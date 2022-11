Muchos han quedado sin palabras luego de conocer los resultados que arroja este test de personalidad. Lo cierto es que esta prueba es muy llamativa, pues rompe con los estándares del resto de test psicológico. ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo, observar la ilustración que acompaña el texto y luego de ello contarnos cuál es la forma de tu pie.

Así es, tal y como lees. Aquí tendrás que mirar algunas alternativas y, porqué no, comparar con la forma de tu pie. Luego que analices a detalle, tendrás que revelarnos la respuesta que has elegido. Si no encuentras una forma igual a los tuyos, pues elige una forma similar o parecida. Hay muchas opciones.

Ya cuando tengas tu decisión en mente, lo siguiente es que busques en la lista de opciones del test de personalidad el significado de esa elección. Podemos asegurarte que conocerás mucho sobre tu forma de ser y demás características de ti.

Imagen del test de personalidad

Tendrás que elegir solamente una opción y luego de ello conocerás los resultados del test de personalidad.

Resultados del test de personalidad

1. Pie Egipcio: Si elegiste este modelo es porque eres una persona extrovertida que disfruta de vivir nuevas experiencias. La cualidad que te hace tan especial es tu empatía, sabes escuchar, ponerte en el lugar de los demás y guiar a las personas por el mejor camino.

2. Pie Romano: Si la forma de tu pie es parecida a esta quiere decir que eres una persona simpática y valiente. La cualidad que te hace tan especial es que siempre eres el centro de los lugares, “el alma de las fiestas”.

3. Pie Griego: Si elegiste esta forma es porque eres una persona creativa y llena de energía. La cualidad que te hace especial es tu optimismo y perseverancia. Pequeño consejo, mide tu impulsividad puede llevarte a hacer cosas de las que te arrepentirás.

4. Pie Germánico: Si tu modelo de pie coincide con esta es porque eres una persona sensible. Tu cualidad especial es que eres alguien confiable, tus amigos y familia siempre cuentan contigo sin condición. Continúa siendo analítico, evaluar todo realmente ayuda en la toma de decisiones.

5. Pie Celta: Por último, si elegiste esta opción es porque eres una persona excéntrica y ambiciosa. Tu cualidad especial es ser innovadora y creativa pero deberás aprender a medir tu carácter y complicada personalidad.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.