Este novedoso test visual tiene toda la capacidad de mostrarte cuál es tu nivel intelectual en este momento de tu vida. Así es. La prueba que vamos a presentarte te podrá decir qué tan inteligente eres y para conocer los resultados solo deberás responder cuántas sombras de animales logras identificar en la ilustración.

La imagen es un poco confusa pues a simple vista se aprecia puras ramas y troncos de árboles, pero si miras con mayor precisión lograrás identificar las sombras. Tendrás que valerte de tu capacidad visual para dar con la mayoría de animales que aparecen. Y una vez que ya tengas identificado, continúa con el siguiente paso.

Si ya tienes una cifra de cuantas sombras de animales observaste en el test visual, desplázate hasta la parte de los resultados porque allí descubrirás tu nivel intelectual de acuerdo a tu respuesta.

La imagen del test visual de las sombras

En la imagen del test visual se aprecian varias sombras de animales. (Foto: Genial.Guru)

Los resultados del test visual

Si solo viste dos sombras de animales quiere decir que tu nivel intelectual no está a la par con tu edad. Tienes dificultades para desenvolverte en algunas materias, pero recuerda que seguramente tu potencial aún no lo has descubierto.

Si viste solamente tres sombras de animales significa que cuentas con una gran inteligencia, pero tu fuerte no son los estudios. Te gusta más estar inmerso en la diversión y pasar el rato con tus amigos.

Si viste cuatro sombras de animales significa que tienes habilidades en todas las materias e incluso en disciplinas físicas. Tienes una gran nivel intelectual y eres un ejemplo para varios en todos tus círculos cercanos.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo.

