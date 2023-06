Por recomendación, este test de personalidad se volvió uno de mis preferidos y sé que también el de muchos en las redes. Descubrir si mi camino de vida está direccionada al éxito es una de mis máximas, pues siento que cada paso que doy está bien justificado; además, me ayuda a seguir tomando mejores decisiones. Mis expectativas eran altas cuando decidí sumarme a esta prueba y no me arrepiento. Los beneficios van desde que me ayudó a mejorar en la toma de decisiones, en cómo me ven los demás y a qué quiero apuntar. Este ejemplar es uno más de la mochila donde vino “ cómo revelar mi fortaleza mental según mi huella dactilar ” o el que “ reconoce cuál es tu verdadera debilidad mental ”, test que nos ayudarán mucho en el camino a comprendernos mejor y entender el mundo en el que vivimos.

¿Crees que estás en el camino correcto al éxito? Esta pregunta puede ser un ‘mazazo’ para nuestras vidas, pues si encontramos la correcta nos ayuda a impulsarnos, pero darnos cuenta que no podría hundirnos en la profunda tristeza y dolor. Lo único que debes hacer es revisar las palmas de tu mano y comparar las líneas que las conectan, tal como aparecen en la imagen principal. La que se asemeje más, esa es por la que te debes guiar. Luego de ello podrás acceder a grandes revelaciones.

Mira la imagen del test de personalidad

Lo positivo de este test de personalidad radica en que otra posibilidad no hay, pues la mayoría de palmas de manos están englobadas en estos tres ejemplares que verás en la siguiente imagen. Abre la mano, revisas tus palmas y luego compáralas con las alternativas de la composición. Cuando ya tengas una respuesta, lo siguiente es que busques su significado en la lista de resultados que te dejaré más abajo. De esta manera, descubrirás cuál es el camino al éxito de tu vida.

La líneas de la palma de tu mano determinarán el camino al éxito que tendrás. (Foto: Genial.Guru)

Conoce los resultados del test de personalidad

Líneas de la palma de la mano #1

Si de la unión de tus manos, la línea izquierda está arriba de la derecha, esto significa que eres una persona libre y que no tienes prisa por encontrar “tu otra mitad”, porque eres feliz incluso solo. Tienes una personalidad fuerte e independiente y siempre logras alcanzar tus objetivos.

Líneas de la palma de la mano #2

Si uniendo tus manos las líneas están a la misma altura, esto significa que eres una persona sensible y leal. Buscas una persona que tenga intenciones las mismas que tú: serias y basada en los valores familiares. No te gustan las aventuras pero buscas a la persona con la que pasar toda tu vida.

Líneas de la palma de la mano #3

Si la línea izquierda es más baja al dar la mano, esto significa que estás buscando una persona madura, capaz de asumir sus responsabilidades. Eres un enamorado de la vida: te encanta sumergirte en nuevas experiencias y no le temes a los obstáculos, porque estos solo favorecen a tu crecimiento.

¿Sabes qué es un test de personalidad?

Las personas como tú y yo, por lo general, creemos erróneamente que la mayoría de nosotros los seres humanos compartimos los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades para poder entendernos mejor y desarrollarnos de la mejor forma.

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿Son confiables los test de personalidad?

Algo que uno jamás debe debe dejar escapar es que un test de personalidad debería ser fiable y científicamente válido. En otras palabras, tiene que medir con criterios científicos lo mensurable, por ejemplo, rasgos de personalidad relevantes para el entorno laboral actual.

¿Para qué me sirve un test de personalidad?

Respondo a tu pregunta. Los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

