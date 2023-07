La calidad de persona que soy se la debo a la educación de mis padres, a lo que yo fui formando con mi experiencia y el entorno en el que me manejé. Sin embargo, existe la posibilidad de que todo lo que haya construido no sea lo que realmente se piensa de mí. Este test visual nos ayudará a descubrir si somos personas de fiar o no, siempre respondiendo un simple cuestionario valioso. El que te traigo hoy es de la mochila donde vino “ la posición y fuerza de tu mano al saludar te revelará si eres una persona honesta ” y “ dinos cuál es tu postura al estar esperando parado y conoce si eres agresivo o no ”, que te volverán loco/a. Toma la posta y lo lograrás.

Tom con responsabilidad, al igual que yo, afrontar un test visual como el que te traigo en esta ocasión. Revisa la imagen e identifica qué figura es la que te llamó más la atención en primera instancia, pues ello te dirá una clave para que veas cómo es tu forma de ser actualmente.

Observa la imagen del test visual

Solo debes asumir que verás una imagen de la cual podrías tener dos percepciones -o quizás solo una-, tras tenerla, solo responde: ¿viste primero a la anciana o a la niña? Dependiendo tu respuesta, descubrirás si eres de fiar o no.

¿Joven o anciana? Lo que hayas visto primero revelará si eres una persona de fiar. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test visual

Niña

Si ves a la niña, te destacas por tu sensibilidad, además de tener un un corazón puro y noble. La gente que te rodea te ve como una persona digno de confianza y muchos depositan en ti sus secretos más profundos porque saben que eres como una tumba. Para los demás, tú eres alguien muy importante, tanto para un consejo, como para algún pedido. Y justamente a ti te gusta mucho ayudar sin esperar nada a cambio y quienes te rodean lo valoran y agradecen constantemente.

Anciana

Por el contrario, si lo primero que viste en el test de personalidad es a la anciana, te gusta mucho la soledad y si bien, disfrutas estar con otros, en muchas oportunidades prefieres quedarte solo, porque te sientes más cómodo de esa manera. Además, no soles mostrarte hacia los demás tal cual eres, más bien eres más reservado con tu vida privada. También tienes un gran corazón pero no hay mucha gente que lo sepa, porque tú no lo muestras en todos lados. Lo que podrías aprender es a no darle tanta trascendencia a lo que los otros puedan opinar o decir sobre ti, sino que lo más sano y que más te hará feliz, es no preocuparte y seguir tu vida tranquilamente.

¿Conoces qué es un test visual?

Te cuento que un test visual es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

Los test visuales se basan en teorías y modelos psicológicos que describen y categorizan los rasgos y dimensiones de la personalidad. Estas pruebas se administran mediante una serie de preguntas, afirmaciones o escenarios, y el individuo debe responder según sus propias percepciones, creencias y experiencias.

Características de los test visual

Preguntas estructuradas : los test visuales suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test visuales suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test visuales se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test visuales se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test visuales pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test visuales pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test visuales deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Para qué sirven los test visual?

Por si no lo sabías, los test visual se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

