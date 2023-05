Si bien es conocida en redes sociales y hasta alavada por muchos gracias a su contenido digital, lo que intentó hacer hace algunos días le dio la vuelta al mundo. Ella es Danielle Wright, una influencer de Reino Unido que fue grabada cuando decidió ir a la estación de servicio en Sheffield para echarle gasolina a su lujoso Tesla eléctrico, en lugar de enchufarlo para cargarlo con corriente. Ella explicó lo sucedido y desde Depor te contamos su verdad tras la lluvia de críticas e insultos que recibió.

El video fue hecho desde un automóvil que también esperaba su turno. Se ve cómo la joven de 22 años se detiene y algo confundida busca un lugar en su auto para insertar la boquilla de combustible e incluso intenta hacerlo en el puerto de carga del Tesla. Los hombres que la filmaban no tardan en burlarse. “¿Qué no entiendes? Es eléctrico. No necesita gasolina”, se le escuchar decir a un hombre.

La verdad de Danielle Wright

“Honestamente, no sé lo que estaba haciendo, era el final de un largo día y el auto es nuevo”, dijo al tabloide Daily Star luego de que su imagen se viralizara a principios de mayo con más de 40 millones de vistas y fuera hasta calificada de “tonta”.

¿Qué la llevó a querer ponerle combustible? Pues esta es su respuesta: “Llegué a la gasolinera pensando en los dulces que iba a comprar en el mostrador en lugar de pensar en el hecho de que mi coche no necesita gasolina”.

Totalmente confundida, Danielle Wright intenta llenar combustible en el puerto de carga del Tesla. (Foto: @HSajwanization / Twitter)

La influencer, quien también crea contenido para adultos en la popular plataforma Fanvue y gana 60.000 libras esterlinas al mes (más de 74 mil dólares), ha recibido miles de mensajes burlándose de su error, aunque para muchos parece un montaje o actuación. A ella no le importa que la juzguen pues está acostumbrada a que la critiquen.

“Estoy tan acostumbrada a que me llamen falsa. Fingir esto, fingir aquello. La gente en línea puede decir lo que quiera, pero fue un error vergonzoso”, agregó la creadora de contenido digital que dejó en claro que el auto es suyo pues ha trabajado duro para disfrutar de lo que ahora tiene y no quiere que nadie la desacredite.

“Incluso decían que no es mi auto y que tengo más dinero que sentido común, lo que probablemente fue lo más frustrante (...) He ganado cada centavo para comprar esto y me encantan los autos. Realmente es un sueño hecho realidad tener un Tesla”.

La respuesta de Elon Musk

El video de Danielle Wright generó millones de vistas y comentarios en redes sociales, pues muy pocos creían a alguien capaz de hacer ese acto habiendo comprado un auto eléctrico. Es por eso que muchos usuarios señalaron que la grabación parece escenificada o actuada para volverse viral.

Quien no se mostró ajeno a los sucedido fue el CEO de Tesla, Twitter y SpaceX Elon Musk quien reacción en su cuenta oficial diciendo que “sucede de vez en cuando. Los hábitos son difíciles de matar”.

Incluso la joven le agradeció: “Elon respondió y me defendió, y está destinado a tener el cerebro más grande del mundo”.

Mira aquí el video viral

.@elonmusk see what you did to people 🤣🤣



pic.twitter.com/aRs8GBtMZn — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) May 6, 2023

Según explica la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, algunos autos híbridos pueden cargarse tanto con gasolina como EV; sin embargo, al ingresar combustible en un puerto de carga de vehículos eléctricos podría arruinar el motor o provocar un incendio.