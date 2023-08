Muchos no me creyeron cuando les dije que este test de personalidad les haría ver el mundo de una forma completamente distinta. Todo lo que tienes que hacer es mirar la imagen principal de la nota y quedarte con la figura que más se asemeje a ti a la hora de cruzar los brazos. ¿Te atreves a conocer un poco más sobre tu manera de ser? No dejes pasar esta oportunidad que se presenta, confía en mi y sorpréndete como millones de usuario ya lo han hecho. Según tu elección, cualquiera que sea, esta prueba determinará si eres una persona que usa más la razón o la imaginación.

Como podrás observar en la imagen, el test de personalidad es bastante sencillo. Nos topamos con tres formas de cruzar los brazos. Ahora, solo deberás elegir una de ellas, puesto que líneas más abajo descubrirás el significado que esconde en relación a tu personalidad. Eso sí, queda prohibido hacer trampas, así que más te vale ser sincero con la figura que más te representa.

Observa la imagen del test de personalidad

¿Tienes ganar de participar? Esta nueva prueba consiste en ver la imagen de hoy y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿de qué manera cruzas los brazos? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías revelar un lado oculto de tu forma de ser. Dicho esto, te invitamos a observar la gráfica para descubrir si eres una persona racional o imaginativa.

La forma en que cruzas los brazos revelará si eres alguien racional o imaginativo (Foto: GenialGuru).

Mira los resultados del test de personalidad

Si cruzas los brazos como la opción #1...

Si optaste por la alternativa uno, es posible que seas alguien reconocido por tomar decisiones con racionalidad. Tienes la capacidad de comprender a los demás incluso sin que te comuniquen sus pensamientos directamente. Tu empatía es notable, y tiendes a adoptar la perspectiva de los demás con regularidad. Tu comprensión y generosidad hacia las personas que te rodean son destacables, lo que te hace memorable en sus recuerdos.

Si cruzas los brazos como la opción #2...

Si optaste por la segunda alternativa o la figura en el centro, es posible que poseas la cualidad distintiva de prestar una atención minuciosa a los detalles. Eres reconocido por tu habilidad de no dejar escapar nada desapercibido. Raramente dejas que tus emociones influyan en tus decisiones y tiendes a abordarlas con objetividad. Tu inteligencia sobresale y tu trato amable hacia todas las personas que encuentras en tu camino es notable.

Si cruzas los brazos como la opción #3...

Por último, si seleccionaste la tercera alternativa, es probable que seas alguien que proyecta una notable seguridad y confianza en sí mismo. Tu naturaleza te lleva a ser un líder nato y sumamente protector. Valoras enormemente a tu familia y estarías dispuesto/a a darlo todo por ellos. Tu habilidad para motivar a los demás es destacada, y tus amigos suelen acudir a ti con regularidad para obtener tu perspicaz opinión sobre temas que dominas con maestría.

Características de los tests de personalidad

Preguntas estructuradas : los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los tests de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los tests de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.





