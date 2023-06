Ciertamente no tenía muchas expectativas al momento de desarrollar esta prueba, pero al conocer los resultados que arroja quedé completamente sorprendido. Conocer si me gusta o no ser el centro de atención, en el lugar dónde esté, me resulta un detalle muy importante para conocer. Estoy seguro que en este test de personalidad podrás descubrir y diagnosticar detalles psicológicos propios de ti. Además, la prueba se volvió en un contenido muy solicitado por los usuarios de redes sociales pues tiene mucho parecido con otros test como por ejemplo el que te “ayudará a conocer cómo eres realmente según tu posición al sentarte” u otro que “revelará tu fortaleza mental de acuerdo a cómo cierres el puño” . Continúa con las instrucciones y accederás a los resultados.

¿Te gusta llamar la atención? ¿Robas las miradas sin mucho esfuerzo? Cualquiera que sea tu respuesta, en este test de personalidad podrás conocer más detalles de tu forma de ser. Para ello, lo único que tienes que hacer es elegir, entre las alternativas que te muestro, cuál es la forma en que sueles sostener un vaso con cualquier líquido que sea.

Concéntrate y mira la imagen del test

Te dejaré la ilustración central y simplemente debes elegir la manera en que sueles sujetar el vaso al momento de tomar el líquido que sea. Cuando ya tengas tu respuesta en mente, lo siguiente es que busques en la lista de resultados su significado y también del resto de opciones.

Test del vaso que define tu personalidad por la forma cómo sostienes o agarras el recipiente. (Difusión)

Descubre las alternativas del test de personalidad

Con el dedo meñique levantado

Sostener un vaso o taza con el dedo meñique hacia arriba quiere decir que se siente cómodo e incluso disfruta de tener todas las miradas sobre ustedes. Además, refiere a una persona que confía en sus habilidades y sabe cómo conseguir sus objetivos. Al mismo tiempo, este lenguaje corporal habla de alguien que intenta dar siempre lo mejor de si mismo tanto en la cotidianidad como en lo laboral. También trata de una persona respetada por su entorno debido a que es un huracán de energía. Por otro lado, refiere a quien disfruta de la buena compañía en vez de la soledad.

Con ambas manos

En el caso de agarrar el recipiente con las dos manos al mismo tiempo, el lenguaje refiere a alguien tan tímido como sensible. Además, habla de una persona a quien le lleva tiempo conseguir confiar en los demás, pero al momento de lograrlo, se entrega completamente.

Lejos del borde del vaso

Agarrar un vaso por debajo, es decir lejos de los bordes por donde se toma, habla de alguien sumamente independiente que disfruta de la libertad. También refiere a una persona que no se deja influenciar por el resto y sigue firmemente sus ideas. Además, este hábito refleja una total confianza para consigo mismo que sirve para conseguir los objetivos deseados. Al mismo tiempo, habla de quien irradia alegría y simpatía a su al rededor.

Cerca del borde del vaso

Sostener este recipiente por encima, es decir cerca del borde, refiere a una persona que tiene claramente definida su cosmovisión. Además, habla de alguien tan ambicioso como creativo, lo cual será fundamental para conseguir sus metas en la vida. También refleja una forma de ser honesta y leal.

¿Cómo defino un test de personalidad?

Respondo a tu pregunta. Los test de personalidad son un tipo de contenido que genera un gran interés y que puede llegar a resultar de gran ayuda en una gran cantidad de ocasiones y circunstancias. Un claro ejemplo se encuentra en los reclutadores de los departamentos de recursos humanos, que gracias a ellos pueden conocer datos relevantes acerca de los candidatos a un puesto de trabajo. Además, hay quienes necesitan de este tipo de información para poder solventar algún tipo de problema y otras personas tan solo recurren a ellos por el simple hecho de conocerse mejor a ellos mismos.

