentimentales ocuparán la mayor parte de tus pensamientos en esta semana, así que procura hablar y expresar lo que sientes con toda sinceridad. El lado positivo es que las relaciones comenzarán a ser más armoniosas, siempre y cuando no intentes dominarlas. Es ideal que te dediques a organizar tus ideas y a plasmarlas en proyectos concretos. Una buena planificación siempre es la mejor manera para conseguir nuestros objetivos.

VIRGO (23 DE AGOSTO - 22 DE SEPTIEMBRE)

Es la semana perfecta para consolidar nuevos proyectos profesionales, pero recuerda que tienes que planificar los pasos a dar. Es probable que disfrutes de una semana muy positiva en el terreno profesional. Ten en cuenta que las relaciones con tu entorno serán muy armoniosas, sobre todo las relaciones que se establezcan con un propósito de continuidad en el futuro. Es importante que no realices viajes porque podrían ser problemáticos. No obstante, te divertirás con los amigos de toda la vida y en general con las personas a las que conoces desde hace tiempo.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE - 22 DE OCTUBRE)

En esta semana te sentirás feliz y será el momento de renovar tu vida con todo lo que eso conlleva. Puedes comenzar por investigar en todo aquello que te interese, en cambiar los muebles de sitio, entre otras cosas. Las relaciones con los demás te ayudarán en esos cambios. Asimismo, te sentirás bien en el trabajo gracias a tu capacidad para resolver cualquier contratiempo con la mayor diligencia del mundo. Contarás con una capacidad enorme para la comunicación, así que las relaciones que mantengas serán positivas.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE - 21 DE NOVIEMBRE)

Esta semana puede ser que te sientas un poco fuera de lugar, pero no debes preocuparte. Es normal que nos sintamos inquietos ante las nuevas situaciones, pero esto no significa que haya que rechazarlas, sino aceptarlas. No dejes que la tristeza te impida avanzar en tus ideas. Trata de no darle importancia a situaciones del pasado que ya no se pueden cambiar y que no sirven para otra cosa más que para sufrir. Lo positivo es que tus familiares y amigos cercanos estarán cerca de ti y te apoyarán en todo momento.

SAGITARIO (22 DE NOVIEMBRE - 21 DE DICIEMBRE)

Será una semana un tanto difícil debido a las emociones negativas que podrías sentir. Ten en cuenta que si transformas lo negativo en positivo, podrás alcanzar más objetivos que si te dedicas compadecerte a ti mismo. El contacto con la familia y con las personas a las que quieres te ayudará mucho a seguir avanzando. Necesitarás meditar un poco para poner en claro algunas de tus ideas en la vida. En el terreno de la familia te sentirás bien, así que intenta compartir tu tiempo con las personas a las que quieres.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE - 19 DE ENERO)

El inicio de la semana será un poco complicado en el terreno profesional y tal vez termines teniendo problemas con una de las personas con las que trabajas. Necesitas organizar mejor tus planes para poder conseguir tus metas. Procura relacionarte con las personas adecuadas a la hora de hacer proyectos. Por otra parte, el contacto con los amigos, la familia y la pareja te relajará y hará olvidar los problemas que te acosen. Ten paciencia que las cosas llegarán poco a poco.

ACUARIO (20 DE ENERO - 18 DE FEBRERO)

Estás en una etapa de cambios y seguro que sabrás aprovechar todas las oportunidades que se te presenten. Tu mente estará bien despierta en esta semana, así que será importante que realices proyectos, cerrar negocios, hacer exámenes o empezar a estudiar algo que te interese. Te esperan buenas noticias en el terreno laboral. Tu creatividad estará activada, por eso podrías acabar teniendo nuevos proyectos para el futuro.

PISCIS (19 DE FEBRERO - 20 DE MARZO)

Puede ser que no inicies bien la semana y tu malhumor tendrá gran parte de la culpa. También podrías sentirte decepcionado con alguien, si es así, procura hablar con esa persona y aclarar la situación. Por otro lado, realiza lo que te apetezca, por muy descabellado que pueda parecer. Es un buen momento para que empieces a planear proyectos para el futuro. Irás recuperando el equilibrio en muchos ámbitos de tu vida. Tú ánimo subirá gracias al factor suerte, pues estará a tu lado.





