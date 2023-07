La prueba que estás próximo a desarrollar causó gran confusión en millones de internautas, pues dependiendo lo que llegues a identificar podrás descubrir cuál es tu edad mental en este momento de tu vida. ¿Quieres conocer más? Pues sé que quedarás sorprendido al leer los resultados. Este test de personalidad ganó mucha autoridad entre los usuarios, pues es muy similar a otras pruebas que tuvieron bastante éxito como con la que “sabrás cuál es tu estado mental actual al escoger un garabato” u otro que “mostrará si eres realmente sincero según la forma de tu nariz” . Simplemente sigue las instrucciones que te dejaré y sabrás más de tu personalidad.

La gráfica central es un poco abstracta, necesitarás analizar la imagen por pocos segundos. Luego de ello ya estás muy cerca de conocer cuál es tu edad mental. Para algunos, el rostro de la anciana es más notorio que el de la niña, sin embargo todo dependerá de tu personalidad.

Mira la imagen y responde qué ves primero

Como te indiqué anteriormente, solo necesitarás utilizar tu capacidad visual para que descubras los resultados. Si viste 5 segundos la ilustración, pues ya debes tener una respuesta y por eso te invito a leer los resultados. Sin embargo, te indico que esta prueba no tiene validez científica comprobada, solo si quieres divertirte continúa leyendo.

TEST DE PERSONALIDAD | Conoce tu edad mental a través de esta prueba. ¿Ves una joven o una anciana? (Foto: Genial.Guru)

Conoce los resultados del test de personalidad

Niña

Si ves a la niña, te destacas por tu sensibilidad, además de tener un un corazón puro y noble. La gente que te rodea te ve como una persona digno de confianza y muchos depositan en ti sus secretos más profundos porque saben que eres como una tumba. Para los demás, tú eres alguien muy importante, tanto para un consejo, como para algún pedido. Y justamente a ti te gusta mucho ayudar sin esperar nada a cambio y quienes te rodean lo valoran y agradecen constantemente.

Anciana

Por el contrario, si lo primero que viste en el test de personalidad es a la anciana, te gusta mucho la soledad y si bien, disfrutas estar con otros, en muchas oportunidades prefieres quedarte solo, porque te sientes más cómodo de esa manera. Además, no soles mostrarte hacia los demás tal cual eres, más bien eres más reservado con tu vida privada. También tienes un gran corazón pero no hay mucha gente que lo sepa, porque tú no lo muestras en todos lados. Lo que podrías aprender es a no darle tanta trascendencia a lo que los otros puedan opinar o decir sobre ti, sino que lo más sano y que más te hará feliz, es no preocuparte y seguir tu vida tranquilamente.

Descubre cuál es mejor test de personalidad

Test de RORSCHACH: Esta prueba es una de las más conocidas y famosas en el mundo de la Psicología. Consiste en el análisis de manchas de tinta y su objetivo es evaluar la personalidad de una persona a partir de sus respuestas.

Conoce además los mejores beneficios de un test de personalidad

Estos son solo algunos de los muchos beneficios que se encuentran asociados a los test de personalidad, razón por la cual se utilizan en diferentes ámbitos como la selección de personal o en la psicología clínica.

Ayuda a entender mejor a otras personas. Cada persona tiene su propia manera de interactuar con el mundo que nos rodea y es necesario tener presente que ningún tipo de personalidad es mejor que otra, sino que cada una de ellas tiene sus propias características y debe ser igualmente valorada.

Ayuda en las relaciones personales. Estos contenidos puede ser más útiles para las relaciones personales de lo que se pueda pensar, ya que de esta manera es posible entender algunos rasgos de personalidad básicos de quienes te rodean, y todo ello contribuirá a conseguir construir asociaciones más fuertes con quienes te rodean.

Contribuye a conocer gustos y cosas que te desagradan. Con este tipo de contenidos es posible conocer los gustos y las cosas que nos desagradan, logrando así conocerse mejor a uno mismo, algo que es fundamental para la propia evolución como persona.

¿Qué pasa cuando nos conocemos a nosotros mismos?

Conocernos bien es el primer paso para gestionarnos. Y si tenemos un buen dominio propio, podremos entender mejor a los demás; todos tenemos peculiaridades y somos «muy nuestros», y solo conociendo nuestras diferencias podemos ser comprensivos con los demás.

