Analiza, mira y luego responde. Este test de personalidad es uno de los más precisos que pude resolver durante los últimos meses. Es por eso que se ha convertido en el más requerido por un sinfín de usuarios en las distintas redes sociales. La prueba que vas a resolver me ayudó también a conocer diferentes aspectos psicológico de mi personalidad y sé que también te ayudará de mucho a ti. ¿Estás listo? Solo observa la imagen donde aparecen la figura de algunos perros y luego de ello dinos cuántos de estos animales lograste identificar. Este test es muy similar a la prueba de “conocer tu identidad a la perfección según el tamaño de tu dedo meñique” . Te aseguro que quedarás cautivado.

¿Cuál es tu edad mental? ¿Te has planteado esta interrogante alguna vez en tu vida? Si ya eres algo mayor seguramente lo has hecho, y es por eso que estás aquí en Depor buscando respuestas a esta cuestión. Para conocer los resultados bastará con que mires por algunos pocos segundos la imagen y me digas cuántos perros viste. ¿Puedes hacerlo?

Visualiza la imagen del test de personalidad

Resulta más que sencillo descubrir las revelaciones de esta prueba. Luego de echar un vistazo, ya debes tener un número en concreto de perros que hayas identificado. Luego de ello, te invito a que retengas en mente esa cantidad y la busques en la lista de resultados que te dejaré líneas más abajo. Estoy seguro que descubrirás con precisión tu edad mental.

Descubre tu nivel de inteligencia y edad mental en el test visual: ¿cuántos perros ves? (Foto: Genial.Guru)

Descubre aquí los resultados del test

Si ves 4 perros

Tu edad mental es de 20-25 años. Eres un tipo artístico y académico. Te gusta ver las cosas desde una nueva perspectiva y muy a menudo vas a conciertos y promociones de libros. El ambiente ruidoso no te satisface y quieres mantener tu cerebro joven con pensamientos simples.

Si ves 5 perros

Tu cerebro tiene entre 25 y 30 años y eres el epítome de la sencillez. No querrás complicar las cosas, ya sea una historia de amor o cosas simples como la cena. Su círculo social es pequeño, por lo que las posibilidades de meterse en problemas son escasas.

Si ves 6 perros

Tu mente tiene entre 30 y 40 años. Eres un poco anticuado y cauteloso, pero también una persona en la que la gente puede confiar. Tus amigos a menudo te piden consejo porque piensan que eres maduro y estable. No eres una persona llamativa y tienes los pies en la tierra.

Si ves 7 perros

Literalmente eres un niño. Sois muy ingenuos, sencillos y amables como los niños.

Principales beneficios de un test de personalidad

Estos son solo algunos de los muchos beneficios que se encuentran asociados a los test de personalidad, razón por la cual se utilizan en diferentes ámbitos como la selección de personal o en la psicología clínica.

Ayuda a entender mejor a otras personas . Cada persona tiene su propia manera de interactuar con el mundo que nos rodea y es necesario tener presente que ningún tipo de personalidad es mejor que otra, sino que cada una de ellas tiene sus propias características y debe ser igualmente valorada.

. Cada persona tiene su propia manera de interactuar con el mundo que nos rodea y es necesario tener presente que ningún tipo de personalidad es mejor que otra, sino que cada una de ellas tiene sus propias características y debe ser igualmente valorada. Ayuda en las relaciones personales . Estos contenidos puede ser más útiles para las relaciones personales de lo que se pueda pensar, ya que de esta manera es posible entender algunos rasgos de personalidad básicos de quienes te rodean, y todo ello contribuirá a conseguir construir asociaciones más fuertes con quienes te rodean.

. Estos contenidos puede ser más útiles para las relaciones personales de lo que se pueda pensar, ya que de esta manera es posible entender algunos rasgos de personalidad básicos de quienes te rodean, y todo ello contribuirá a conseguir construir asociaciones más fuertes con quienes te rodean. Contribuye a conocer gustos y cosas que te desagradan. Con este tipo de contenidos es posible conocer los gustos y las cosas que nos desagradan, logrando así conocerse mejor a uno mismo, algo que es fundamental para la propia evolución como persona.

