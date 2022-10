Este simple test de personalidad es muy revelador. Los usuarios de las redes sociales aseguran que la siguiente prueba tiene la facultad de mostrarte distintos aspectos de tu forma de ser con tan solo elegir una opción entre las que te mostramos. Observa la ilustración y escoge la mariposa que más llame tu atención.

Mira la imagen que acompaña al test de personalidad y tras unos breves segundos tendrás que decirnos cuál de las tres mariposas llamó más tu atención. Tu elección simplemente será de acuerdo a tu gusto o por la decisión que solo tú conocerás.

Cuando ya tengas en mente una respuesta, lo que tienes que hacer a continuación es leer el significado de ese elemento en la lista de resultados que consignaremos líneas más abajo. Pues allí descubrirás más detalles sobre tu personalidad.

Imagen del test de personalidad

Tendrás que elegir una opción entre las que te mostramos y conocerás más sobre ti en este test de personalidad.| Foto: genial.guru

Resultados del test de personalidad

Mariposa 1

Eres una persona que prefiere siempre la sinceridad, eres un amigo transparente y que siempre está en los malos momentos. No dudas en tender tu mano a quien lo necesite.

Mariposa 2

Con el tiempo y con las diversas situaciones que has afrontando en tu vida decidiste que solo das lo que recibes. No te sacrificas por nadie que no seas tú y eso no está mal.

Mariposa 3

Siempre intentas que todas las personas que están a tu alrededor se mantengan felices y sabes que es la soledad, por ello sueles estar al lado de quienes más quieres.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.