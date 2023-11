Estar concentrado será crucial para que esta prueba alcance su objetivo. ¿Alguna vez te has preguntado qué edad tiene tu mente? La manera en que pensamos, nuestras creencias y actitudes pueden revelar mucho sobre nosotros. Si tienes interés en conocer cuántos años tienes a nivel cognitivo, te cuento que este test de personalidad te brindará la información que tanto has buscado. Simplemente, responde con el número de perros que observes (puede ser 4, 5, 6 o 7) y descubre su significado al final de la nota. Confía en mi, aprovecha esta oportunidad al máximo y no dejes de compartir este increíble ejercicio.

Observa la imagen del test de personalidad

Identifica cuántos años tiene tu mente según la cantidad de perros que puedas ver (Foto: GenialGuru).

Mira los resultados del test de personalidad

Si ves 4 perros...

Si logras identificar a cuatro perros en la imagen, tu edad mental se sitúa en el rango de 20 a 25 años. Eres una persona con inclinaciones tanto artísticas como académicas. Disfrutas observando el mundo desde una perspectiva fresca y con frecuencia participas en eventos como conciertos y presentaciones de libros. No te sientes a gusto en ambientes ruidosos y buscas mantener tu mente joven a través de pensamientos simples.

Si ves 5 perros...

Si identificaste a cinco perros en la imagen, se estima que tu edad mental oscila entre los 25 y 30 años, y te caracterizas por tu sencillez. No tienes la intención de complicar las cosas, ya sea en una historia de amor o en situaciones cotidianas como la elección de la cena. Tu círculo social es reducido, lo que disminuye las probabilidades de verte envuelto en problemas.

Si ves 6 perros...

Si puedes ver a seis perros en la imagen, se estima que tu edad mental se encuentra en el rango de 30 a 40 años. Eres alguien que tiende a ser un poco tradicional y precavido, pero también eres una persona en la que los demás pueden confiar. Con frecuencia, tus amigos acuden a ti en busca de consejos debido a tu madurez y estabilidad. No buscas llamar la atención y mantienes una mentalidad práctica y realista.

Si ves 7 perros...

Si llegaste a contar un máximo de siete perros en la imagen, esto quiere decir que tu edad mental se asemeja a la de un niño. Te caracterizas por tu inocencia, simplicidad y amabilidad, al igual que muchos menores de edad. Así es como se describe tu edad mental en este test visual de personalidad.





