En un acto de valentía que ha capturado la atención de muchos usuarios en Internet, un bañista en Queens, Nueva York, se convirtió en un héroe inesperado al rescatar a un tiburón zorro varado en la orilla. El incidente ocurrió durante la tarde del lunes 26 de agosto en Rockaway Beach, una de las playas del área, donde este tiburón que es conocido por su larga cola y habilidad para nadar a gran velocidad, quedó atrapado al borde del mar.

El bañista, que responde al nombre de Gio Barillias, se encontraba disfrutando de un día en la playa cuando notó que el tiburón luchaba por salir de la orilla. Sin dudarlo, se acercó al animal y, en su intento por ayudarlo a regresar al mar abierto, rodeó su cuello con sus brazos para arrastrarlo. Testigos del hecho relataron que la situación era peligrosa, ya que el tiburón, aunque inofensivo para los humanos, podría haber lastimado a alguien en su desesperación por sobrevivir.

¿Qué motivó a este bañista a salvar a un tiburón que medía entre diez y quince pies de largo? Según sus propias palabras, Barillias no quiso ser uno más de esos que solo graban videos para volverse famoso. “Vi al pobre animal luchando en la orilla y me dije a mí mismo que tenía que hacer algo al respecto y no ser simplemente una de esas personas paradas con sus teléfonos móviles grabando videos. Tenía miedo, pero no pensé en ello”, relató al Daily News.

Conforme contaron algunas personas a las autoridades locales, el tiburón zorro apareció en la orilla de Rockaway Beach cerca de las 4:40 de la tarde. En un primer momento, unos bañistas que se encontraban cerca a la zona intentaron ayudar al animal, aunque sin éxito. No obstante, unos minutos después, llegó un valeroso Barillias para rodear el cuello del tiburón con sus brazos y arrastrarlo a aguas más profundas. “Su piel era como papel de lija. Estaba en shock”, agregó.

El tiburón zorro, que se alimenta principalmente de peces y calamares, no representa una amenaza significativa para los seres humanos realmente, pero su supervivencia es vital para el equilibrio del ecosistema marino. En este sentido, la acción heróica del bañista no solo salvó la vida de un tiburón ‘‘vulnerable’’ de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), sino que también sirvió de ejemplo para muchas personas en el lugar.

Las autoridades locales y grupos de conservación han elogiado el acto heroico de Gio Barillias, subrayando la necesidad de proteger a las especies marinas y de actuar con rapidez cuando se enfrentan situaciones como esta. El bañista, que viaja a Rockaway Beach cada lunes del año para ordenar sus pensamientos y apreciar la naturaleza, ha sido aclamado como un verdadero héroe sin capa, demostrando que, con un poco de valor, todos podemos marcar una diferencia.

Tiburón zorro: ¿por qué se le conoce así?

El tiburón zorro recibe su nombre debido a la forma distintiva de su aleta caudal (la aleta trasera), que es extremadamente larga y parece una cola de zorro. Esta aleta puede llegar a medir tanto como el resto del cuerpo del tiburón, y el animal la utiliza de manera muy efectiva para cazar.

El tiburón zorro emplea su aleta caudal para aturdir a los bancos de peces. Con un movimiento rápido y poderoso, el tiburón golpea a sus presas, aturdiéndolas o matándolas, lo que le facilita capturarlas. Esta técnica de caza, por ende, es uno de los rasgos más característicos de este tiburón.

¿Cuánto mide un tiburón zorro promedio?

Un tiburón zorro promedio mide entre 3 y 4 metros de longitud, aunque algunas especies pueden alcanzar hasta los 6 metros. Una gran parte de esta longitud proviene de su aleta caudal extremadamente larga, que puede ser casi tan larga como el resto de su cuerpo. Esta característica distintiva, como se mencionó antes, es lo que hace que el tiburón zorro sea fácil de reconocer y le da su nombre.

¿Cuánto pesa un tiburón zorro promedio?

El peso promedio de un tiburón zorro varía según la especie y su tamaño, pero generalmente oscila entre 200 y 500 kilogramos. Los ejemplares más grandes, que pueden medir hasta 6 metros de longitud, pueden llegar a pesar más de 500 kilogramos. Su cuerpo alargado y musculoso contribuyen a su considerable peso.

¿El tiburón zorro está en peligro de extinción?

El tiburón zorro está clasificado como “Casi Amenazado” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para algunas de sus especies, como el tiburón zorro común (Alopias vulpinus). Esto significa que, aunque no está actualmente en peligro inmediato de extinción, enfrenta amenazas que podrían ponerlo en riesgo en el futuro. Aquí algunos factores que atentan contra su vida:

Pesca comercial : los tiburones zorros son capturados tanto accidental como intencionalmente en pesquerías comerciales. Sus largas aletas caudales son apreciadas en algunos mercados, y su captura puede ser perjudicial para las poblaciones.

: los tiburones zorros son capturados tanto accidental como intencionalmente en pesquerías comerciales. Sus largas aletas caudales son apreciadas en algunos mercados, y su captura puede ser perjudicial para las poblaciones. Pesca deportiva : también son objetivo de la pesca deportiva, donde pueden ser capturados y liberados, pero las prácticas de manejo y liberación a veces no son adecuadas, lo que puede resultar en una alta mortalidad post-liberación.

: también son objetivo de la pesca deportiva, donde pueden ser capturados y liberados, pero las prácticas de manejo y liberación a veces no son adecuadas, lo que puede resultar en una alta mortalidad post-liberación. Destrucción del hábitat : la degradación del hábitat marino, como la destrucción de los arrecifes de coral y las áreas de reproducción, también puede afectar a las poblaciones de tiburones zorros al reducir la disponibilidad de hábitats adecuados para su reproducción y alimentación.

: la degradación del hábitat marino, como la destrucción de los arrecifes de coral y las áreas de reproducción, también puede afectar a las poblaciones de tiburones zorros al reducir la disponibilidad de hábitats adecuados para su reproducción y alimentación. Cambio climático: los cambios en la temperatura del agua y la acidez pueden afectar la disponibilidad de presas y las condiciones del hábitat, lo que puede tener un impacto negativo en las poblaciones de tiburón zorro.