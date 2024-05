Quienes buscan profundizar en su conocimiento personal a menudo encuentran valor en los test visuales. Estos sencillos pero intrigantes ejercicios pueden revelar aspectos ocultos de nuestra personalidad, basándose en lo primero que nos llama la atención en una imagen. La figura que se destaca para ti puede decir mucho sobre cómo percibes el mundo y, por ende, revelar algo sobre tu forma de ser que probablemente no conocías. La misión en la prueba no es ponerte complicadas las cosas, sino brindarte las herramientas necesarias para que puedas explorar más sobre ti en estos tiempos donde es más que necesario conocerse uno mismo. A través de estas pruebas, se puede inferir información sobre rasgos de personalidad, estados emocionales, y actitudes subyacentes. Tienes que ser completamente sincero para no tener una solución distinta a tus cualidades. Sin tiempo límite para su desarrollo, este tipo de desafíos pueden dejar perplejas a las personas y, a su vez, marcar un punto de partida para cambiar ciertos aspectos.

Observa la imagen del test visual

Test visual: descubre un rasgo oculto de ti. (Foto: MDZOL)

Mira los resultados del test visual

Si viste un pavo real...

Te destacas por ser una persona muy idealista. Te gusta soñar bien en grande y son pocas las veces que has podido concretar tus deseos. Siempre buscas destacar lo bueno y las virtudes de todos antes que darle prioridad a sus defectos. Te encanta estar rodeado de gente y haces nuevos amigos con facilidad. Prefieres ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío.

Si viste un pavo gramófono...

Te caracterizas por ser alguien distraído. No te gusta arriesgarte y al momento de tomar decisiones vas por lo seguro. El miedo es tu gran enemigo y, en muchas ocasiones, te ha impedido concretar proyectos. Prefieres mantenerte al margen de los conflictos ya que no hay nada que te genere mayores dolores de cabeza que una discusión. Tu familia es lo más importante que tienes y no sabrías cómo vivir sin ellos.

Si viste un libre...

Eres muy sobreprotector y te preocupas demasiado por el bienestar de los que están a tu alrededor. En ocasiones has sido capaz de priorizar la felicidad de otros por encima de la tuya. Debes aprender a darte un lugar de privilegio en tu vida, ya que si no lo haces, nadie lo hará por ti. Ayudar a otros es muy bueno y reconforta al alma, pero nunca te olvides de ti mismo.

Te recomiendo ver este video

Este test visual te ayudará a conocer más sobre tu personalidad según la forma de dormir.