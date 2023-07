Presta mucha atención porque de seguro esto te sorprenderá. Si en algún momento has querido conocer tus niveles de toxicidad o quizá los de tu pareja, entonces este test de personalidad podría ayudarte. Lo que tienes que hacer es bastante fácil, solo mira la imagen que te mostraremos a continuación en la siguiente nota y responder que fue lo primero que notaste, así revelarás algo nuevo sobre ti. De los creadores de “Lo primero que observes en la imagen revelará cuáles son tus virtudes y defectos” o “Descubre si eres una persona solitaria o dependiente según el tamaño de tu cuello”, este ejemplar es bastante llamativo y se ha vuelto muy popular entre los más jóvenes que ya con dos simples pasos logra revelar aspectos quizá desconocidos para algunas personas.

Lo fundamental es lo que te haya captado tu atención inicialmente. No hay respuestas equivocadas. Si deseas aprender más sobre el significado de cada una de las figuras, más adelante encontrarás una explicación detallada acerca de los diversos aspectos que conforman tu personalidad.

Observa la imagen del test de personalidad

Al ver minuciosamente la imagen, podemos percatarnos de como algunas personas notan primero un pájaro, mientras que otros pueden ver una mano abierta. ¿Qué fue lo primero que viste tú? Te invito a descubrir su significado.

La primera imagen que te llame la atención revelará qué tan tóxico o tóxica eres (Foto: GenialGuru)

Mira los resultados del test de personalidad

Si lo primero que viste fue un pájaro...

Posees una naturaleza soñadora e idealista, y frecuentemente te sumerges en fantasías que pocas veces se hacen realidad. Destacas en lugares concurridos, sabiendo cómo llamar la atención en una multitud. Gracias a tu energía positiva, te resulta sencillo entablar conversaciones con desconocidos.

Pero si lo que notaste primer fue una mano...

Eres una persona insaciable, inquieta y en busca constante de nuevas aventuras. Permanecer en tu zona de confort no es algo que consideres. No te pones límites y vives cada día a toda velocidad, como si el futuro no importara. Eres una persona apasionada e intensa, y te entregas por completo en tus relaciones.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Tal vez no lo sepas, pero las pruebas de personalidad se emplean en diversos ámbitos, como la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento individual. Estas pruebas ofrecen datos relevantes para comprender la personalidad de una persona, sus puntos fuertes y áreas de mejora, y pueden ser una valiosa herramienta para el crecimiento tanto personal como profesional.

Características de los tests de personalidad

Estructura de preguntas: Los tests de personalidad tienen preguntas estandarizadas y estructuradas en un formato específico, asegurando que todos los participantes respondan a las mismas preguntas y sus respuestas sean comparables.

Amplio espectro de rasgos: Estas pruebas evalúan diversos aspectos y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

Normas de referencia: Los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto permite situar a cada individuo dentro de un rango comparativo y brinda una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

Interpretación cualitativa y cuantitativa: Estas pruebas proporcionan tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión detallada de las características individuales.

Fiabilidad y validez: Los tests de personalidad deben cumplir con rigurosos estándares de fiabilidad y validez para garantizar su confiabilidad y su capacidad para medir de manera efectiva los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.



