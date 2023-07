La polémica no es un ingrediente nuevo en un programa reality y en “La Casa de los Famosos México” no es la excepción, pues más de una discusión o situación tensa se ha registrado en los casi dos meses de competencia. Sin embargo, ninguno había traspasado las pantallas, situación que cambió con el anuncio de Issabela Camil, esposa de Sergio Mayer.

Cabe destacar que el reality de TelevisaUnivision ya ha tenido controversias, como la pelea de Ferka antes de su eliminación o la tensa discusión de Bárbara Torres, pero la decisión de la celeb va más allá, pues tomará medidas legales.

Aunque Camil no dio nombres durante la confirmación de sus acciones judiciales, los seguidores de la actriz no tardaron en deducir la identidad de la demandada.

Issabela Camil ha mostrado su apoyo a Sergio Mayer en "La Casa de los Famosos México" (Foto: issabelacamil / Instagram)

ISSABELA CAMIL DEMANDA A PARTICIPANTE DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Durante una conversación con los medios, la actriz de 54 años indicó que sus abogados ya se encuentran trabajando en el caso de su demanda contra una exparticipante del programa que se emite en “Las Estrellas”.

“No platicaré mucho porque es un tema legal, pero me toca a mí como esposa de Sergio tocar estos temas que salen de un juego... Una de las personas que salió, y no voy a decir su nombre porque no quiero ni darle un poquito de importancia”, inició.

De acuerdo con la hermana de Jaime Camill, la imagen de su esposa se ha visto seriamente afectada en el show, algo que no permitirá, motivo por el cual tomará acciones legales.

“Empezó a decir que Sergio tenía contratadas empresas, que era un fraudulento y que gracias a mis millones, él se había salvado, y eso me parece muy delicado porque eso ya es difamación”, explicó.

¿A QUIÉN DEMANDA ISSABELA CAMIL?

Aunque Erika Ellice Sotres, nombre real de la actriz, dejó en claro que no iba a revelar la identidad de la persona a la que demanda, la descripción solo encaja en una participante.

Todo parece indicar que la villana de “Abismo de pasión” se refiere a Sofía Rivera Torres, concursante que fue la segunda eliminada del reality y que desde su salida ha apuntado sus más duras críticas contra Sergio Mayer, a quien acusó de manipular los resultados.

“La realidad es que Sergio es tramposo, es fraudulento. Estamos viendo ya que están compitiendo contra granjas y granjas de bots contratados, y, así pues, llevas una navaja a la guerra y son cosas que aquí ya nos estamos enterando, ya se han expuesto”, indicó en la jornada de eliminación del 9 de julio.

La ausencia de Rivera Torres de las galas posteriores, que han contado con la presencia de varios eliminados, también despertó una ola de especulaciones respecto a un posible veto tras sus controversiales declaraciones, pero esta dejó en claro que no asistió debido a que estaba de vacaciones con su familia.