Este test de personalidad ha sido considerado como el más revelador que se difundió entre los usuarios de las redes sociales. Los internautas aseguran que esta prueba tiene la capacidad de mostrarte, dependiendo tu elección, cuáles son tus traumas de la infancia.

Para conocer los resultados del test de personalidad, tendrás que mirar la ilustración unos pocos segundos y luego realizar una elección. Hay cuatro opciones y tendrás que elegir la que más te guste o llame tu atención ya sea por los motivos que sólo tu conozcas.

Si ya tienes una decisión, lo siguiente es que busques en la lista de resultados el significado de tu elección. Allí llegarás a conocer cuáles son los traumas que tienes desde la infancia.

Imagen del test de personalidad

Escoge una opción entre las que te mostramos y de esta manera conocerás los resultados.| Foto: namastest

Respuestas del test de personalidad

Si elegiste la primera, eres una persona que posiblemente haya sufrido de humillaciones. La desaprobación o exclusión puede dañar y formar mucho el carácter y autoestima de una forma negativa. Pueden ser cosas pequeñas que criticaban o no aceptaban de ti y te hacían sentir mal. Eso te ha hecho una persona que busca la aprobación de los demás y un tanto dependiente. Nadie es perfecto, recuérdalo; mientras te esfuerces en ser mejor por ti mismo y no por nadie más, todo saldrá bien. Vive bajo tus propias reglas y metas no bajo las expectativas de los demás.

Si elegiste la segunda, eres una persona que posiblemente haya sido rechazada y eso te ha marcado, haciendo de ti alguien inseguro y con baja autoestima, alguien que teme al rechazo y no busca arriesgarse, tomando todo muy personal. Eres más que suficiente, no pienses lo contrario. Tu vida la decides tú y será lo que tú quieras, recuérdalo; disfruta viviéndola y toma decisiones, equivócate y aprende; no hay crimen en ello. Confía en ti, en tus habilidades, tu potencial y todo lo que ofreces y eres, nunca serás poco.

Si elegiste la tercera, eres una persona que posiblemente haya sufrido de abandono, una pérdida o padres ausentes. Eres una persona muy sociable, cariñosa y muy conectada a tus relaciones por ello, le temes a estar solo o a que las personas que más quieres te dejen. Puede que estés algo predispuesto a la depresión si es que dependes emocionalmente de tus lazos como lo haces. Haz las paces contigo y quiérete, no tengas miedo de conocerte o de quedarte solo. Las pérdidas pueden ser devastadoras pero debes continuar porque el mundo no se detiene.

Si elegiste la cuarta, eres una persona que posiblemente haya sido traicionada, en el aspecto que te han prometido tantas cosas y no te las han cumplido. Traicionar la confianza de un niño puede generar que este tenga dificultad para confiar en sus amigos, pareja y demás cuando van creciendo porque una parte de ellos teme profundamente y sabe que será defraudado. Puede que te muestres extrovertida y comunicativa pero es solo un caparazón realmente no te permites afianzar tus relaciones.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.